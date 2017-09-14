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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8485848684878488>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:47

  detroytred написав:ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))

Нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:52

sashaqbl
От соответствующих эпитетов в ваш адрес меня удерживают 2 вещи:
1. вы, вроде, в действующей армии;
2. моё хорошее воспитание. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:53

Стало цікаво, які морди у моск.пропагандонів
Глянув.

Якісь нещасливі. 😄
І навіть про “радіоакт.пєпєл” вже не так захопливо розповідають.
А сукабеєва ще й заїдає стреси солодощами? Чи чому така жирна??


Тим часом Зах.світ вперто налаштований вичавити елоїв з себе (і нас).
От, із серіалі Озарк 3.8
145
00:16:04,170 --> 00:16:06,130
[Венді] Я працювала
з багатьма політиками.

146
00:16:06,210 --> 00:16:07,840
І з часом, я...

147
00:16:07,920 --> 00:16:09,800
вивчила, що насправді хочуть люди.

148
00:16:10,590 --> 00:16:11,510
І що ж?

149
00:16:13,180 --> 00:16:14,050
Сміливості.

150
00:16:16,050 --> 00:16:16,930
Сміливості...

151
00:16:17,350 --> 00:16:20,390
Аби постояти за сім'ю, штат,
країну.

152
00:16:20,520 --> 00:16:23,020
Думаю, якщо немає сміливості,
то ти приречений.



То як там?
Набрались сміливості внестись в резерв+? 🐌
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:54

  d44 написав:
  detroytred написав:ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.

Верно.
Но об этом я даже не пишу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:56

  sashaqbl написав:Так, це було трішки завуальовано(якщо ...то). Але по факту, назвав.

Так, це було недолуго, і я не розумію чому Зеленський вважає, що йому все дозволено і все пробачиться, але він не називав Трампа лузером. Він хотів зіграти на величезному его Трампа - невже той хоче бути лузером, якщо примусить України віддати території заради мирної угоди. Тобто, він намагається вкласти в голову Трампа, що програш України буде його програшом, і у світі на нього будуть дивитися як на лузера. Звичайно, він не мав права так казати, на мою думку. Зеленський, мабуть, думав, що розмовляє мовою Трампа, і що той його зрозуміє (і я думаю, що так і є).
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 03 чер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:58

  UA написав:По ТЦК
- Можно ли получить мобилизацийне распородження без прохождения ВЛК?
ДА

- объёмы бусификации?
По Киеву около 250-400 человек в сутки
В основном бусифицируют утром идущих на работу мужиков.
Все они быстро попадают в в/ч

-Можно ли порешать с ТЦК?
На прямую сложно, по звонку нужных/доверенных людей -да.

- Почему много мобилизованных в возрасте 50-59 лет?
Из за их беспечности.
Кому я такой надо?
Для плана как раз надо.

- Стоит ли рассчитывать на объективность при прохождении ВЛК - нет.
С болезнями по которым вообще запрещено носить бронежилет попадают в стрелки аж бегом.

Всем удачи, хорошего настроения...

Свій кейс немає можливості публічно висловлювати. Треба вчасно робити документи, вчасно звернення,шанс отримати необхідний документ збільшується, проте саме зараз практика не на боці військовозобов'язаних.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:58

  d44 написав:
  detroytred написав:ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.

А що заважало сказати відговорючим *я не лох...*?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:59

  Hotab написав:Letusrock
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?

Колись були частиною СРСР, не згадаю щось на кшталт ковіду чи воєнного стану
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Так, це було недолуго,

на цьому можна закінчити.
І слова "Зеленський" і "думав" не варто вживати в одному реченні.
sashaqbl
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