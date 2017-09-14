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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84818482848384848485 ... 8488>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:47

Hotab
Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:48

  ЛАД написав:Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Незабаром підвищать налоги. Все ІТ що тут жировало скаже - до побачення, тому що 5% вже не буде, та простіше 6-9% платити у Польші та мати нормальне життя, а не дивитись на бомжів з вікна та на гелікі суддів\інших мажновладців..

Які 6-9 відсотків у Польщі?? Погугли хоч трохи перед тим як писати дезінформацію. Про ЄСВ не забудь також. Не забудь також про повну відсутність так званої відпустки та лікарняних, на відміну від українських ІТ компаній.
P.S. Працюю вже більше 2х років як польський ФОП, до того працював із польсим аутсорсом як український ФОП. Як раз перед війної поїхав по справах до Польщі і поки що тут і залишився. Через податкові ризики поляки мене "попросили" перейти на польский ФОП. Так як навесні 2022 не хотілося міняти роботу, ще й дружина вагітна була, то довелося погодитися.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:50

МВД начало формировать новые штурмовые бригады НГУ.
В зависимости от подразделения, туда отправляют от 10 до 25% штатного состава.
Некоторые увольняются чтобы не быть отправленными на войну (масштабы увольнений пока непонятны)
Формирование списков происходит по принципу угодности /не угодности командиру подразделения.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:50

  _Mykola_ написав:...........
Ви не розумієте ключового принципу, за що воюємо і боремося.

Пропагування і просування зламу основи державності і самого принципу обраного розвитку країни..........

А за что по-вашему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:51

  sashaqbl написав:ЛАД, хотілось би побачити Ваш коментар на рахунок того, що наш головноєбланствующий у своїх відосіках(тобто публічно) назвав Байдена слабаком, а Трампа - лузером. А то fler успішно злилась...

Який коментар ви хотіли почути? Я погоджуюсь з тим, що він сказав. США мають можливість надати нам більше зброї і показати цим своє світове лідерство. Бояться ескалації? Тоді це слабкість, сцикунство. У Трампа зараз передвиборча компанія, в якій він робить суперечливі заяви - говорить різним категоріям виборців те, що вони хочуть почути, але якщо ці заяви скласти разом, то виходить, що в нього немає однозначної позиції щодо питання війни в Україні. Тому він, звичайно, лузер. Ви хотіли, щоб Зе на третьому році війни "заносив на поворотах" тим, хто спокійно дивиться, як ллється кров у нашій країні, збагачуючи свою військову промисловість і не квапиться змінити хід війни?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:51

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.

А инвалюту на купоно-карбованци помепяете? ;) - в те времена оно ближе к чему-то такому было...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:52

Letusrock
P.S. Підказка - існує більше ніж тільки два ваші варіанти

Які умови «миру» були б для вас прийнятні?
Територіальні поступки - це навіть не оьговорюємо. Без них переговори навіть не почнуться. А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків, нічого дальноьійного, включно з авіацією» готові на такі вимоги? І розумієте чому від нас це вимагають і майбутні наслідки?
Розумієте , що ваше «Ні!» (щодо стати частиною кацапії) потім ніхто і не спитає?

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.

ЗУбы свои будешь вышатывать?
Не, забирали золото потому что собственной недвижимости не было. А сейчас есть. У кого-то даже больше «минимальной социальной нормы» :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:58

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Про Байдена не обратил внимание, надо будет ещё раз послушать.
Трампа лузером не назвал, а сказал, что если Трамп..., то станет лузером.
Совсем не обязательно, что Трамп сделает это если....
Поэтому я вас и спросил, вы слушали Зеленского или только читали заголовки СМИ.

Обидва відосіка я прослухав коли підофігів з прочитаного.
Тобто ви вважаєте, що політику і главі держави цілком ок видавати такі спічі?

О Байдене, уже писал - пропустил, надо будет ещё раз послушать.
О Трампе не сказал ничего экстраординарного. Тот же Трамп себе позволяет высказывания гораздо хуже.
Не помните, когда Мельник выдавал перлы не о кандидатах, а о действующих премьере и президенте Германии? И без всяких "если..." И тут народ заходился в экстазе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 чер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:00

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
Ви не розумієте ключового принципу, за що воюємо і боремося.

Пропагування і просування зламу основи державності і самого принципу обраного розвитку країни..........

А за что по-вашему?

Я почекаю з відповіддю, поки відповість адресат цього послання.
Дуже цікаво послухати людину яка топить за шлях до КНДР. :lol:
_Mykola_
 
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