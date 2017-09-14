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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8487848884898490
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:09

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав: Ето
каком вверх. ))Харош пропаганду для домогосподарок повторяти.
коди запуска і координати не міняються? Там перфокарти з тітаніуму і при невірному введенні самоліквідація? :lol: влада не хотіла утримувати ядерну зброю, стратегічну авіацію і тд і тп даж авіаносець продали китайцям як плавуче казіно.

и для смены на новые - старые вот прям совсем не нужны? - типа любой уборщик может пойти поменять? :D

там выше про спецов писали: а они точно местные были - а не из Центра приезжали?..
сюди також приїзжали? https://youtu.be/ICoQvmkpbwM?si=6j2367PQVBIT47Aq

А было куда ездить?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:17


У Львівській області співробітник ТЦК під час погоні зупинив велосипедиста, однак той підвівся та встиг збігти.... Автівка військових внаслідок наїзду застрягла в канаві.


и машину не жалко было угробить. волонтёры новую купят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:22

  Hotab написав:ЯнаЮра зараз під окупацією. Він чимало розповідав.

Особисто я йому казав виїжджати, але він каже: вік вже не той, та й хто з патріотів залишиться, якщо не я.
Вотер був під окупацією.

Я помовчу. Це не для форуму.
Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык.
С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
Працюємо далі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:30

  Water написав:С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
а включить в браузере автоперевод ума не хватает? ну бывает. Во всех вопросах вумный, а в элементарных дурак.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:39

  vitaliiangel написав:
  Water написав:С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
а включить в браузере автоперевод ума не хватает? ну бывает.

:lol: vitaliiangel, що вам заважає вмикнути автоперекладач і писати українською? (ума не хватает?)(с) :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:42

  fler написав:Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?
І друге питання - чи будуть жінки більш корисними на фронті, коли треба:
- носити снаряди вагою від 20кг;
- рулити танком чи бмп;
- тягнути на собі пораненого "барабашку" (100кг+)?
В армії якої країни ви бачили жінок на цих завданнях?

Ще до війни довелось працювать з дівчиною, яка народилась в Ізраїлі, а потім доля занесла в Україну. Так ось, вона могла стріляти з усього шо стріляє, керувать всім шо їздило(на рахунок саме танка не знаю). Та інші приколи, типу як вижить в пустелі. На моє питання де так навчають? Сказала Ізраїльська армія, з 18 до 21 року з перекурами. Тобто на вихідні додому, якщо навчаєшся десь теж була можливість поєднувати.
В них багато чого робить техніка, ніхто снаряди не таскає, БК вручну не вигружають, пораненого евакуація теж.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:46

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
  Water написав:С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
а включить в браузере автоперевод ума не хватает? ну бывает.

:lol: vitaliiangel, що вам заважає вмикнути автоперекладач і писати українською? (ума не хватает?)(с) :lol:

:lol: :lol: :lol:
Це п’ять
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 20:47

  vitaliiangel написав:
  Water написав:С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
а включить в браузере автоперевод ума не хватает? ну бывает. Во всех вопросах вумный, а в элементарных дурак.

Ти мабуть чогось не зрозумів. Я без усілякого перекладача бачу хто москаль.
Але не заперечую, мабуть "побочка", тому вибачився.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:03

  fler написав:vitaliiangel, що вам заважає вмикнути автоперекладач і писати українською?
когда ваша языковая дурь пройдёт, кто то должен показать на неё пальцем. А кто покажет, если все перейдут на мову? Европа нормально относится к немецкому языку после Гитлера. В Австрии он даже государственный. Ненавидеть кого-то за язык, религию, цвет кожи это 19й век, а не 21й. Не стыдно жить за деньги ЕС по правилам, которые в самой ЕС неприемлимы?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:06


Nikolay Mikulich

Останнім часом, зважаючи на настрої в соц мережах, дуже важко зрозуміти «стратегію партії».
Я не прихильник і не виборець пана Зеленського, як і не був прихильником чи виборцем його попередника - пана Порошенко.
Але, ступінь тупикового розвитку владної вертикалі і їх ініціатив - очевидний.
Люди які хотіли добровільно вступати до лав сил оборони вони майже скінчилися. Так, ще досі можна зустріти хлопців і дівчат які добровільно готові призватись, достатньо розумні щоб не призиватись куди пошлють, шукають заздалегідь підрозділ, проходять курси, але це не масове явище вже давно.
Вочевидь що діри в укомплектуванні цими людьми не закрити, бо діри великі, а добровольців мізерний відсоток.
Отже, що потрібно зробити ? Те що робили в усіх великих війнах ефективні держави. Призвати людей в порядку обовʼязку згідно закону. Якщо поточні закони не здатні забезпечити ефективну мобілізацію, то змінити закони. Для цього є більшість в ВР і досить міцна система своїх людей на посадах.
Але, натомість, влада далі гребе невелику кількість самих незахищених громадян, відправляє на неякісно організовану, застарілу і часто відверто безкорисну підготовку. Не чіпає людей, які придбали собі самі відверті схеми ухиляння. Типу опікунство, фіктивні шлюби з інвалідами, якісь справки куплені про плостостопий менінгіт з хронічною діареєю і так далі. Хоча при бажанні все це можна анулювати досить швидко.
Під коктейлем відверто бездарної мобілізаційної кампанії, дорогої ворожої дискредитаційної кампанії, а також в наслідок вродженого і набутого нарцисизму, егоїзму і хитродупості значної частини населення. Не без допомоги, відвертої тупості і мало грамотності іншої частини, вся ця кампанія мобілізації провальна.
Ну Ок, так ви не змогли, так ви не вмієте, так ви обісрались і терміни і нормативи давно завалено. Ну все, збирайте кабіну і міняйте концепцію, лагідна сила закінчується. Вводите нові юридичні норми, створюєте спеціальні ревізійні комісії з відібраних лікарів, громадських діячів, представників спецслужб. Вони оперативно перевіряють видані за період війни документи. Всі хто не має поранень в лавах сил оборони, не має достовірних історій важких захворювань. Зобовʼязані пройти цю комісію. Зробити її настільки багатопрофільною і різношорстною, щоб порішати зі всіма одночасно було, ну скажімо якщо не неможливо, то дуже і дуже дорого.
Все. Військові вас підтримають, силовий блок теж. Втрачаєте ви лише симпатії маминих квіточок, нарцисів, людєй міра, не народжених для війни і все таке. Ну і що ? В вас що вибори на носі ? Ні! В вас на носі знищення держави і суверенітету.
Якщо ці люди самі не здатні приймати дорослі рішення, то ви наділені владою робити це за них.
Якщо людина є відверто неспроможною уявити і візуалізувати що чекає на неї, її друзів, родичів та батьків з дітьми в разі оточення великого обласного центру і боїв за нього, то може вже в не слід пояснювати.
Для того щоб зрозуміти що їх чекає, треба просто проїхати на Донбас, чи в Харківську область і подивитись що лишається від міст навіть не на передовій а в ближньому тилу. Але вони не поїдуть. Добровільно не поїдуть. В кінцевому результаті вони всерівно будуть всім економічним фронтом сидіти під ФАБами в підвалі, і перехоплювати ракети, снаряди і бомби своїми податками і здивованими обличчями. Який сенс оберігати їх почуття і симпатії до вас ? Вам все рівно гайка, якщо ви не прокинетесь і не почнете діяти як уряд воєнного часу.
Це написав я, просто намагався в межах правил цієї платформи.
Bobua
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