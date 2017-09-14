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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8481848284838484>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:38

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:
найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі

Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?


Доречне питання до більшості виборців у 2019 році, зараз не на часі.
Як казав найвеличніший яка різниця як зветься вулиця, головне що ліхтарі світять, і нічого - пійшли проголосували...

Користуючись часом, хотів дуже подякувати всім, хто долучився до збору грошей на бронеплити для мого малого та його хлопців. Особлива подяка пану Будівельнику за особистий вклад!

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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 03 чер, 2024 16:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:38

  Mimohod написав:Я розумію що для вас свої сто баксів дорожче за життя Успіха. Але підступний Рузвельт колись примусово обміняв населенню все золото на нікомунепотрібний. І нічо! Ніякого КНДР не сталось. А на Кіпрі зовсім недавно провели єкспрприацію вкладів. І нічо, ніяког КНДР. Дивно...

Бінго, по вашим методичкам гроші військових туди ж під конфіскацію.
Анархія + свавілля => КНДР, Іран, кацапстан.
Дійсно вважаєте що це те що повинно мотивувати на захист держави?

Ви не розумієте ключового принципу, за що воюємо і боремося.

Пропагування і просування зламу основи державності і самого принципу обраного розвитку країни, за який з 2014 року вже покладено стільни життів... Це у ЗМІ називається ємким словосполученням "корисні ідіоти", або "місцеві гниди".

Як дійде, за що йде боротьба, приходьте, поговоримо далі.
:roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 чер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони

На Ваш погляд:

1. Яка подальша доля чекає на частину з понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах світу, що поновили свої дані через застосунок Резерв+, якщо вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації?

2. Чи потрібно буде йти до ТЦК після 18 червня для отримання паперового військово-облікового документа при наявності QR-коду в електронному застосунку Резерв+, який є його аналогом?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:40

  АндрейМ написав:... Саме тому мені і незрозуміло чому українцями так розкидуються. Типу, якщо - не воїн, то непотрібен тут. Цивілізація і виникла саме завдяки спеціалізації - хтось виробляє, хтось охороняє, хтось годує, хтось лікує, хтось винаходами займається, хтось навчає, але нашим депутатам і міністрам (і деяким співгромадянам, як виявилось) "не такі" люди не потрібні. Прикро.

все ж просто: бабло союзники льют (пока?) + по расчетам вышло, что повышением налогов можно обойтись - вот и такая риторика.
Если где-то под зиму оно таки "стрельнет" - быстренько переобуются в прыжке :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:43

  _hunter написав:Вроде у всех голова на плечах есть - чай не крепостные?

ну ви з ' їбалися і буй з вами, що ви тут забули?
заробляєте фублі від рашистів пропагандою чи просто корисний ідіот і хочете комусь доказати, що зробили все правильно???
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Про Байдена не обратил внимание, надо будет ещё раз послушать.
Трампа лузером не назвал, а сказал, что если Трамп..., то станет лузером.
Совсем не обязательно, что Трамп сделает это если....
Поэтому я вас и спросил, вы слушали Зеленского или только читали заголовки СМИ.

Обидва відосіка я прослухав коли підофігів з прочитаного.
Тобто ви вважаєте, що політику і главі держави цілком ок видавати такі спічі?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:43

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:По результатам этого "референдума" гос-власть решает что делать дальше. Все просто, вроде бы.

для этого не нужен референдум.
Власть уже все посчитала, поэтому велком бак в крепостные...

То я в кавычках писал - в том смысле, что "волеизъявление".
Понятно, что оно будет ровно как в том зеленом предвыборном ролике. И понятно, что результат все прекрасно знают...
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 03 чер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:44

ранее я писал что боеспособность армии рф снизилась

«Я не знаю, выберусь или нет со всего этого, но хотя бы почтить память тех, кто погиб как мясо здесь из-за определенных личностей». Контрактник ВС РФ записал видео о ситуации при наступлении на Волчанск — из 100 человек выживают 12

Контрактник ВС РФ Антон Андреев из 5-й роты 1009 полка рассказал ASTRA об операции российской армии по наступлению на украинский Волчанск. По его словам, из его роты в 100 человек остались всего 12.

Офицеры изначально говорили, что его рота будет находиться на границе РФ и Украины, однако их отправили в Волчанск. Но перед наступлением еще до взятия одного из опорных пунктов часть бойцов полегли от артиллерийского огня.

«Операция (взятия Волчанска) началась уже не по времени. Начали гнать "вперед-вперед". Минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу полегло. Большая часть трехсотыми, слава Богу. Двухсотых тоже хватало», - рассказывает российский солдат.

По словам Андреева, в Волчанск офицеры отправили бойцов налегке — только с бронежилетами и автоматами. В первую ночь в городе удалось захватить одну из улиц, но после начались масштабные потери — свежие группы из учебных подразделений не смогли пройти два дома, так как их подавили пулеметами и добили дронами. В одной из групп остался всего один человек.

«Улицу проходишь, кажется, все нормально, но потом попадаешь под замес — под пулеметы, особенно дроны — выводят столько состава! А командование по рации кричит "вперед-вперед!". Отойти нельзя. Когда останется человек 5-10 со всех групп, может быть дадут отступить, но тогда уже половина "300"», - описывает штурм улиц в Волчанске Андреев.

Своим видео боец хотел бы почтить память тех, «Кто погиб как мясо здесь из-за определенных личностей. Если здесь и подохнем, хотим отомстить тем кто в этом виноват».

«Нас крошат просто и все. Отправляют под пулеметы, под дроны в светлое время, полное мясо. И только «вперед-вперед». Так что не знаю, как пропетляю я, останусь не останусь трехсотым-двухсотым. Ну и понимаю, что нашему руководству дают приказ, а тем, кто сидит в Москве — п***й», - говорит Андреев.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:46

  ЛАД написав:Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".

Там не було конфіскації.
Чим більше буде аля КНДР, тим більше буде тиск в сторону поглядів "какая разница?" та "якщо різниці нема, то нашо отовсьо?".
Це дійсно є мотиватором для продовження спротиву, а не кратного збільшення ждунів і тих хто таку державу зненавидить? :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 чер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:47

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:makar_

Треба домовлятись з ворогом.

А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?


найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі

Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?

Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.
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