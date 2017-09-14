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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 847984808481848284838484>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:20

  АндрейМ написав:Це дійсно - оффтоп (вибачаюсь), але статевий диморфізм - це анатомічні відмінності між самцями і самицями одного біологічного виду без урахування статевих органів. Якщо Ви вийдете на вулицю, то побачите, що самці і самиці гомо сапієнсів виглядають приблизно однаково з точки зору зросту та розмірів тіла.
я намеренно расширил предмет обсуждения, чтобы показать вам не смотря на анатомические сходства/различия (а есть такие особи пол которых фиг разберешь) , поведение человека оответствует какой либо одной гендерной роли.

Причём поведение самки обезьяны сильно отличается от поведения самца. Подумайте почему так. А я дам подсказку, без некоторых качеств самки детёныш бы не выжил. В то же время самцу эти качества не присущи. Уравнение в обязанностях самок и самцов невозможно, потому что природа поставила перед ними разные задачи. У меня на эту тему много кейсов.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:24

  _Mykola_ написав:
  Mimohod написав:А саме цікаве, що держава може вимагати у бідного віддати життя на полі бою, але вимагати у багатого віддати грощі не може. Ось коли почнеться конфіскація вкладів і валюти у населення, тоді і почнеться війна за виживання нації. А поки це все виглядає як банальний бізнес-проект.
Фу, срамота.

Ось тоді, точно можна буде сказати, що держави у нас вже немає і такої нам вже не треба, тому що різниці між КНДР, вже немає. Ви дійсно за таку державу топите? :?:

Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я ответил - viewtopic.php?p=5733291#p5733291.
Вы меня "под маской" не узнали?
Ирину благодарил как раз за восстановление аккаунта.

Окей, не так сказав.
Тобто він публічно назвав Байдена слабаком, а Трампа лузером, але зробив це трошки завуальовано. Зовсім трошки. Ви це прокоментуєте, чи злиєтесь, як fler?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:25

makar_
Треба домовлятись з ворогом.

А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?

Щоб вам пенсію платити та ще щось?

Аргумент (мушиний такий самий) слабкий. Бо у Мухи по парним «хоче велику російську пенсію», а по непарним «щоб йому хтось з українців платив пенсію» . Тут треба вже визначитись, бо це протилежні речі.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 чер, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:25

  Mimohod написав:А може дід колись своїх російських партнерів на бабки кинув. От і нервує що придеться відпоацьовувати :)))


Ні , " відпоацьовувати " не треба .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:28

  makar_ написав:
  dimo_0n написав:
  холява написав:Я просто з призирством ставлюсь до тих хто бросив свою "хату " у біді ,і поїхав будувати нове життя в іншій країні як біженець з України .

дід просто панікує, бо його пенсію нема буде кому платити, та це вже по СМІ розтягують, ось він і призирає )))

Нажаль прийнятні пенсії в нас не надовго. Економічний потенціал підірвано ще важіть перекос у демографії, тому навіть теперешні пенсії лише поки "партнери" допомагають.
Мабуть як тільки буде припинення вогню ми відчуємо по справжньому відсутність економіки і тих хто виїхав

А який смачний буде девал. Треба пошукати десь в бамагах купюру на 1000000 карбованців, може їх знову в обіг запусьтять!
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:28

  Hotab написав:makar_
Треба домовлятись з ворогом.

А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?

Та просто рашаботи налетіли як таргани, вигнали працювати куратори, ось і несуть дічину по методичкам, це значить, що ВСУ все правильно робить...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:29

  холява написав:.............
....... мало хто про це пише , але возврат біженців буде обов,язковий .
Я так думаю , що молодих ,з освітою залишать , а всім іншим покажуть на вихід .
Ніхто не буде питати бажання .

Это вряд ли.
Всякие афганцы, сирийцы и пр. живут там годами/десятилетиями и никому не "показують на вихід".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:30

  Hotab написав:makar_
Треба домовлятись з ворогом.

А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?


найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:31

По ТЦК
- Можно ли получить мобилизацийне распородження без прохождения ВЛК?
ДА

- объёмы бусификации?
По Киеву около 250-400 человек в сутки
В основном бусифицируют утром идущих на работу мужиков.
Все они быстро попадают в в/ч

-Можно ли порешать с ТЦК?
На прямую сложно, по звонку нужных/доверенных людей -да.

- Почему много мобилизованных в возрасте 50-59 лет?
Из за их беспечности.
Кому я такой надо?
Для плана как раз надо.

- Стоит ли рассчитывать на объективность при прохождении ВЛК - нет.
С болезнями по которым вообще запрещено носить бронежилет попадают в стрелки аж бегом.

Всем удачи, хорошего настроения...
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