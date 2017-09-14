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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84748475847684778478>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:09

Бетон
Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок


А це погано, що спіймали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:11

  adlork29 написав:По европейским данным их заметно меньше:

А чому Ви рахуєте лише тих громадян України, які знаходяться під тимчасовим захистом? Мільйони громадян України мають інші підстави для проживання, які вони отримали ще до війни, або знаходяться в інших країнах без легального статусу.

  холява написав:ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?

Професійна армія + усі, хто можуть і хочуть, а не виключно ті, кого хтось вважає "придатним", виходячи виключно із статі. Якщо таких не існує, то я не знаю що робити - насильно воювати люди все одно не будуть. "На нас напали" - не аргумент. У таких випадках завжди хтось біжить, а хтось відбивається.

  холява написав:Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?

Я прихильник не поділяти людей за будь-якими ознаками і не нав'язувати їм якості та здібності, виходячи з цих ознак і власних стереотипів. Так, досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. Якщо гендерні стереотипи заважають Вам це зрозуміти, то це - Ваші проблеми. Ми живемо у 21-му столітті, де жінки давно працюють на "чоловічих" роботах, і де в арміях давно вже служать жінки.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:11

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф.
Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.

Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії.
Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.

для тих, хто досі грається в конспірології, коли свідомо обстрілюють енергосистему
Про ринкові тарифи
Уряд майже вдвічі підняв тарифи для населення. І вони досі залишаються найнижчими в Європі. І досі у нас електроенергія для населення коштує дешевше ніж в Молдові. І досі лишаються різні ціни, для промисловості і населення.

Умовному Ахмєтову плювати з високої дзвіниці на те, скільки платить населення. Його хвилюють ціни на ринку для промисловості. Бо саме так формується тариф, по якому ДТЕК продаж електроенергію в систему. А от тарифи для населення були важливі для державних компаній.

А тут ще трапились російські атаки на генерацію. В тому числі державні ТЕЦ і ГЕС. Які треба відновлювати. І на це треба гроші.

Не кажучи вже про те, що з такими смішними тарифами ніхто не збирався економити електрику. Всі заклики економити лишились без відповіді. Така вже людська натура. А дефіцит в системі нікуди не подінеться найближчі кілька років. Вища ціна має призвести до скорочення споживання. Так працює економіка.

І так, дефіцит справжній. Ніякого експорту зараз немає, щоб про це не писали в чатіках ОСББ чи не розповідали таксисти. Експорт був, коли в системі був профіцит. Але з російськими атаками він зник. Прийшов дефіцит. І імпорт на всю потужність разом із ним. Імпорт з ЄС, до речі. Де вартість електроенергії набагато вища.

І так, звісно там є корупція. Але це не змінює ситуації, що для ремонту потрібні гроші. І що тариф має бути ринковим. І що система має працювати. Бо можна скільки завгодно казати, що поки в державних компаніях є корупція, то не можна підвищувати тариф. Але тоді в один день ви опинитесь у темряві, але з низькими тарифами. І принциповою позицією. Правильний метод – ринкові тарифи і тиск на владу, щоб вона боролася з корупцією. І чим ближчі тарифи до ринкового рівня, тим більше у суспільства стимулів довбати владу і не спускати крадіжки.

наче очевидні речі, а треба їх постійно повторяти. бо схоже дурників, які кажуть про Ахметова, надто багацько. а може й не дурників, а цинічних хлопців, які роблять це за гроші.


Якщо тарифи не ринкові то хтось за це платить. Спочатку розберись ХТО, тоді поговоримо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А саме цікаве, що держава може вимагати у бідного віддати життя на полі бою, але вимагати у багатого віддати грощі не може. Ось коли почнеться конфіскація вкладів і валюти у населення, тоді і почнеться війна за виживання нації. А поки це все виглядає як банальний бізнес-проект.
Фу, срамота.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я міркую так.
Раз депутати, прокурори та інші сотні тисяч казно пауербанків себе відсторонили від війни, про що прямо написали в законі про мобілізацію, то війна далека від виживання.

Ну правильно?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я прихильник не поділяти людей за будь-якими ознаками і не нав'язувати їм якості та здібності, виходячи з цих ознак і власних стереотипів. Так, досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. Якщо гендерні стереотипи заважають Вам це зрозуміти, то це - Ваші проблеми.

Ото людина строчить цілі твори, замість того, щоб чесно сказати "я сцикло і пристосуванець"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:15

  fox767676 написав:
  sens написав:https://petition.president.gov.ua/petition/224026


ага, ще були "закрити небо", "відкрити кордони для м1860"
come on!
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:20

  sens написав:
  fox767676 написав:
  sens написав:https://petition.president.gov.ua/petition/224026


ага, ще були "закрити небо", "відкрити кордони для м1860"
come on!



списки ціх підписантів потраплять до тцк, фсб та цру
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 03 чер, 2024 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:23

  Бетон написав:Я міркую так.
Раз депутати, прокурори та інші сотні тисяч казно пауербанків себе відсторонили від війни, про що прямо написали в законі про мобілізацію, то війна далека від виживання.

Ну правильно?

Мне кстати очень понравилось, что нас оказалось не так просто надурить. За тридцать лет дикого капитализма все наивные граждне остались где то далеко за пенсионным возрастом. Это наверно и спасает страну от полного дерибана между росией и западом.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:26

  Бетон написав:
  makar_ написав:
  холява написав:АндрейМ

Сталась сітуація , на нас напали , іде війна на виживання .
Я іще раз питаю .
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Війскових вже не вистачає .
Залишились хитродупі .
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?

До речі , ви за кордоном ?

І ще питання , а ті то поїхали в інші країни на який .....Й нам потрібні ?

На виживання кого ця війна?



Наприклад

На Одещині командувач тероборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок


Будинки самі себе не побудують. Будівельник не дасть збрехать

Трохи перефразую питання.
Ця війна йде на виживання людей або на виживання державного апарату?
makar_
 
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