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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:05
makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
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холява
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:06
makar_ написав:
Але яким чином мобілізація саме тих кого мобілізують врятує від винищення?
хотаб намекает пусть лучше свои бусиком замордуют, чем орки.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:13
холява написав:makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
Зараз ви пан Холява намагаєтесь мене образити (чим порушуєте правила форуму) та перейти на особистість бо недостає аргументів, ось це точно дарма.
Війна на винищення чого йде зможете розгорнуто сформулювати?
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makar_
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