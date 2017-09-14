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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:42
АндрейМ написав:
. Всі, хто ходив до школи і вивчав біологію, знають, що у гомо сапієнсів статевий диморфізм - незначний.
не хочу затевать оффтоп вот почитайте
мне бы хотелось поделиться результатами эксперимента, о котором я узнала несколько лет назад. Он был проведен в 2002 году.
Если вы хотите понять врожденное ли предпочтение в игрушках – это будет проблемой, потому что с самого рождения дети находятся под огромным давлением. Но ученые нашли одну группу, где гарантированно не было ни малейшего давления половых стереотипов – обезьяны.
Для нового эксперимента они приехали в сафари парк, где живут Варварийские макаки.
В ходе эксперимента ученые дали обезьянам типичные игрушки для мальчиков: всевозможные машинки и для девочек: разные куклы.
Трудно поверить, что у обезьян есть какие-то предпочтения.
Они их разложили на территории и дальше психологам нужно было только наблюдать какие игрушки вызовут интерес у обезьян, что они выберут и на какой срок.
За время эксперимента самцы провели времени в 2 раза больше с игрушками для мальчиков, чем с игрушками для девочек.
Самцы смотрели на кукол, но были в чем-то не уверены и проходили дальше. Они проявили к куклам минимальный интерес, в то время как самки к машинам – никакого.
Эксперимент с обезьянами был противоречив, но повторился дважды с похожими результатами. Это было и замечательно, и удивительно. Потому что у обезьян такой социализации нет. Они не подвержены влиянию рекламы, никто не указывает какие игрушки выбирать, тем не менее самцы показали, что их интересуют только машинки.
А самки единственные, кто проявил хоть какой-то интерес к куклам, что вполне убедительно. Результаты удивили ученых.
Раньше люди думали, то мы сами подталкиваем детей к игрушкам на основании полового различия и готовим их к ролям во взрослой жизни.
Мужчины водят машины и люди думают, что мальчикам нужно давать машинки в качестве тренировки. Женщины занимаются детьми и девочкам для тренировки дают кукол.
Это стало убедительным объяснением того, почему самки выбрали кукол. У большинства приматов самки естественно отвечают за потомство, поэтому в ходе наблюдения за ними замечено, что самки интересовались куклами больше, чем самцы. Это вполне объясняет почему они проводили больше времени с куклами.
Но выбор машин с самцами несколько озадачил. Что в машине могло заинтересовать самцов?
Учены полагали, что возможно форма или что цвет. Проверили и то и то, но ни одному из объяснений подтверждений не нашлось.
Возможно, интерес связан с тем, как машина способна передвигаться в пространстве.
Так что же заставляет мужских особей: обезьян или человека вести себя именно так? Вопрос остается открытым.
Основы общества заложены в биологии и половой диморфизм больше, чем вам хотелось бы. Например мужчина не может кормить ребёнка грудью. Постепенно социум стирает какие-то рамки, чтобы дать людям больше степеней свободы, но мы пока ещё ментально далеко, например чтобы ребенок сам выбирал себе пол и присущие ему стереотипы поведения. Приходите лет через 200-300. А что когда-то исчезнут гендерные стереотипы я даже представить себе не могу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 03 чер, 2024 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:43
flyman написав:
Ти розглядаєш варіант, що РФ сама по собі діє.
А якщо там "вісь зла", і її ціль посунути гегемона та зробити світ багатополярним/багатокласторовим.
Про це давно йдуть розмови.
От тіко дуриків вкластися на всі свої гроші за таку *велику* мету для всіх *угнетьонних* наврядчи є.
Бо роздерібанять за компанію і ослабшого хероя.
А був би в цього розширеного БРІКСа нормальних договір між собою, то і допомога рфії була відповідна.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:43
makar_
Ті що поїхали, не мають бажання вертатися .
Приклад тому якийсь біженець з номером 1969 .
То не треба писатися біженцем з УКРАЇНИ І ПОЛУЧАТИ ГРОШІ .
Ви самі по собі і повинні відказатися від батьківщини .
На шо вона вам , коли ви здриснули ?
Так що там з ТЦК і звідкіль пишете ?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:47
холява написав:АндрейМ
Ви були у ТЦК ?
Звідкіль ви пишите ?
Цікаво, ви дійсно вважаєте, що якщо ви замість думок та аргументів постійно будете намагатись перейти на особистість та когось образити ви переконаєте людей))
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:47
ЛАД
ЛАД написав:Ірина_
Большое спасибо!
, хотілось би побачити Ваш коментар на рахунок того, що наш головноєбланствующий у своїх відосіках(тобто публічно) назвав Байдена слабаком, а Трампа - лузером. А то fler
успішно злилась...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:57
Mimohod написав:
А саме цікаве, що держава може вимагати у бідного віддати життя на полі бою, але вимагати у багатого віддати грощі не може. Ось коли почнеться конфіскація вкладів і валюти у населення, тоді і почнеться війна за виживання нації.
А поки це все виглядає як банальний бізнес-проект.
Фу, срамота.
Ось тоді, точно можна буде сказати, що держави у нас вже немає і такої нам вже не треба, тому що різниці між КНДР, вже немає. Ви дійсно за таку державу топите?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:57
холява написав:makar_
Ті що поїхали, не мають бажання вертатися .
Приклад тому якийсь біженець з номером 1969 .
То не треба писатися біженцем з УКРАЇНИ І ПОЛУЧАТИ ГРОШІ .
Ви самі по собі і повинні відказатися від батьківщини .
На шо вона вам , коли ви здриснули ?
Замислитесь на хвилинку, чому саме вони не хочуть вертатись?
11 мільйонів людей це така надпотужна кількість, яка може значно вплинути навіть на демографію та економіку штатів. Якби це були кайданники навіть тоді відмовлятись від такої кількості людей дурість
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:57
makar_
Ні .
Я просто з призирством ставлюсь до тих хто бросив свою "хату " у біді ,і поїхав будувати нове життя в іншій країні як біженець з України .
Я розумію жінок з дітьми , людей похилого віку , фізичних інвалідів , але не інших ......
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:01
холява написав:
Розумієш , до тебе бандюки ввалились до хати, а ти -ОСЬ ЖІНКА , робіть що хочете , я поїхав .
Мені жахливо від таких "землячків ".
Тоді аргументи типу: а в мене гранічний вік, а в мене відстрочка, а я втомився, а мені для стимулу треба ще +70 кгрн. додати; а я другий бізнес відкрив; підвищать податки перестану допомагати; і т.д. --- теж якось дивно виглядають.
Коли бандюки ввалились до тебе до хати.
Бо тоді справжній чоловік повинен за безоплатно й до кінця битись. З вломившимся. І на боротьбу покласти все. До останньої копійчини своєї.
І не дивитися на інших.
Стосовно ж українців за кордоном, то Україні вкрай необхідні та потрібні будь-які аби не волаючі "рашо, приди" (тобто прямі посіпаки ворога), а також асоціальні елементи (алкаші, злодії, наркоші і т.д.).
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в Пон 03 чер, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:06
холява написав:makar_
Ні .
Я просто з призирством ставлюсь до тих хто бросив свою "хату " у біді ,і поїхав будувати нове життя в іншій країні як біженець з України .
Я розумію жінок з дітьми , людей похилого віку , фізичних інвалідів , але не інших ......
Для вас це якийсь бокс - важлива бійка та перемога, а на людей плювати.
Як вважаєте багато хто з Бахмуту зміг собі хату купити або побудувати після того, як був змушений покинути своє місто?
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