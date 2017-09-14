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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:31
Letusrock написав: Hotab написав:makar_
Треба домовлятись з ворогом.
А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?
найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:32
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я ответил - viewtopic.php?p=5733291#p5733291.
Вы меня "под маской" не узнали?
Ирину благодарил как раз за восстановление аккаунта.
Окей, не так сказав.
Тобто він публічно назвав Байдена слабаком, а Трампа лузером, але зробив це трошки завуальовано. Зовсім трошки. Ви це прокоментуєте, чи злиєтесь, як fler?
Так видно на кого зробив ставку особисто Зе.
Ніякої конспірології, вже відкрито була інфа про поступову заміну на горі сторонників Штатів.
На УНІАН посилання на статтю в якісь амерпресі.
Штати намагаються перекласти вагу на ЄС, а Британія та ЄС навпаки.
Зе зараз на боці других))
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:33
Hotab написав:
Бо у Мухи по парним «хоче велику російську пенсію», а по непарним «щоб йому хтось з українців платив пенсію» . Тут треба вже визначитись, бо це протилежні речі.
З зерна не вийде платити велику пенсію, а з нафти, як показує практика рашки - без питань.
Демографічна яма - це неминуче майбутне нажаль. Та тре це враховувати.
Нам бы день простоять да ночь продержаться!(с) Абы партнеры не кинули...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:34
UA написав:
По ТЦК
Всем удачи, хорошего настроения...
Щось голоса в вашій "голові" почали в'янути на очах, маразм набирає силу, тільки вас не вистачало до оркестра рашаботів, всі разом заліково співаєте, в пєнзє куратори будуть довольні, як слони(((
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:35
Hotab написав: Letusrock написав:makar_
Треба домовлятись з ворогом.
найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
Ні
P.S. Підказка - існує більше ніж тільки два ваші варіанти
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:35
АндрейМ написав:
Так, досить великий відсоток жінок будуть більш корисними в армії, ніж досить великий відсоток чоловіків. ..Ми живемо у 21-му столітті, де жінки давно працюють на "чоловічих" роботах, і де в арміях давно вже служать жінки.
Шось я на цьому ̶п̶і̶д̶о̶к̶у̶ї̶л̶а̶ дуже здивувалася
Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?
І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:
- носити снаряди вагою від 20кг;
- рулити танком чи бмп;
- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?
В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:35
Hotab написав:makar_
Для вас це якийсь бокс - важлива бійка та перемога, а на людей плювати.
Як вважаєте багато хто з Бахмуту зміг собі хату купити або побудувати після того, як був змушений покинути своє місто?
Як на вашу думку повинна вчинити держава Україна і її населення у випадку такої агресії яка є зараз? Заради «збереження людей» припиняємо боксувати, всіх випускаємо, армію розпускаємо (навіщо їх мучити, якщо населення не буде допомагати) і по хатам?
ЯнаЮра зараз під окупацією. Він чимало розповідав.
Вотер був під окупацією. Я на момент окупації Херсона був у відрядженні, але теж багато знайомих її пережили. Багато знаю. Вам не сподобалось би.
То що треба робити?
Вроде у всех голова на плечах есть - чай не крепостные? - каждый гражданин для себя решает что ему важнее: кордоны 91го или своя жизнь. По результатам этого "референдума" гос-власть решает что делать дальше. Все просто, вроде бы.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:38
_hunter написав:
По результатам этого "референдума" гос-власть решает что делать дальше. Все просто, вроде бы.
для этого не нужен референдум.
Власть уже все посчитала, поэтому велком бак в крепостные...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:38
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я ответил - viewtopic.php?p=5733291#p5733291.
Вы меня "под маской" не узнали?
Ирину благодарил как раз за восстановление аккаунта.
Окей, не так сказав.
Тобто він публічно назвав Байдена слабаком, а Трампа лузером, але зробив це трошки завуальовано. Зовсім трошки. Ви це прокоментуєте, чи злиєтесь, як fler?
Про Байдена не обратил внимание, надо будет ещё раз послушать.
Трампа лузером не назвал
, а сказал, что если Трамп...
, то станет лузером.
Совсем не обязательно, что Трамп сделает это если...
.
Поэтому я вас и спросил, вы слушали Зеленского или только читали заголовки СМИ.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:38
ЛАД написав: холява написав:
.............
....... мало хто про це пише , але возврат біженців буде обов,язковий .
Я так думаю , що молодих ,з освітою залишать , а всім іншим покажуть на вихід .
Ніхто не буде питати бажання .
Это вряд ли.
Всякие афганцы, сирийцы и пр. живут там годами/десятилетиями и никому не "показують на вихід".
Це колись мігрант був тарганом, а зараз це поважний споживач і зазисник від кризи перевиробництва. А якщо він ще і працює то його за руки ноги там тримати будуть.
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