Hotab
Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.
|
|
|
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:47
Hotab
Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:48
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Які 6-9 відсотків у Польщі?? Погугли хоч трохи перед тим як писати дезінформацію. Про ЄСВ не забудь також. Не забудь також про повну відсутність так званої відпустки та лікарняних, на відміну від українських ІТ компаній.
P.S. Працюю вже більше 2х років як польський ФОП, до того працював із польсим аутсорсом як український ФОП. Як раз перед війної поїхав по справах до Польщі і поки що тут і залишився. Через податкові ризики поляки мене "попросили" перейти на польский ФОП. Так як навесні 2022 не хотілося міняти роботу, ще й дружина вагітна була, то довелося погодитися.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:50
МВД начало формировать новые штурмовые бригады НГУ.
В зависимости от подразделения, туда отправляют от 10 до 25% штатного состава.
Некоторые увольняются чтобы не быть отправленными на войну (масштабы увольнений пока непонятны)
Формирование списков происходит по принципу угодности /не угодности командиру подразделения.
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:50
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:51
Який коментар ви хотіли почути? Я погоджуюсь з тим, що він сказав. США мають можливість надати нам більше зброї і показати цим своє світове лідерство. Бояться ескалації? Тоді це слабкість, сцикунство. У Трампа зараз передвиборча компанія, в якій він робить суперечливі заяви - говорить різним категоріям виборців те, що вони хочуть почути, але якщо ці заяви скласти разом, то виходить, що в нього немає однозначної позиції щодо питання війни в Україні. Тому він, звичайно, лузер. Ви хотіли, щоб Зе на третьому році війни "заносив на поворотах" тим, хто спокійно дивиться, як ллється кров у нашій країні, збагачуючи свою військову промисловість і не квапиться змінити хід війни?
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:51
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:52
Letusrock
Які умови «миру» були б для вас прийнятні?
Територіальні поступки - це навіть не оьговорюємо. Без них переговори навіть не почнуться. А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків, нічого дальноьійного, включно з авіацією» готові на такі вимоги? І розумієте чому від нас це вимагають і майбутні наслідки?
Розумієте , що ваше «Ні!» (щодо стати частиною кацапії) потім ніхто і не спитає?
ЗУбы свои будешь вышатывать?
Не, забирали золото потому что собственной недвижимости не было. А сейчас есть. У кого-то даже больше «минимальной социальной нормы»
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:58
О Байдене, уже писал - пропустил, надо будет ещё раз послушать.
О Трампе не сказал ничего экстраординарного. Тот же Трамп себе позволяет высказывания гораздо хуже.
Не помните, когда Мельник выдавал перлы не о кандидатах, а о действующих премьере и президенте Германии? И без всяких "если..." И тут народ заходился в экстазе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 чер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2024 17:00
Я почекаю з відповіддю, поки відповість адресат цього послання.
Дуже цікаво послухати людину яка топить за шлях до КНДР.
|