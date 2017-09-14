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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:28
Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав:
....
Ну і я, як колишній ФОП, то не можу не звернути увагу на магазинчики))
Вже і багато їх понищених/зруйнованих, але багато сміливців і далі продовжують торгувати.
Навіть, на одному роздоріжжі, на днях НОВИЙ магазинчик позкручували з сендвіч- панелей!
Думаю, завтра/післязавтра вже завезуть там товар..
Думаю що отакі, як наш Будівельник і Василь-Рівне і відкривають тут свої "другі бізнеси"
А що - тут он магазинчики, чи кіоски з шаурмою/хот-догами, та і взагалі з продуктами - "попали в казку" по виручці
Та й по прифронтових селах тепер магазинчики з продуктами "жирують"))
Побратими завжди жартують, що ці магазини ніколи таких "кас/виручок" не мали/не бачили до війни!))
Кажуть - напевно тепер за день-два-три така каса, як до війни за місяць!
тут мені один каже що якщо йти в сзч то треба лишатись тут і торгувати шаурмою
👍 Думаю, що на такому бізнесі можна тут заробити не менше ЗСУшної премії на передку!
п.с.
Що там на Вашому Марсі?
Теж, як і в нас - більшість про сзч балакають... збираються на осінь?))
Так би мовити - хочемо зробити місця для будівельників, флаїв, песікотів, чоловіків флер...😁
До речі, сумно бачити як пропадає багато і держ.харчів, і волонтерки, а солдати купують щось у місцевої вати/навідників і т.п. І роблять їм “касу”.
І наймоторошніше -- є ж ризик довгостокових отруєнь.
Бо якщо тут є таке “насєлєніє”, яке здатне навести ракету на похорон своїх же односільчан, то що таких зупинить від ідеї підсипати крихітні дози якоїсь отрути? Яка проявиться за місяці-роки-десятиліття...
З іншого боку, миш’як є умовно есенціальним елементом, тобто в дуже малій дозі він необхідний для нормального функціонування організму людини, адже впливає на вироблення енергії в клітинах, чинить позитивну дію на кровотворення та сприяє зміцненню кісток. В організмі дорослої людини міститься близько 15-18 мкг миш’яку.
....
Але тривалий надмірний його вплив на організм людини може призвести до гострої або хронічної токсичності. До того ж миш’як складно виявити, адже він не має запаху і майже прозорий, і при цьому значно поширений у природі.
...
Хронічне отруєння миш’яком
Арсен може накопичуватися в нирках і печінці людини, а також нервовій тканині, що потім стає причиною токсичної полінейропатії, болю у кінцівках та паралічу.
Миш’як, що накопичився в організмі, може виділятися протягом тривалого часу, уражаючи печінку, нирки, судини і серце.
Отже, цей стан має ширший спектр клінічних проявів, аніж гостре отруєння, і зрештою призводить до розвитку мультисистемних захворювань.
Хронічне отруєння миш’яком може бути причиною психозів.
Епідеміологічні дані свідчать, що хронічний вплив малих доз арсену підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.
І от дивишся на психованих військових (багацько таких є...) і неясно -- вони завжди такі були, чи вже тут чогось наїлись?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:30
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
Є хоч один приклад, коли Китай позичив рф хоча б кілька мільярдів?
Є багато прикладів коли Китай позичав Шрі-Ланці, Пакистану, половині Африки та іншим країнам, які не змогли повернути борги. А потім забирав в них порти, шахти і т.д.
Раз поки не зичить - значить москалі ще не в поганому стані і можуть вернути, а це не в інтересах Китаю...
+100
От про це я і кажу.
Що всім вигідно продовження війни, бо це послаблює сторони.
Україна нарешті може проведе реформи...
Рфія поступиться ще більше китайцям, індусам і т.д.
Рфія це не може не розуміти, тому навіщо продовжує?
Сподівання на Трампа озвучені були в 2022. Але з того часу активно підключилася Європа. Да і голосування респів за 60 млрд. Україні вже остаточно повинно було показати рашикам, що вони помилилися в розрахунку на Трампа.
Ти розглядаєш варіант, що РФ сама по собі діє.
А якщо там "вісь зла", і її ціль посунути гегемона та зробити світ багатополярним/багатокласторовим.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:33
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
Є хоч один приклад, коли Китай позичив рф хоча б кілька мільярдів?
Є багато прикладів коли Китай позичав Шрі-Ланці, Пакистану, половині Африки та іншим країнам, які не змогли повернути борги. А потім забирав в них порти, шахти і т.д.
Раз поки не зичить - значить москалі ще не в поганому стані і можуть вернути, а це не в інтересах Китаю...
+100
От про це я і кажу.
Що всім вигідно продовження війни, бо це послаблює сторони.
Україна нарешті може проведе реформи...
Рфія поступиться ще більше китайцям, індусам і т.д.
Рфія це не може не розуміти, тому навіщо продовжує?
Сподівання на Трампа озвучені були в 2022. Але з того часу активно підключилася Європа. Да і голосування респів за 60 млрд. Україні вже остаточно повинно було показати рашикам, що вони помилилися в розрахунку на Трампа.
які ще реформи? хіба "мобілізаціна реформа" щоб мобілізувати на 146% М1860 і на 100% Ж1860
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:35
flyman написав:
які ще реформи? хіба "мобілізаціна реформа" щоб мобілізувати на 146% М1860 і на 100% Ж1860
М1860 -> М1875
ДержНагорода ім. Ярослава Мудрого за "відродження армії" гарантована, не дякуйте
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:40
АндрейМ написав: adlork29 написав:
Откуда цифра "11 млн"?
Такого количества выехавших, вроде, нет.
И из выехавших далеко не все мужчины 1860, которые должны "повернутися в Україну для оновлення військово-облікових даних". Таких всё же меньшинство.
За межами України мешкає мільйони чоловіків, яких в Україні називають "мобілізаційний ресурс". Не 11 мільйонів, звичайно, а, припустимо, мільйони 3-4. У більшості з них є дружини і діти, які в Україну не повернуться, якщо туди не повернеться чоловік, а отримає громадянство іншої країни.
Звичайно, що більшість з цих людей і так не збирались повертатись, але так розкидуватись громадянами...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:41
makar_
А державний апарат вам з космосу занесли?
З «людьми», якщо що, окупанти також не церемоняцця. Спитайте у херсонців.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:54
АндрейМ написав: adlork29 написав:
По европейским данным их заметно меньше:
А чому Ви рахуєте лише тих громадян України, які знаходяться під тимчасовим захистом? Мільйони громадян України мають інші підстави для проживання, які вони отримали ще до війни, або знаходяться в інших країнах без легального статусу.
Какой смысл считать тех, кто выехал давно?
Они сюда не вернутся за исключением относительно небольшого количества особо патриотичных. И те из них, кто хотел, по-видимому, уже вернулись ещё в 2022. А Ukrainian
возвращаться не планирует.
холява написав:
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Професійна армія + усі, хто можуть і хочуть, а не виключно ті, кого хтось вважає "придатним", виходячи виключно із статі. Якщо таких не існує, то я не знаю що робити - насильно воювати люди все одно не будуть. "На нас напали" - не аргумент. У таких випадках завжди хтось біжить, а хтось відбивається.
Якщо це "не аргумент", то, мабуть, залишається тільки капітулювати.
холява написав:
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?
Я прихильник не поділяти людей за будь-якими ознаками і не нав'язувати їм якості та здібності, виходячи з цих ознак і власних стереотипів. Так, досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. Якщо гендерні стереотипи заважають Вам це зрозуміти, то це - Ваші проблеми. Ми живемо у 21-му столітті, де жінки давно працюють на "чоловічих" роботах, і де в арміях давно вже служать жінки.
Тут часто приводят в пример Израиль. Да, в 1947 там на фронте сражались и женщины (по крайней мере, так рассказывают). Сейчас женщин в Израиле по-прежнему призывают, но непосредственно в боевых действиях они участия не принимают.
Красивые слова - "гендерні стереотипи".
Возможно/вероятно, сидеть за клавиатурой что мужчине, что женщине одинаково.
Но вот сидеть в окопе или заряжать снаряды в несколько десятков кг, разгица, наверное, есть.
Понятно, что есть женщины - "коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт", но таких относительно мало.
Как ни странно, по-видимому, для вас, но ни в боксе, ни в борьбе, ни в тяжёлой атлетике да и в других видах спорта женщины и мужчины не соревнуются друг с другом.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:55
Бетон написав:
то війна далека від виживання.
Українська росіянам дуже важко дається, коли не присилають тексти, а від себе щось "напишеш", дуже смішно виходить(((
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:57
Hotab написав:makar_
А державний апарат вам з космосу занесли?
З «людьми», якщо що, окупанти також не церемоняцця. Спитайте у херсонців.
Виживання людей та державного апарату не одне й те саме.
А херсонців давайте запитаємо. Хто є на форумі х Херсона? Що коїлось там під час окупаціїї? Загарбників в гуманізмі ні в якому раз не підозрюю, свідчення нехай картину доповнять.
Але яким чином мобілізація саме тих кого мобілізують врятує від винищення?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:58
АндрейМ написав: adlork29 написав:
По европейским данным их заметно меньше:
А чому Ви рахуєте лише тих громадян України, які знаходяться під тимчасовим захистом? Мільйони громадян України мають інші підстави для проживання, які вони отримали ще до війни, або знаходяться в інших країнах без легального статусу.
холява написав:
ХТО має ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ?
Професійна армія + усі, хто можуть і хочуть, а не виключно ті, кого хтось вважає "придатним", виходячи виключно із статі. Якщо таких не існує, то я не знаю що робити - насильно воювати люди все одно не будуть. "На нас напали" - не аргумент. У таких випадках завжди хтось біжить, а хтось відбивається.
холява написав:
Я так зрозумів що ви прихильник жінок у армію ?
Я прихильник не поділяти людей за будь-якими ознаками і не нав'язувати їм якості та здібності, виходячи з цих ознак і власних стереотипів. Так, досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. Якщо гендерні стереотипи заважають Вам це зрозуміти, то це - Ваші проблеми. Ми живемо у 21-му столітті, де жінки давно працюють на "чоловічих" роботах, і де в арміях давно вже служать жінки.
На нас НАПАЛИ ! (це правда !)
Ви побіжали з країни , і волаєте " досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. " ???
.....гендерні стереотипи заважають Вам це зрозуміти, то це - Ваші проблеми.
Розумієш , до тебе бандюки ввалились до хати, а ти -ОСЬ ЖІНКА , робіть що хочете , я поїхав .
Мені жахливо від таких "землячків ".
Ну то ви зараз в якій країні ??
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