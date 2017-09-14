RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8475847684778478
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:05

makar_

...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
холява
2
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:06

  makar_ написав:Але яким чином мобілізація саме тих кого мобілізують врятує від винищення?
хотаб намекает пусть лучше свои бусиком замордуют, чем орки.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:13

  холява написав:makar_

...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?

Зараз ви пан Холява намагаєтесь мене образити (чим порушуєте правила форуму) та перейти на особистість бо недостає аргументів, ось це точно дарма.
Війна на винищення чого йде зможете розгорнуто сформулювати?
makar_
 
Повідомлень: 20
З нами з: 23.10.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8475847684778478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makar_ і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 659122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5438)
03.06.2024 14:55
Fin Blogger Award (3)
03.06.2024 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.