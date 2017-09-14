Оцінка: станом на травень 2024 року Росія має стратегічну перевагу. Але російське вікно можливостей повільно закривається, - генерал-майор (у відставці) Мік Раян



Прогрес України в боротьбі з російськими хижаками має вимірюватися не лише останнім російським наступом, якому присвячено левову частку повідомлень у ЗМІ. Проводяться різноманітні кампанії, що постійно розвиваються, які разом мають на меті досягти перемоги України над Росією.



Але станом на травень 2024 року Росія має стратегічну перевагу у цій війні. Вона використовує свої переваги в розмірах, вогневій потужності та зв'язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для проведення різноманітних наземних і повітряних наступальних операцій, щоб відволікти українські сили, утримати їх в обороні, запобігти відновленню наступального потенціалу та спроєктувати стратегічний наратив по всьому світу про "неминучу російську перемогу".



Однак Росія навряд чи максимально використала можливості, які вона отримала за останні шість місяців для використання відносно ослабленої України. Навіть в умовах відчайдушної нестачі артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, військово-цивільної кризи в українському командуванні, а також нестачі військ у багатьох фронтових з'єднаннях, Росія все ще спроможна проводити лише виснажливі операції з великою кількістю власних жертв. Звісно, росіяни роблять це на семи різних напрямках, але територіальні здобутки (за винятком Харківської наступальної операції) були мінімальними порівняно з тими зусиллями, які росіяни доклали, щоб здобути ці додаткові ділянки української території.



Можливо, єдиною сферою, де росіяни максимально використали ситуацію за останні кілька місяців, є їхня кампанія з завдання ударів по українському енергетичному сектору. Збільшивши кількість атак і розвиваючи свою тактику в той час, коли українці відчувають нестачу ракет ППО, Росія завдала значного удару по енергопостачанню України.



Російське вікно можливостей повільно закривається. З відновленням потоку американської військової допомоги, посиленням допомоги з боку європейських країн (хоча потрібно більше "посилення") і початком використання Україною нещодавно прийнятого закону про мобілізацію співвідношення сил в Україні зміниться протягом наступних місяців. Хоча на війні не буває впевненості, українці майже напевно зможуть відбити нинішні та найближчі наступальні операції Росії.



За останні кілька місяців українці також продемонстрували здатність розширювати свої оперативні й стратегічні ударні кампанії. Очевидно, що вони триватимуть. Хоча акцент на оперативні удари, ймовірно, є найкращим способом зменшити російську перевагу в живій силі та вогневій потужності, прагнення України змусити Путіна змінити свій стратегічний розрахунок, завдавши удару по його джерелах іноземних доходів на нафтоекспортних об'єктах, швидше за все, залишиться пріоритетним для українського уряду.



Залишаються питання щодо майбутнього наземної війни.



Справжнє питання полягає в тому, чи зможе Україна також реформувати свою підготовку, створити нові формування, посилити координацію на вищому рівні між численними формуваннями, розробити нову наступальну тактику і накопичити достатню кількість боєприпасів та іншого військового майна для проведення наступальних операцій з метою повернення захоплених територій наприкінці 2024 або у 2025 році. Це тема для іншого дня. Але вона, безсумнівно, привертає увагу декого в українському Генштабі вже зараз.