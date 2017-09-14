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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 847884798480848184828483>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стосовно ж українців за кордоном, то Україні вкрай необхідні та потрібні будь-які аби не волаючі "рашо, приди", а також асоціальні елементи (алкаші, злодії, наркоші і т.д.).

була ж пропозиція : економичний тил навезти з Азії та Африки, а місцеві аборигени з паспортом хай воюють не відволікаючись на працю для поповнення бюджету
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:11

  АндрейМ написав:
  adlork29 написав:Как ни странно, по-видимому, для вас, но ни в боксе, ни в борьбе, ни в тяжёлой атлетике да и в других видах спорта женщины и мужчины не соревнуются друг с другом.

..........
Я Вас здивую, але є купа чоловіків, які теж снаряди носити не можуть. Є чоловіки, які панічно бояться зброї. Люди - різні. Всі, хто ходив до школи і вивчав біологію, знають, що у гомо сапієнсів статевий диморфізм - незначний. Звичайно, з кожного боку є екстрім - якісь мачо качки і якісь дуже дуже тендітні жінки, але переважна більшість людей знаходиться десь посередині.

Не здивуєте.
Но если не брать экстрим, то даже средние показатели заметно отличаются, хотя у малышей они близки. Чем старше, тем больше различия. Сравните даже советские нормы ГТО.
И этого "незначного статевого диморфізму" хватает для того, чтобы ни один мужчина не смог родить ребёнка. Или даже зачать. :)

Спортивні змагання - це вже є екстрім для мізерного відсотку людей.

Спортивні змагання бывают не только чемпионаты мира или Олимпиады. Бывают даже в школах.
Це вже не екстрім?

Мені теж жахливо від кількості печерних совків навколо, але якось потрібно співіснувати.

Це не має жодного відношення до "совків".
Если вы думаете, что в США или Зап. Европе в случае настоящей войны не было бы такой же мобилизации, то вы сильно ошибаетесь. Не рассматриваю случаев быстрой капитуляции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:16

  _Mykola_ написав:
  Mimohod написав:А саме цікаве, що держава може вимагати у бідного віддати життя на полі бою, але вимагати у багатого віддати грощі не може. Ось коли почнеться конфіскація вкладів і валюти у населення, тоді і почнеться війна за виживання нації. А поки це все виглядає як банальний бізнес-проект.
Фу, срамота.

Ось тоді, точно можна буде сказати, що держави у нас вже немає і такої нам вже не треба, тому що різниці між КНДР, вже немає. Ви дійсно за таку державу топите? :?:

Я розумію що для вас свої сто баксів дорожче за життя Успіха. Але підступний Рузвельт колись примусово обміняв населенню все золото на нікомунепотрібний. І нічо! Ніякого КНДР не сталось. А на Кіпрі зовсім недавно провели єкспрприацію вкладів. І нічо, ніяког КНДР. Дивно...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:16

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Стосовно ж українців за кордоном, то Україні вкрай необхідні та потрібні будь-які аби не волаючі "рашо, приди", а також асоціальні елементи (алкаші, злодії, наркоші і т.д.).

була ж пропозиція : економичний тил навезти з Азії та Африки, а місцеві аборигени з паспортом хай воюють не відволікаючись на працю для поповнення бюджету

Якщо *бандюки вдерлися до тебе в хату і заряться на жінку*, згодяться будь-які варіанти.
Якщо така паралель.
Якщо держава понад усе.
Здолати ворога за будь-яку ціну.

Але якісь цінності чи що? заважають.

Ну нонсенс: в населення вклади тощо, а чехи збирають гроші на снаряди. Снаряди, які необхідні для захисту від злодіїв, що вломились в хату, нищать та гвалтують.
І таких нонсенсів купа. Не тільки стосовно з чехами.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ірина_
Большое спасибо!

ЛАД, хотілось би побачити Ваш коментар на рахунок того, що наш головноєбланствующий у своїх відосіках(тобто публічно) назвав Байдена слабаком, а Трампа - лузером. А то fler успішно злилась...

Я ответил - viewtopic.php?p=5733291#p5733291.
Вы меня "под маской" не узнали? :)
Ирину благодарил как раз за восстановление аккаунта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17

  makar_ написав:
  холява написав:makar_

Ні .
Я просто з призирством ставлюсь до тих хто бросив свою "хату " у біді ,і поїхав будувати нове життя в іншій країні як біженець з України .
Я розумію жінок з дітьми , людей похилого віку , фізичних інвалідів , але не інших ......

Для вас це якийсь бокс - важлива бійка та перемога, а на людей плювати.
Як вважаєте багато хто з Бахмуту зміг собі хату купити або побудувати після того, як був змушений покинути своє місто?


Як ви вважаєте коли усі поїдуть з країни , тому що не мають бажання воювати за країну , то добре ?
Спочатку спокійно жили ,працювали , заробляли , а зараз появились підстави щоб набути статус біженця і казати що не повернутся .

....... мало хто про це пише , але возврат біженців буде обов,язковий .
Я так думаю , що молодих ,з освітою залишать , а всім іншим покажуть на вихід .
Ніхто не буде питати бажання .
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17

makar_
Для вас це якийсь бокс - важлива бійка та перемога, а на людей плювати.
Як вважаєте багато хто з Бахмуту зміг собі хату купити або побудувати після того, як був змушений покинути своє місто?

Як на вашу думку повинна вчинити держава Україна і її населення у випадку такої агресії яка є зараз? Заради «збереження людей» припиняємо боксувати, всіх випускаємо, армію розпускаємо (навіщо їх мучити, якщо населення не буде допомагати) і по хатам?
ЯнаЮра зараз під окупацією. Він чимало розповідав.
Вотер був під окупацією. Я на момент окупації Херсона був у відрядженні, але теж багато знайомих її пережили. Багато знаю. Вам не сподобалось би.
То що треба робити?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:18

  dimo_0n написав:
  холява написав:Я просто з призирством ставлюсь до тих хто бросив свою "хату " у біді ,і поїхав будувати нове життя в іншій країні як біженець з України .

дід просто панікує, бо його пенсію нема буде кому платити, та це вже по СМІ розтягують, ось він і призирає )))

Нажаль прийнятні пенсії в нас не надовго. Економічний потенціал підірвано ще важіть перекос у демографії, тому навіть теперешні пенсії лише поки "партнери" допомагають.
Мабуть як тільки буде припинення вогню ми відчуємо по справжньому відсутність економіки і тих хто виїхав
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:19

  vitaliiangel написав:Основы общества заложены в биологии и половой диморфизм больше, чем вам хотелось бы. Например мужчина не может кормить ребёнка грудью.

Це дійсно - оффтоп (вибачаюсь), але статевий диморфізм - це анатомічні відмінності між самцями і самицями одного біологічного виду без урахування статевих органів. Якщо Ви вийдете на вулицю, то побачите, що самці і самиці гомо сапієнсів виглядають приблизно однаково з точки зору зросту та розмірів тіла.

Грудне годування - це про репродуктивну систему, а не про статевий диморфізм.

  makar_ написав:
  холява написав:АндрейМ

Ви були у ТЦК ?
Звідкіль ви пишите ?

Цікаво, ви дійсно вважаєте, що якщо ви замість думок та аргументів постійно будете намагатись перейти на особистість та когось образити ви переконаєте людей))

Саме тому переходи на особистість я ігнорую. :) Намагання образити співрозмовника зазвичай свідчить про відсутність аргументів і розуміння інших, як Ви і самі бачите.

  makar_ написав:Мабуть як тільки буде припинення вогню ми відчуємо по справжньому відсутність економіки і тих хто виїхав

Сподіваюсь, що невідчутно, оскільки багатьом пенсіонерам будуть допомагати діти/онуки, які виїхали (принаймні, я сподіваюсь), але ситуація буде дуже і дуже поганою. Саме тому мені і незрозуміло чому українцями так розкидуються. Типу, якщо - не воїн, то непотрібен тут. Цивілізація і виникла саме завдяки спеціалізації - хтось виробляє, хтось охороняє, хтось годує, хтось лікує, хтось винаходами займається, хтось навчає, але нашим депутатам і міністрам (і деяким співгромадянам, як виявилось) "не такі" люди не потрібні. Прикро.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 03 чер, 2024 16:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:20

dimo_0n

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