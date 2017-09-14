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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:16
fler написав:
, візьмемо для прикладу людей з Маріуполя, які не втекли, а залишилися у своїх хатах. Як вам відео, де їх окупанти розстрілюють і масово скидають у спеціально вириті ями? Про що домовлятися з таким агресором?
Є більш цікаві питання:
- як зелена влада допустила таке швидке просування ворога до Маріуполя?
- як зелена влада здійснювала вивезення/евакуацію з Маріуполя хоча б старих та дітей?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:17
andrijk777 написав:
Зараз план який?
Вірити.
Як ото 33+ роки тому всі повинні були вірити керманичам і правильний шлях до...
Але часи змінилися.
Просто заяви *вірте, довіряйте* не вистачає.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:18
andrijk777 написав: Hotab написав:
Територіальні поступки - це навіть не оьговорюємо. Без них переговори навіть не почнуться. А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків, нічого дальноьійного, включно з авіацією» готові на такі вимоги? І розумієте чому від нас це вимагають і майбутні наслідки?
А звідки ви це берете? У вас є якісь інсайди чи просто зі стелі?
Немає інформації що хоче путін.
Чому Зеленський не озвучує цієї інформації? А тилдичить тільки одне і теж: "кордони 91".
А може все давно домовлено, а ми як барани йдемо на смерть типу "заради України".
Найбільше що мене дивує - це абсолютна відсутність плану у влади(Зеленського). До літа 2023 був план - контрнаступ і перемога. Провалився. Зараз план який? Воювати 10-20 років поки путін не здохне?
ну, как бы да... - Сенаторы пытались-пытались этот сов-секретный План выведать, но не удалось...
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:18
andrijk777
А звідки ви це берете? У вас є якісь інсайди чи просто зі стелі?
Немає інформації що хоче путін.
Спокійніше трішки. Читайте уважно.
Про поступки територіями вже говорящі голови путіна сказали. Тому я і кажу «це не обговорюється». Без поступок по території переговори не почнуться. Питання лише в розмірі. По решті я не стверджую, а запитую Летусрок. Чи готовий він до таких поступок (роззброєння)?
Бо такі вимоги раніше вже звучали, а також нещодавно кацапи (говорящі) озвучили, що ті домовленості можуть бути основою.
Ваші істерики тут ні до чого. Ви можете зі свого боку сказати, на які поступки були б готові ви особисто.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 чер, 2024 17:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:20
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
Там не було конфіскації.
Чим більше буде аля КНДР, тим більше буде тиск в сторону поглядів "какая разница?" та "якщо різниці нема, то нашо отовсьо?".
Це дійсно є мотиватором для продовження спротиву, а не кратного збільшення ждунів і тих хто таку державу зненавидить?
Конфискации не было. Но то, что было, тоже не подарок.
Сомневаюсь, что "в КНДР" были бы такие обсуждения, как здесь.
Я почекаю з відповіддю, поки відповість адресат цього послання.
Меня как раз больше интересует Ваше мнение.
Але почекаю.Mimohod
, правда, сможет ответить только завтра к вечеру.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 03 чер, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:21
_hunter написав:
Так и тут +5% - это вопрос пары месяцев. А по новой Нац-стратегии доходов" их потом еще в два раза повысят - к НДФЛ. + не забываем про воен-сбор, который тоже повышать будут.
Касательно отпусков/больничных - так их и в украинских контрактах "как бы нету" - это только от вас зависит, что вы "выбить" сможете...
Може "как-бы" і немає, але фактично є. А в польщі фактично немає. У мене ще рік тому було 6 днів так званої оплачуваної перерви, а зараз і її прибрали.
В Україні реально рай для ІТ був до війни у порівнянні з Польщею.
Востаннє редагувалось comandante
в Пон 03 чер, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:22
❗️Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера
Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 1 серпня. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
ㅤ
Почему убийца в суде отворачивается от матери убитого ребёнка?
Вы ж писали что поделом
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:24
comandante написав: dimo_0n написав:
Незабаром підвищать налоги. Все ІТ що тут жировало скаже - до побачення, тому що 5% вже не буде, та простіше 6-9% платити у Польші та мати нормальне життя, а не дивитись на бомжів з вікна та на гелікі суддів\інших мажновладців..
Які 6-9 відсотків у Польщі?? Погугли хоч трохи перед тим як писати дезінформацію. Про ЄСВ не забудь також. Не забудь також про повну відсутність так званої відпустки та лікарняних, на відміну від українських ІТ компаній.
P.S. Працюю вже більше 2х років як польський ФОП, до того працював із польсим аутсорсом як український ФОП. Як раз перед війної поїхав по справах до Польщі і поки що тут і залишився. Через податкові ризики поляки мене "попросили" перейти на польский ФОП. Так як навесні 2022 не хотілося міняти роботу, ще й дружина вагітна була, то довелося погодитися.
Якщо так зле, чому не їдеш назад на 5%, які Гетьманців скоро обіцяв зробити як "просить МВФ", щоб не було преференцій перед золотим мільярдом.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:24
Hotab написав:
А от вимога «армія має стати суто потішна, типу поліція». Десь 50-100 танків
це називаеться "cтартова переговорна позиція"
Україна теж вимагає повісити путіна, а ще й репарації з контрибуціями
Посилити вчасно нашу переговорну позицію міг би Захід, надавши обсяги озброєння, що значно б перевищували вимоги путіна. Хай би спробував відібрати.
А так годували "завтраками" і "підтримкою до кінця", тому і хотєлкі путінців не виглядають смішними
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:26
_hunter написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Изъятие золота у населения в США не привело к "держави вже немає і такої нам вже не треба".
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.
А инвалюту на купоно-карбованци помепяете?
- в те времена оно ближе к чему-то такому было...
Рузвельт міняв на долари США, а не які купонокарбованці
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