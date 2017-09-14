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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:00
comandante написав: dimo_0n написав:
Незабаром підвищать налоги. Все ІТ що тут жировало скаже - до побачення, тому що 5% вже не буде, та простіше 6-9% платити у Польші та мати нормальне життя, а не дивитись на бомжів з вікна та на гелікі суддів\інших мажновладців..
Які 6-9 відсотків у Польщі?? Погугли хоч трохи перед тим як писати дезінформацію. Про ЄСВ не забудь також. Не забудь також про повну відсутність так званої відпустки та лікарняних, на відміну від українських ІТ компаній.
P.S. Працюю вже більше 2х років як польський ФОП, до того працював із польсим аутсорсом як український ФОП. Як раз перед війної поїхав по справах до Польщі і поки що тут і залишився. Через податкові ризики поляки мене "попросили" перейти на польский ФОП. Так як навесні 2022 не хотілося міняти роботу, ще й дружина вагітна була, то довелося погодитися.
Так и тут +5% - это вопрос пары месяцев. А по новой Нац-стратегии доходов" их потом еще в два раза повысят - к НДФЛ. + не забываем про воен-сбор, который тоже повышать будут.
Касательно отпусков/больничных - так их и в украинских контрактах "как бы нету" - это только от вас зависит, что вы "выбить" сможете...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:01
_hunter написав:
Hotab
Ой, а можно я?, можно я?!? - конкретно и предметно: абсолютно не готов. Поэтому сделал все, от меня зависящее для ликвидации этого риска.
ой який молодець, все правильно зробив, зрадив Бальківщину, чорт буде в захваті, головне більше і активніше топити за свій ПРавильний вибір(((
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:01
Hotab написав:Letusrock
P.S. Підказка - існує більше ніж тільки два ваші варіанти
Які умови «миру» були б для вас прийнятні?
Територіальні поступки - це навіть не оьговорюємо. Без них переговори навіть не почнуться. А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків, нічого дальноьійного, включно з авіацією» готові на такі вимоги? І розумієте чому від нас це вимагають і майбутні наслідки?
Розумієте , що ваше «Ні!» (щодо стати частиною кацапії) потім ніхто і не спитає?
Стосовно можливих перемовин:
Це вимоги, коли орки стояли під Києвом...
Або зараз, коли ми вимагаємо кордонів 91-го та контрибуцій.
Які реальні вимоги (коли Україна доказала, що може захищатися; коли партнери готові допомагати) поки не знає ніхто.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:04
_hunter написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.
А инвалюту на купоно-карбованци помепяете?
- в те времена оно ближе к чему-то такому было...
хоть немного на жизнь можно оставить?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:10
ЛАД написав:
Не помните, когда Мельник выдавал перлы не о кандидатах, а о действующих премьере и президенте Германии? И без всяких "если..." И тут народ заходился в экстазе.
Я тоді не заходився в екстазі. Але ви теж ніби казали, шо ніззя так говорити, якщо мені память не зраджує. А як це почав говорити головноєбланствующий, то вже стало можна?
Востаннє редагувалось sashaqbl
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:10
_Mykola_ написав:
за шлях до КНДР.
Є нюанс: ми вже на цьому напрямку...
І саме безглузде це отримати напівкндр або більше половини і не досягти результата.
Ось про що з мого боку мова.
Або європейські цінності понад усе і викручуємося в цих рамках, як можемо, і нехай буде що буде. Отже боролись саме за них.
Або *ми за ціной не постоїм* і найбільші шанси на результат -- все для перемоги.
Рішення пропітляти десь посередині?
Теж має право на життя.
Але це треба знати розклади, щоб в оце вірити. Що ймовірність результату в цьому випадку висока.
Подивіться інтерв'ю комбат Сліп Яніні Соколовій. Легко гуглиться. Послухайте що вони кажуть.
А Ви до форумчанина претензії маєте.
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в Пон 03 чер, 2024 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:11
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в Пон 03 чер, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:11
makar_
Для вас це якийсь бокс - важлива бійка та перемога, а на людей плювати.
Як вважаєте багато хто з Бахмуту зміг собі хату купити або побудувати після того, як був змушений покинути своє місто?
, візьмемо для прикладу людей з Маріуполя, які не втекли, а залишилися у своїх хатах. Як вам відео, де їх окупанти розстрілюють і масово скидають у спеціально вириті ями? Про що домовлятися з таким агресором?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:12
vitaliiangel написав: _hunter написав: vitaliiangel написав:
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.
А инвалюту на купоно-карбованци помепяете?
- в те времена оно ближе к чему-то такому было...
хоть немного на жизнь можно оставить?
Товарищь! Вы собираетесь торговать на антикоммунистических рынках?!? - ведь в гос-магазинах только купоны будут приниматься.
В Штатах в 33м году, кстати, забирали все, до чего дотянуться смогли. + все контракты запретили...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:13
Hotab написав:
Територіальні поступки - це навіть не оьговорюємо. Без них переговори навіть не почнуться. А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків, нічого дальноьійного, включно з авіацією» готові на такі вимоги? І розумієте чому від нас це вимагають і майбутні наслідки?
А звідки ви це берете? У вас є якісь інсайди чи просто зі стелі?
Немає інформації що хоче путін.
Чому Зеленський не озвучує цієї інформації? А тилдичить тільки одне і теж: "кордони 91".
А може все давно домовлено, а ми як барани йдемо на смерть типу "заради України".
Найбільше що мене дивує - це абсолютна відсутність плану у влади(Зеленського). До літа 2023 був план - контрнаступ і перемога. Провалився. Зараз план який? Воювати 10-20 років поки путін не здохне?
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