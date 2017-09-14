Hotab написав: найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
Доречне питання до більшості виборців у 2019 році, зараз не на часі. Як казав найвеличніший яка різниця як зветься вулиця, головне що ліхтарі світять, і нічого - пійшли проголосували...
Користуючись часом, хотів дуже подякувати всім, хто долучився до збору грошей на бронеплити для мого малого та його хлопців. Особлива подяка пану Будівельнику за особистий вклад!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 03 чер, 2024 16:44, всього редагувалось 4 разів.
Mimohod написав:Я розумію що для вас свої сто баксів дорожче за життя Успіха. Але підступний Рузвельт колись примусово обміняв населенню все золото на нікомунепотрібний. І нічо! Ніякого КНДР не сталось. А на Кіпрі зовсім недавно провели єкспрприацію вкладів. І нічо, ніяког КНДР. Дивно...
Бінго, по вашим методичкам гроші військових туди ж під конфіскацію. Анархія + свавілля => КНДР, Іран, кацапстан. Дійсно вважаєте що це те що повинно мотивувати на захист держави?
Ви не розумієте ключового принципу, за що воюємо і боремося.
Пропагування і просування зламу основи державності і самого принципу обраного розвитку країни, за який з 2014 року вже покладено стільни життів... Це у ЗМІ називається ємким словосполученням "корисні ідіоти", або "місцеві гниди".
Як дійде, за що йде боротьба, приходьте, поговоримо далі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 чер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
1. Яка подальша доля чекає на частину з понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах світу, що поновили свої дані через застосунок Резерв+, якщо вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації?
2. Чи потрібно буде йти до ТЦК після 18 червня для отримання паперового військово-облікового документа при наявності QR-коду в електронному застосунку Резерв+, який є його аналогом?
АндрейМ написав:... Саме тому мені і незрозуміло чому українцями так розкидуються. Типу, якщо - не воїн, то непотрібен тут. Цивілізація і виникла саме завдяки спеціалізації - хтось виробляє, хтось охороняє, хтось годує, хтось лікує, хтось винаходами займається, хтось навчає, але нашим депутатам і міністрам (і деяким співгромадянам, як виявилось) "не такі" люди не потрібні. Прикро.
все ж просто: бабло союзники льют (пока?) + по расчетам вышло, что повышением налогов можно обойтись - вот и такая риторика. Если где-то под зиму оно таки "стрельнет" - быстренько переобуются в прыжке
ЛАД написав:Про Байдена не обратил внимание, надо будет ещё раз послушать. Трампа лузером не назвал, а сказал, что если Трамп..., то станет лузером. Совсем не обязательно, что Трамп сделает это если.... Поэтому я вас и спросил, вы слушали Зеленского или только читали заголовки СМИ.
Обидва відосіка я прослухав коли підофігів з прочитаного. Тобто ви вважаєте, що політику і главі держави цілком ок видавати такі спічі?
«Я не знаю, выберусь или нет со всего этого, но хотя бы почтить память тех, кто погиб как мясо здесь из-за определенных личностей». Контрактник ВС РФ записал видео о ситуации при наступлении на Волчанск — из 100 человек выживают 12
Контрактник ВС РФ Антон Андреев из 5-й роты 1009 полка рассказал ASTRA об операции российской армии по наступлению на украинский Волчанск. По его словам, из его роты в 100 человек остались всего 12.
Офицеры изначально говорили, что его рота будет находиться на границе РФ и Украины, однако их отправили в Волчанск. Но перед наступлением еще до взятия одного из опорных пунктов часть бойцов полегли от артиллерийского огня.
«Операция (взятия Волчанска) началась уже не по времени. Начали гнать "вперед-вперед". Минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу полегло. Большая часть трехсотыми, слава Богу. Двухсотых тоже хватало», - рассказывает российский солдат.
По словам Андреева, в Волчанск офицеры отправили бойцов налегке — только с бронежилетами и автоматами. В первую ночь в городе удалось захватить одну из улиц, но после начались масштабные потери — свежие группы из учебных подразделений не смогли пройти два дома, так как их подавили пулеметами и добили дронами. В одной из групп остался всего один человек.
«Улицу проходишь, кажется, все нормально, но потом попадаешь под замес — под пулеметы, особенно дроны — выводят столько состава! А командование по рации кричит "вперед-вперед!". Отойти нельзя. Когда останется человек 5-10 со всех групп, может быть дадут отступить, но тогда уже половина "300"», - описывает штурм улиц в Волчанске Андреев.
Своим видео боец хотел бы почтить память тех, «Кто погиб как мясо здесь из-за определенных личностей. Если здесь и подохнем, хотим отомстить тем кто в этом виноват».
«Нас крошат просто и все. Отправляют под пулеметы, под дроны в светлое время, полное мясо. И только «вперед-вперед». Так что не знаю, как пропетляю я, останусь не останусь трехсотым-двухсотым. Ну и понимаю, что нашему руководству дают приказ, а тем, кто сидит в Москве — п***й», - говорит Андреев.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
Там не було конфіскації. Чим більше буде аля КНДР, тим більше буде тиск в сторону поглядів "какая разница?" та "якщо різниці нема, то нашо отовсьо?". Це дійсно є мотиватором для продовження спротиву, а не кратного збільшення ждунів і тих хто таку державу зненавидить?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 чер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
А якщо ворог ставить неприйнятні умови? Чи для вас будь яка умова прийнятна, «аби не війна, аби випустили»?
найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.