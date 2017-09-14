detroytred написав:ЛАД Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.
А що заважало сказати відговорючим *я не лох...*?
хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
d44 написав:Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.
А що заважало сказати відговорючим *я не лох...*?
хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
А якщо розглядати з іншого боку? Тобто розвели якраз пітуна.
І все наче добре (обдурити ворога на війні - святе; це хитрість)), от тільки ціна... І з України ціна.
Які підстави для такого боку? Да ще перед війною Зе заявляв, що *при повномасштабному нападі воювати будуть всі...* (тобто за ціною не постоїмо).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 03 чер, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:На це Мар’яна Безугла сказала: "Окей, добре, нехай здає український паспорт і бере інший". На питання Юлії Клименко, чи готова вона внаслідок цієї постанови втратити 11 мільйонів наших громадян, Безугла перепитала: "А вони наші?"[/url]
Пуская трескотня. Лучше бы границы сделали открытыми (как в рф) Кому не нравится - выехали(как в рф) Внутри страны единение вокруг найвеличнишего лидера (в рф поскромнее своего называют)
d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок. До речі дуже цікава задача з альтернативної історії. Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи
От нема повної довіри партнерам чому? Бо як вони збираються допомагати Україні, якщо навіть своє захистити не можуть. Франція-Макрон з її заявами, а по факту: *Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.* https://www.unian.ua/world/uranovi-akti ... 55278.html І це не про сємкі, а про уран і Францію з її купою АЕС та ядерною зброєю.
В последние дни Сергей Шойгу массово увольняет сотрудников аппарата Совета безопасности, расчищая места под своих ставленников. Но все идет к тому, что это последний всплеск активности со стороны бывшего министра обороны. Вероятнее всего, транзитом через временный пост секретаря Совбеза Шойгу отправится на лесоповал, если не в колонию для пожизненно осужденных.
Все потому, что вскрываются совсем уж неприглядные махинации с армейским имуществом. Под личным кураторством Шойгу прямо в ходе СВО списывалось огромное количество оружия и боевой техники. По бумагам все эти вооружения проходили как боевые потери ВС РФ. А на деле – продавались за границу. Причем от теневого экспорта госказна не получила ни копейки. Доходы от реализации «уничтоженного» оружия получали бывший министр обороны и его партнер по расхищению армейского имущества предприниматель Геннадий Тимченко. Многие сделки шли через компанию «СТГ Логистик», владельцами которой в пропорции «50 на 50» являются как раз Тимченко и Шойгу.
Показательно, что «СТГ Логистик» даже по официальным данным показала резкий рост выручки. Если (https://companies.rbc.ru/id/10950270042 ... -logistik/) в 2021-2022 гг. ее доходы колебались около отметок в 1,7 – 2 млрд. ₽, то в 2023-м – уже превысили 5 млрд. ₽ И это только те деньги, которые были проведены через счета «СТГ Логистик». У Геннадия Тимченко есть целая сеть независимых друг от друга кластеров, внутри которой приходуется и реализуется прибыль от расхищения армейского имущества. Например, одну такую группу компаний контролирует массовый учредитель Страздинг Олег Альбертович (ИНН 772912319137), через которого проводятся трансграничные платежи из Сирии.
Шойгу со своей стороны два года подряд эффективно маскировал хищения новой боевой техники, которая вместо фронта отправлялись на продажу. Так, чуть ли не с первых дней в зоне СВО постоянно фиксировалась непонятная активность российского РЭБ: направленные помехи делали невозможным объективный спутниковый и аэроконтроль поля боя, а, следовательно, нельзя было фиксировать реальные потери. Показательно, что отдельные подразделения РЭБ ставили помехи своим же войскам после приказов из аппарата Шойгу.
Когда вскрываются столь тяжкие военные преступления – тот же Тимур Иванов вряд ли будет покрывать Геннадия Тимченко и Сергея Шойгу. Было бы наивно думать, что арестованный замминистра – плохой человек внутри честно работающей системы. Это простой исполнитель приказов, которые отдавали кураторы и непосредственные руководители.
Неудивительно, что Тимченко на протяжении последних месяцев готовит свой побег на Запад, соглашаясь на любые условия снятия санкций и ставя себе в заслугу ослабление ВС РФ прямо по ходу СВО. А вот на что надеется невыездной Шойгу – большой вопрос