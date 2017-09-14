Hotab написав: найбільш неприйнятна умова це воювати 50 років до останнього діда і останньої розваленої хати, знищити майбутнє декількох поколінь які замість дитинства будуть при свічці від 8 років вчитись керувати дронами десь в лісі
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
Доречне питання до більшості виборців у 2019 році, зараз не на часі. Як казав найвеличніший яка різниця як зветься вулиця, головне що ліхтарі світять, і нічтого пійшли проголосували...
Користуючись часом, хотів дуже подякувати всім, хто долучився до збору грошей на бронеплити для мого малого та його хлопців. Особлива подяка пану Будівельнику за особистий вклад!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 03 чер, 2024 16:43, всього редагувалось 3 разів.
Mimohod написав:Я розумію що для вас свої сто баксів дорожче за життя Успіха. Але підступний Рузвельт колись примусово обміняв населенню все золото на нікомунепотрібний. І нічо! Ніякого КНДР не сталось. А на Кіпрі зовсім недавно провели єкспрприацію вкладів. І нічо, ніяког КНДР. Дивно...
Бінго, по вашим методичкам гроші військових туди ж під конфіскацію. Анархія + свавілля => КНДР, Іран, кацапстан. Дійсно вважаєте що це те що повинно мотивувати на захист держави?
Ви не розумієте ключового принципу, за що воюємо і боремося.
Пропагування і просування зламу основи державності і самого принципу обраного розвитку країни, за який з 2014 року вже покладено стільни життів... Це у ЗМІ називається ємким словосполученням "корисні ідіоти", або "місцеві гниди".
Як дійде, за що йде боротьба, приходьте, поговоримо далі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 чер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
1. Яка подальша доля чекає на частину з понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах світу, що поновили свої дані через застосунок Резерв+, якщо вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації?
2. Чи потрібно буде йти до ТЦК після 18 червня для отримання паперового військово-облікового документа при наявності QR-коду в електронному застосунку Резерв+, який є його аналогом?
АндрейМ написав:... Саме тому мені і незрозуміло чому українцями так розкидуються. Типу, якщо - не воїн, то непотрібен тут. Цивілізація і виникла саме завдяки спеціалізації - хтось виробляє, хтось охороняє, хтось годує, хтось лікує, хтось винаходами займається, хтось навчає, але нашим депутатам і міністрам (і деяким співгромадянам, як виявилось) "не такі" люди не потрібні. Прикро.
все ж просто: бабло союзники льют (пока?) + по расчетам вышло, что повышением налогов можно обойтись - вот и такая риторика. Если где-то под зиму оно таки "стрельнет" - быстренько переобуются в прыжке
ЛАД написав:Про Байдена не обратил внимание, надо будет ещё раз послушать. Трампа лузером не назвал, а сказал, что если Трамп..., то станет лузером. Совсем не обязательно, что Трамп сделает это если.... Поэтому я вас и спросил, вы слушали Зеленского или только читали заголовки СМИ.
Обидва відосіка я прослухав коли підофігів з прочитаного. Тобто ви вважаєте, що політику і главі держави цілком ок видавати такі спічі?