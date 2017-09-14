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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:26
fler написав:
Шось я на цьому ̶п̶і̶д̶о̶к̶у̶ї̶л̶а̶ дуже здивувалася
Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?
Гендерна рівність (яку, на жаль, Україна лише декларує) існує лише кілька десятиліть.
В контрактних арміях є приклади, де жінки становлять досить суттєву частину особового складу - наприклад, армія США (біля 20%).
Ви, мабуть, чули, що європейські країни, які хочуть повернути призов, розглядають його і для чоловіків і для жінок?
fler написав:
І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:
- носити снаряди вагою від 20кг;
- рулити танком чи бмп;
- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?
В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях?
А Ви вважає, що усі чоловіки можуть це робити? У Ваших уявленнях усі чоловіки - якісь Рембо? Ви по собі розмірковуєте, чи дійсно вважаєте, що немає жінок, які можуть робити вищеперелічене краще за деяких чоловіків? Ви знаєте, що в ЗСУ воюють жінки?
Я розумію, що жінки воювати не хочуть і вважають, що це - справа чоловіків, оскільки "так завжди було", але ми не живемо у часи, коли "так завжди було". Вам, як жінці, у ті часи, дуже і дуже не сподобалося би.
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АндрейМ
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:27
dimo_0n написав:
Незабаром підвищать налоги. Все ІТ що тут жировало скаже - до побачення, тому що 5% вже не буде, та простіше 6-9% платити у Польші та мати нормальне життя, а не дивитись на бомжів з вікна та на гелікі суддів\інших мажновладців..
Ага , і до війни тут іт тримли лише "5 відсотків", і тим більше зараз.
як все просто , виявляеться
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fox767676
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:27
flyman
Якщо так зле, чому не їдеш назад на 5%, які Гетьманців скоро обіцяв зробити як "просить МВФ", щоб не було преференцій перед золотим мільярдом.
Твоє питання якось спростовує істину (фактичну інформацію) яку надав comandante
Чи ти вирішив просто пофлудити ?
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Hotab
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:31
АндрейМ написав:
В контрактних арміях є приклади, де жінки становлять досить суттєву частину особового складу - наприклад, армія США (біля 20%).
В ЗСУ жінки теж становлять суттєву частину.
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sashaqbl
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:31
Hotab написав:
Які умови «миру» були б для вас прийнятні?
тут питання
а) чи існує можливість + бажання у різних США, Британій, рф та китаїв знайти спільне рішення і забезпечити його дотримання.
б) Бо сам на сам з рф у нас жодних шансів ні боротись ні домовлятись
Якщо перший варіант можливий то збереження значної частини України як незалежної держави, яка буде під зонтиком НАТО (чи сама достатньо озброєна) і зможе розвиватись/відновлюватись у мирний час - вже є перемогою
Якщо ж варіант два, і Україна лише інструмент для певних цілей, тоді тільки шлях Сирії/Афгану і взагалі нема про що говорити
fox767676 написав:
це називаеться "cтартова переговорна позиція"
Україна теж вимагає повісити путіна, а ще й репарації з контрибуціями
Посилити вчасно нашу переговорну позицію міг би
Захід, надавши обсяги озброєння, що значно б перевищували вимоги путіна. Хай би спробував відібрати.
А так годували "завтраками" і "підтримкою до кінця", тому і хотєлкі путінців не виглядають смішними
+1000
Востаннє редагувалось Letusrock
в Пон 03 чер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:33
comandante написав: _hunter написав:
Так и тут +5% - это вопрос пары месяцев. А по новой Нац-стратегии доходов" их потом еще в два раза повысят - к НДФЛ. + не забываем про воен-сбор, который тоже повышать будут.
Касательно отпусков/больничных - так их и в украинских контрактах "как бы нету" - это только от вас зависит, что вы "выбить" сможете...
Може "как-бы" і немає, але фактично є. А в польщі фактично немає. У мене ще рік тому було 6 днів так званої оплачуваної перерви, а зараз і її прибрали.
В Україні реально рай для ІТ був до війни у порівнянні з Польщею.
Вам підняли погодинний рейт на величину бонусів, не треба ля-ля.
Якщо було напр. 20 робочих днів off в році, які оплачувалися, то ця "оплачувана перерва" при зміні контракту тепер врахована в погодинній оплаті, яка на 10% чи скільки там стала вища, хочеш отримати більше, то більше днів працюєш і заробляєш відповідно, а не хочеш то відпочиваєш. Не подобається - їдеш в іншу країну з кращими умовами, вибір є.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 чер, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:38
flyman написав: _hunter написав: vitaliiangel написав:
я хоть сейчас отдам всё свое золото государству.
А инвалюту на купоно-карбованци помепяете?
- в те времена оно ближе к чему-то такому было...
Рузвельт міняв на долари США, а не які купонокарбованці
Та я понимаю, но это ваше "міняв на долари США" можно написать проще: "на фиат своей страны" - что и будет купорокарбованци
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:40
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не помните, когда Мельник выдавал перлы не о кандидатах, а о действующих премьере и президенте Германии? И без всяких "если..." И тут народ заходился в экстазе.
Я тоді не заходився в екстазі.
Может быть, не помню.
Но и, насколько помню, не возражали.
А ви казали, шо ніззя так говорити, якщо мені память не зраджує. А як це почав говорити головноєбланствующий, то вже стало можна?
Последний раз повторяю - Зе не назвал
Трампа лузером.
Он сказал, что Трамп может стать
лузером, если...
. При этом сегодня Трамп
пока что никто
, только кандидат в кандидаты в президенты.
Разницу не видите?
С Мельником, который называл/оскорблял действующих
премьера и президента Германии. И без всяких "если..."
Специально для вас выделил и шрифтом и цветом важные моменты.
Между прочим, вы делаете то же, что Мельник - употребляете оскорбительные эпитеты к собственному действующему президенту. Причём, повторно. Хотя в предыдущем посте согласились:
Окей, не так сказав.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:43
ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:46
ЛАД написав:
Последний раз повторяю - Зе не назвал Трампа лузером.
Он сказал, что Трамп может стать лузером, если.... При этом сегодня Трамп пока что никто, только кандидат в кандидаты в президенты.
Разницу не видите?
С Мельником, который называл/оскорблял действующих премьера и президента Германии. И без всяких "если..."
Специально для вас выделил и шрифтом и цветом важные моменты.
Я це роблю, бо я не політик.
Головноєбланствующий НАЗВАВ одного кандидата в президенти країни, яка дає нам найбільше зброї, лузером. А іншого - слабаком.
Так, це було трішки завуальовано(якщо ...то). Але по факту, назвав.
А все інше - це лише ваші недолугі спроби виправдати недолугого презика.
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