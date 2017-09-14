Додано: Пон 03 чер, 2024 17:26

fler написав: Шось я на цьому ̶п̶і̶д̶о̶к̶у̶ї̶л̶а̶ дуже здивувалася

Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків? Шось я на цьому ̶п̶і̶д̶о̶к̶у̶ї̶л̶а̶ дуже здивуваласяПідкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?

fler написав: І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:

- носити снаряди вагою від 20кг;

- рулити танком чи бмп;

- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?

В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях? І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:- носити снаряди вагою від 20кг;- рулити танком чи бмп;- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях?

Гендерна рівність (яку, на жаль, Україна лише декларує) існує лише кілька десятиліть.В контрактних арміях є приклади, де жінки становлять досить суттєву частину особового складу - наприклад, армія США (біля 20%).Ви, мабуть, чули, що європейські країни, які хочуть повернути призов, розглядають його і для чоловіків і для жінок?А Ви вважає, що усі чоловіки можуть це робити? У Ваших уявленнях усі чоловіки - якісь Рембо? Ви по собі розмірковуєте, чи дійсно вважаєте, що немає жінок, які можуть робити вищеперелічене краще за деяких чоловіків? Ви знаєте, що в ЗСУ воюють жінки?Я розумію, що жінки воювати не хочуть і вважають, що це - справа чоловіків, оскільки "так завжди було", але ми не живемо у часи, коли "так завжди було". Вам, як жінці, у ті часи, дуже і дуже не сподобалося би.