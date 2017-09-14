була ж пропозиція : економичний тил навезти з Азії та Африки, а місцеві аборигени з паспортом хай воюють не відволікаючись на працю для поповнення бюджету
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
була ж пропозиція : економичний тил навезти з Азії та Африки, а місцеві аборигени з паспортом хай воюють не відволікаючись на працю для поповнення бюджету
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:11
Не здивуєте.
Но если не брать экстрим, то даже средние показатели заметно отличаются, хотя у малышей они близки. Чем старше, тем больше различия. Сравните даже советские нормы ГТО.
И этого "незначного статевого диморфізму" хватает для того, чтобы ни один мужчина не смог родить ребёнка. Или даже зачать.
Спортивні змагання бывают не только чемпионаты мира или Олимпиады. Бывают даже в школах.
Це вже не екстрім?
Це не має жодного відношення до "совків".
Если вы думаете, что в США или Зап. Европе в случае настоящей войны не было бы такой же мобилизации, то вы сильно ошибаетесь. Не рассматриваю случаев быстрой капитуляции.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:16
Я розумію що для вас свої сто баксів дорожче за життя Успіха. Але підступний Рузвельт колись примусово обміняв населенню все золото на нікомунепотрібний. І нічо! Ніякого КНДР не сталось. А на Кіпрі зовсім недавно провели єкспрприацію вкладів. І нічо, ніяког КНДР. Дивно...
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:16
Якщо *бандюки вдерлися до тебе в хату і заряться на жінку*, згодяться будь-які варіанти.
Якщо така паралель.
Якщо держава понад усе.
Здолати ворога за будь-яку ціну.
Але якісь цінності чи що? заважають.
Ну нонсенс: в населення вклади тощо, а чехи збирають гроші на снаряди. Снаряди, які необхідні для захисту від злодіїв, що вломились в хату, нищать та гвалтують.
І таких нонсенсів купа. Не тільки стосовно з чехами.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17
Я ответил - viewtopic.php?p=5733291#p5733291.
Вы меня "под маской" не узнали?
Ирину благодарил как раз за восстановление аккаунта.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17
Як ви вважаєте коли усі поїдуть з країни , тому що не мають бажання воювати за країну , то добре ?
Спочатку спокійно жили ,працювали , заробляли , а зараз появились підстави щоб набути статус біженця і казати що не повернутся .
....... мало хто про це пише , але возврат біженців буде обов,язковий .
Я так думаю , що молодих ,з освітою залишать , а всім іншим покажуть на вихід .
Ніхто не буде питати бажання .
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:17
makar_
Як на вашу думку повинна вчинити держава Україна і її населення у випадку такої агресії яка є зараз? Заради «збереження людей» припиняємо боксувати, всіх випускаємо, армію розпускаємо (навіщо їх мучити, якщо населення не буде допомагати) і по хатам?
ЯнаЮра зараз під окупацією. Він чимало розповідав.
Вотер був під окупацією. Я на момент окупації Херсона був у відрядженні, але теж багато знайомих її пережили. Багато знаю. Вам не сподобалось би.
То що треба робити?
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:18
Нажаль прийнятні пенсії в нас не надовго. Економічний потенціал підірвано ще важіть перекос у демографії, тому навіть теперешні пенсії лише поки "партнери" допомагають.
Мабуть як тільки буде припинення вогню ми відчуємо по справжньому відсутність економіки і тих хто виїхав
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:19
Це дійсно - оффтоп (вибачаюсь), але статевий диморфізм - це анатомічні відмінності між самцями і самицями одного біологічного виду без урахування статевих органів. Якщо Ви вийдете на вулицю, то побачите, що самці і самиці гомо сапієнсів виглядають приблизно однаково з точки зору зросту та розмірів тіла.
Грудне годування - це про репродуктивну систему, а не про статевий диморфізм.
Саме тому переходи на особистість я ігнорую. Намагання образити співрозмовника зазвичай свідчить про відсутність аргументів і розуміння інших, як Ви і самі бачите.
Сподіваюсь, що невідчутно, оскільки багатьом пенсіонерам будуть допомагати діти/онуки, які виїхали (принаймні, я сподіваюсь), але ситуація буде дуже і дуже поганою. Саме тому мені і незрозуміло чому українцями так розкидуються. Типу, якщо - не воїн, то непотрібен тут. Цивілізація і виникла саме завдяки спеціалізації - хтось виробляє, хтось охороняє, хтось годує, хтось лікує, хтось винаходами займається, хтось навчає, але нашим депутатам і міністрам (і деяким співгромадянам, як виявилось) "не такі" люди не потрібні. Прикро.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 03 чер, 2024 16:25, всього редагувалось 4 разів.
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