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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:05
makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:13
холява написав:makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
Зараз ви пан Холява намагаєтесь мене образити (чим порушуєте правила форуму) та перейти на особистість бо недостає аргументів, ось це точно дарма.
Війна на винищення чого йде зможете розгорнуто сформулювати?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:25
makar_ написав: холява написав:makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
Зараз ви пан Холява намагаєтесь мене образити (чим порушуєте правила форуму) та перейти на особистість бо недостає аргументів, ось це точно дарма.
Війна на винищення чого йде зможете розгорнуто сформулювати?
Іде війна і нашу державу намагаются знищити .
Саме росія намагаєтся це зробити . ЗРОЗУМІЛО ?
А аргумент в мене один , ви були в ТЦК ?
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холява
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:27
Оцінка: станом на травень 2024 року Росія має стратегічну перевагу. Але російське вікно можливостей повільно закривається, - генерал-майор (у відставці) Мік Раян
Прогрес України в боротьбі з російськими хижаками має вимірюватися не лише останнім російським наступом, якому присвячено левову частку повідомлень у ЗМІ. Проводяться різноманітні кампанії, що постійно розвиваються, які разом мають на меті досягти перемоги України над Росією.
Але станом на травень 2024 року Росія має стратегічну перевагу у цій війні. Вона використовує свої переваги в розмірах, вогневій потужності та зв'язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для проведення різноманітних наземних і повітряних наступальних операцій, щоб відволікти українські сили, утримати їх в обороні, запобігти відновленню наступального потенціалу та спроєктувати стратегічний наратив по всьому світу про "неминучу російську перемогу".
Однак Росія навряд чи максимально використала можливості, які вона отримала за останні шість місяців для використання відносно ослабленої України. Навіть в умовах відчайдушної нестачі артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, військово-цивільної кризи в українському командуванні, а також нестачі військ у багатьох фронтових з'єднаннях, Росія все ще спроможна проводити лише виснажливі операції з великою кількістю власних жертв. Звісно, росіяни роблять це на семи різних напрямках, але територіальні здобутки (за винятком Харківської наступальної операції) були мінімальними порівняно з тими зусиллями, які росіяни доклали, щоб здобути ці додаткові ділянки української території.
Можливо, єдиною сферою, де росіяни максимально використали ситуацію за останні кілька місяців, є їхня кампанія з завдання ударів по українському енергетичному сектору. Збільшивши кількість атак і розвиваючи свою тактику в той час, коли українці відчувають нестачу ракет ППО, Росія завдала значного удару по енергопостачанню України.
Російське вікно можливостей повільно закривається. З відновленням потоку американської військової допомоги, посиленням допомоги з боку європейських країн (хоча потрібно більше "посилення") і початком використання Україною нещодавно прийнятого закону про мобілізацію співвідношення сил в Україні зміниться протягом наступних місяців. Хоча на війні не буває впевненості, українці майже напевно зможуть відбити нинішні та найближчі наступальні операції Росії.
За останні кілька місяців українці також продемонстрували здатність розширювати свої оперативні й стратегічні ударні кампанії. Очевидно, що вони триватимуть. Хоча акцент на оперативні удари, ймовірно, є найкращим способом зменшити російську перевагу в живій силі та вогневій потужності, прагнення України змусити Путіна змінити свій стратегічний розрахунок, завдавши удару по його джерелах іноземних доходів на нафтоекспортних об'єктах, швидше за все, залишиться пріоритетним для українського уряду.
Залишаються питання щодо майбутнього наземної війни.
Справжнє питання полягає в тому, чи зможе Україна також реформувати свою підготовку, створити нові формування, посилити координацію на вищому рівні між численними формуваннями, розробити нову наступальну тактику і накопичити достатню кількість боєприпасів та іншого військового майна для проведення наступальних операцій з метою повернення захоплених територій наприкінці 2024 або у 2025 році. Це тема для іншого дня. Але вона, безсумнівно, привертає увагу декого в українському Генштабі вже зараз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:27
Ірина_
Большое спасибо!
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:28
adlork29 написав:
Как ни странно, по-видимому, для вас, но ни в боксе, ни в борьбе, ни в тяжёлой атлетике да и в других видах спорта женщины и мужчины не соревнуются друг с другом.
До чого тут спорт?
Жінки давно задіяні в професіях, які завжди вважались "чоловічими" - поліція, рятувальники, пілоти, та ж сама армія. Ви не робити нічого доброго жінкам, кажучи, що вони на щось нездатні.
Я Вас здивую, але є купа чоловіків, які теж снаряди носити не можуть. Є чоловіки, які панічно бояться зброї. Люди - різні. Всі, хто ходив до школи і вивчав біологію, знають, що у гомо сапієнсів статевий диморфізм - незначний. Звичайно, з кожного боку є екстрім - якісь мачо качки і якісь дуже дуже тендітні жінки, але переважна більшість людей знаходиться десь посередині.
Спортивні змагання - це вже є екстрім для мізерного відсотку людей.
холява написав:
Розумієш , до тебе бандюки ввалились до хати, а ти -ОСЬ ЖІНКА , робіть що хочете , я поїхав .
Здавалося б - до чого тут ці дикі порівняння? Яким чином це релевантно для тих сотен тисяч, які забрали свої родини і поїхали у безпечні місця?
холява написав:
Мені жахливо від таких "землячків ".
Мені теж жахливо від кількості печерних совків навколо, але якось потрібно співіснувати.
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АндрейМ
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:31
The Financial Times «Сделка по строительству газопровода Россия-Китай застопорилась из-за ценовых требований Пекина».
▪Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок, сообщили три человека, знакомых с ситуацией.
▪Жесткая позиция Пекина в отношении газопровода «Сила Сибири - 2» подчеркивает, что конфликт на Украине привел к тому, что Владимир Путин все больше зависит от китайского лидера Си Цзиньпина в вопросах экономической поддержки.
▪Люди, знакомые с вопросом, сказали, что Китай запросил цену, близкую к сильно субсидируемым внутренним ценам России, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа.
▪Одобрение строительства газопровода изменит плачевное состояние «Газпрома», связав китайский рынок с газовыми месторождениями на западе России, которые когда-то снабжали Европу.
▪Хотя Россия настаивает, что уверена в достижении соглашения по «Силе Сибири - 2» «в ближайшем будущем», двое собеседников заявили, что тупиковая ситуация стала причиной того, что глава «Газпрома» Алексей Миллер не присоединился к Путину во время визита российского лидера в Пекин в прошлом месяце.
▪По словам научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяны Митровой, Миллер, который вместо этого совершал поездку в Иран, был бы крайне необходим для любых серьезных переговоров с Китаем, и его отсутствие было «весьма символичным».
▪Сделка по трубопроводу была одной из трех основных просьб, с которыми Путин обратился к Си во время их встречи, наряду с увеличением активности китайских банков в России и отказом Пекина от участия в мирной конференции в Швейцарии, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
▪В пятницу Китай объявил, что пропустит саммит по Украине в Женеве. По словам двух собеседников, Пекин и Москва обсуждают вопрос о выделении одного или нескольких банков, которые будут финансировать торговлю комплектующими для российской оборонной промышленности, что, несомненно, повлечет за собой санкции США, которые вычеркнут любой такой банк из глобальной финансовой системы.
▪Однако соглашение по трубопроводу остается далеким, а предлагаемое сотрудничество с китайскими банками — гораздо меньшего масштаба, чем просила Россия, добавили собеседники.
▪По словам директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Габуева, неспособность России заключить сделку подчеркивает, что конфликт на Украине сделал Китай старшим партнером в отношениях между странами.
▪«Китай может нуждаться в российском газе в стратегическом плане как в надежном источнике поставок, не опирающемся на морские маршруты, которые могут пострадать в случае конфликта вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море… Но для того, чтобы это было целесообразно, Китаю нужна очень низкая цена и гибкие обязательства», — сказал Габуев.
▪Отсутствие у России альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа означает, что «Газпрому», вероятно, придется принять условия Китая, считает Габуев.
▪Китай уже платит России за газ меньше, чем другим своим поставщикам: средняя цена составляет 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 10 долларами для Мьянмы и 5 долларами для Узбекистана, подсчитали исследователи CGEP на основе таможенных данных за 2019-2021 годы.
▪Неспособность договориться об увеличении поставок в Китай станет серьезным дополнительным ударом [для «Газпрома»]. В еще не опубликованном отчете одного из крупнейших российских банков, с которым ознакомилась FT, «Сила Сибири - 2» недавно была исключена из базового прогноза для «Газпрома». Это снизило ожидаемую прибыль компании на 2029 год, когда банк ожидал запуска проекта, почти на 15%. #Китай #Россия
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:36
холява написав: makar_ написав: холява написав:makar_
...... то що ви сховались за монітор і звітти підскулюете , ще не перемога в пространстві .
Вся тупість яку розповідаєте іде від вашого особистого переляку за себе .
Тут таких по за горізонт .
Фраза , викрики , то все марне .
До речі ви були в ТЦК ?
Зараз ви пан Холява намагаєтесь мене образити (чим порушуєте правила форуму) та перейти на особистість бо недостає аргументів, ось це точно дарма.
Війна на винищення чого йде зможете розгорнуто сформулювати?
Іде війна і нашу державу намагаются знищити .
Саме росія намагаєтся це зробити . ЗРОЗУМІЛО ?
А аргумент в мене один , ви були в ТЦК ?
Намагається але і у людей і у нації є шанс вижити, а якщо так легко викреслювати по 11 мільйонів то наврядчи
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:36
АндрейМ
Ви були у ТЦК ?
Звідкіль ви пишите ?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:38
Перехожі жінки та місцеві продавчині у Києві "налетіли" на працівників ТЦК, аби витягти від них чоловіка
Сам чоловік у цей час втік, а одна із продавчинь, що пішла його "відбивати", отримала від працівника ТЦК удар головою.
🔞у відео присутня нецензурна лексика
Там ещё один бил женщину. Защитники, что сказать. И это в Киеве
Все сигналят, молодцы
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