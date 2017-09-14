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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84848485848684878488>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:26

  fler написав:Шось я на цьому ̶п̶і̶д̶о̶к̶у̶ї̶л̶а̶ дуже здивувалася :shock:
Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?

Гендерна рівність (яку, на жаль, Україна лише декларує) існує лише кілька десятиліть.
В контрактних арміях є приклади, де жінки становлять досить суттєву частину особового складу - наприклад, армія США (біля 20%).

Ви, мабуть, чули, що європейські країни, які хочуть повернути призов, розглядають його і для чоловіків і для жінок?

  fler написав:І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:
- носити снаряди вагою від 20кг;
- рулити танком чи бмп;
- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?
В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях?

А Ви вважає, що усі чоловіки можуть це робити? У Ваших уявленнях усі чоловіки - якісь Рембо? Ви по собі розмірковуєте, чи дійсно вважаєте, що немає жінок, які можуть робити вищеперелічене краще за деяких чоловіків? Ви знаєте, що в ЗСУ воюють жінки?

Я розумію, що жінки воювати не хочуть і вважають, що це - справа чоловіків, оскільки "так завжди було", але ми не живемо у часи, коли "так завжди було". Вам, як жінці, у ті часи, дуже і дуже не сподобалося би.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:27

  dimo_0n написав:Незабаром підвищать налоги. Все ІТ що тут жировало скаже - до побачення, тому що 5% вже не буде, та простіше 6-9% платити у Польші та мати нормальне життя, а не дивитись на бомжів з вікна та на гелікі суддів\інших мажновладців..


Ага , і до війни тут іт тримли лише "5 відсотків", і тим більше зараз.
як все просто , виявляеться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:27

flyman
Якщо так зле, чому не їдеш назад на 5%, які Гетьманців скоро обіцяв зробити як "просить МВФ", щоб не було преференцій перед золотим мільярдом.


Твоє питання якось спростовує істину (фактичну інформацію) яку надав comandante

Чи ти вирішив просто пофлудити ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:В контрактних арміях є приклади, де жінки становлять досить суттєву частину особового складу - наприклад, армія США (біля 20%).

В ЗСУ жінки теж становлять суттєву частину.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Які умови «миру» були б для вас прийнятні?

тут питання
а) чи існує можливість + бажання у різних США, Британій, рф та китаїв знайти спільне рішення і забезпечити його дотримання.
б) Бо сам на сам з рф у нас жодних шансів ні боротись ні домовлятись

Якщо перший варіант можливий то збереження значної частини України як незалежної держави, яка буде під зонтиком НАТО (чи сама достатньо озброєна) і зможе розвиватись/відновлюватись у мирний час - вже є перемогою
Якщо ж варіант два, і Україна лише інструмент для певних цілей, тоді тільки шлях Сирії/Афгану і взагалі нема про що говорити

  fox767676 написав:це називаеться "cтартова переговорна позиція"
Україна теж вимагає повісити путіна, а ще й репарації з контрибуціями
Посилити вчасно нашу переговорну позицію міг би Захід, надавши обсяги озброєння, що значно б перевищували вимоги путіна. Хай би спробував відібрати.
А так годували "завтраками" і "підтримкою до кінця", тому і хотєлкі путінців не виглядають смішними

+1000
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 03 чер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:33

  comandante написав:
  _hunter написав:Так и тут +5% - это вопрос пары месяцев. А по новой Нац-стратегии доходов" их потом еще в два раза повысят - к НДФЛ. + не забываем про воен-сбор, который тоже повышать будут.
Касательно отпусков/больничных - так их и в украинских контрактах "как бы нету" - это только от вас зависит, что вы "выбить" сможете...

Може "как-бы" і немає, але фактично є. А в польщі фактично немає. У мене ще рік тому було 6 днів так званої оплачуваної перерви, а зараз і її прибрали.
В Україні реально рай для ІТ був до війни у порівнянні з Польщею.

Вам підняли погодинний рейт на величину бонусів, не треба ля-ля.
Якщо було напр. 20 робочих днів off в році, які оплачувалися, то ця "оплачувана перерва" при зміні контракту тепер врахована в погодинній оплаті, яка на 10% чи скільки там стала вища, хочеш отримати більше, то більше днів працюєш і заробляєш відповідно, а не хочеш то відпочиваєш. Не подобається - їдеш в іншу країну з кращими умовами, вибір є.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 чер, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:38

  flyman написав:
  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.

А инвалюту на купоно-карбованци помепяете? ;) - в те времена оно ближе к чему-то такому было...

Рузвельт міняв на долари США, а не які купонокарбованці

Та я понимаю, но это ваше "міняв на долари США" можно написать проще: "на фиат своей страны" - что и будет купорокарбованци
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не помните, когда Мельник выдавал перлы не о кандидатах, а о действующих премьере и президенте Германии? И без всяких "если..." И тут народ заходился в экстазе.

Я тоді не заходився в екстазі.

Может быть, не помню.
Но и, насколько помню, не возражали.

А ви казали, шо ніззя так говорити, якщо мені память не зраджує. А як це почав говорити головноєбланствующий, то вже стало можна?

Последний раз повторяю - Зе не назвал Трампа лузером.
Он сказал, что Трамп может стать лузером, если.... При этом сегодня Трамп пока что никто, только кандидат в кандидаты в президенты.
Разницу не видите?
С Мельником, который называл/оскорблял действующих премьера и президента Германии. И без всяких "если..."
Специально для вас выделил и шрифтом и цветом важные моменты.

Между прочим, вы делаете то же, что Мельник - употребляете оскорбительные эпитеты к собственному действующему президенту. Причём, повторно. Хотя в предыдущем посте согласились:
Окей, не так сказав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:43

ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Последний раз повторяю - Зе не назвал Трампа лузером.
Он сказал, что Трамп может стать лузером, если.... При этом сегодня Трамп пока что никто, только кандидат в кандидаты в президенты.
Разницу не видите?
С Мельником, который называл/оскорблял действующих премьера и президента Германии. И без всяких "если..."
Специально для вас выделил и шрифтом и цветом важные моменты.

Я це роблю, бо я не політик.
Головноєбланствующий НАЗВАВ одного кандидата в президенти країни, яка дає нам найбільше зброї, лузером. А іншого - слабаком.
Так, це було трішки завуальовано(якщо ...то). Але по факту, назвав.
А все інше - це лише ваші недолугі спроби виправдати недолугого презика.
sashaqbl
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