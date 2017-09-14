d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок. До речі дуже цікава задача з альтернативної історії. Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи
Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
Це не Кучму розвели з меморандумом, а Кучма розвів народ України. Думаєте Кучма такий наївний що не спитав юристів, які б пояснили йому "юридичну силу меморандуму"? Але у вати Кучма - найкращий президент.
d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок. До речі дуже цікава задача з альтернативної історії. Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи
Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
Можливо, "коди за порєбріком" - це легенда для лохторату. Щось типу, ми - не лохи, просто не було іншого варіанту, та і ключ запалювання зберігався в мавзолеї. Вважаю, що при бажанні керування можно було б перебрати на себе з часом. Ще живі були фахівці, яке все те будували-програмували.
_hunter написав:Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
Ето каком вверх. ))Харош пропаганду для домогосподарок повторяти. коди запуска і координати не міняються? Там перфокарти з тітаніуму і при невірному введенні самоліквідація? влада не хотіла утримувати ядерну зброю, стратегічну авіацію і тд і тп даж авіаносець продали китайцям як плавуче казіно.
d44 написав:хз, свого часу розвели більш досвідчених політиків, як Кучму з меморандумом.Слабка країна, і політики відповідні.
все ж в часи Кучми рф виглядала як пяний беззубий ведмідь списаний з цирку. а Україна з багатьох причин була фінансово та політично неспроможна утримувати ЯЗ просто так, на всяк випадок. До речі дуже цікава задача з альтернативної історії. Припустимо у нас залишилась ЯЗ, але чокнутий пуйло все рівно напав.. Цікавою була реакція світу якщо Україна у відповідь на агресію влаштувала б ядерну війну в центрі Європи
Ядерка -- це не про права. Це про відповідальність...
_hunter написав:Это как? - подвозили бы боеголовки телегами и детонировали бы кувалдами? - это же и была одна из причин, почему от ЯО отказались (и почему Штаты давили) - коды запуска/координаты - все "за поребриком"...
Ето каком вверх. ))Харош пропаганду для домогосподарок повторяти. коди запуска і координати не міняються? Там перфокарти з тітаніуму і при невірному введенні самоліквідація? влада не хотіла утримувати ядерну зброю, стратегічну авіацію і тд і тп даж авіаносець продали китайцям як плавуче казіно.
и для смены на новые - старые вот прям совсем не нужны? - типа любой уборщик может пойти поменять?
там выше про спецов писали: а они точно местные были - а не из Центра приезжали?..