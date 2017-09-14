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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8486848784888489
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кроме генерал СВР другие варианты есть?

Генерал ГРУ, генерал ФСБ, генерал ФСО.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:32

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:кроме генерал СВР другие варианты есть?

Генерал ГРУ, генерал ФСБ, генерал ФСО.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:34

  Letusrock написав:
  d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.

все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок.
До речі дуже цікава задача з альтернативної історії.
Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи

Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? :D - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:39

  d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.

Це не Кучму розвели з меморандумом, а Кучма розвів народ України. Думаєте Кучма такий наївний що не спитав юристів, які б пояснили йому "юридичну силу меморандуму"?
Але у вати Кучма - найкращий президент.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:40

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
  d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.

все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок.
До речі дуже цікава задача з альтернативної історії.
Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи

Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? :D - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...

Можливо, "коди за порєбріком" - це легенда для лохторату. Щось типу, ми - не лохи, просто не було іншого варіанту, та і ключ запалювання зберігався в мавзолеї.
Вважаю, що при бажанні керування можно було б перебрати на себе з часом. Ще живі були фахівці, яке все те будували-програмували.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:00

  _hunter написав:Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? :D - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
Ето
каком вверх. ))Харош пропаганду для домогосподарок повторяти.
коди запуска і координати не міняються? Там перфокарти з тітаніуму і при невірному введенні самоліквідація? :lol: влада не хотіла утримувати ядерну зброю, стратегічну авіацію і тд і тп даж авіаносець продали китайцям як плавуче казіно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:09

  Letusrock написав:
  d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.

все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок.
До речі дуже цікава задача з альтернативної історії.
Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи


Ядерка -- це не про права. Це про відповідальність...

Отаке зробили би.

Але не з ними, а нами...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:11

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? :D - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
Ето
каком вверх. ))Харош пропаганду для домогосподарок повторяти.
коди запуска і координати не міняються? Там перфокарти з тітаніуму і при невірному введенні самоліквідація? :lol: влада не хотіла утримувати ядерну зброю, стратегічну авіацію і тд і тп даж авіаносець продали китайцям як плавуче казіно.

и для смены на новые - старые вот прям совсем не нужны? - типа любой уборщик может пойти поменять? :D

там выше про спецов писали: а они точно местные были - а не из Центра приезжали?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:46

Військові кажуть, що ̶п̶і̶д̶а̶р̶и̶ кацапи добре відгребли на Харківщині.
Чому я не сумнівалася :roll:
fler
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