

Nikolay Mikulich



Останнім часом, зважаючи на настрої в соц мережах, дуже важко зрозуміти «стратегію партії».

Я не прихильник і не виборець пана Зеленського, як і не був прихильником чи виборцем його попередника - пана Порошенко.

Але, ступінь тупикового розвитку владної вертикалі і їх ініціатив - очевидний.

Люди які хотіли добровільно вступати до лав сил оборони вони майже скінчилися. Так, ще досі можна зустріти хлопців і дівчат які добровільно готові призватись, достатньо розумні щоб не призиватись куди пошлють, шукають заздалегідь підрозділ, проходять курси, але це не масове явище вже давно.

Вочевидь що діри в укомплектуванні цими людьми не закрити, бо діри великі, а добровольців мізерний відсоток.

Отже, що потрібно зробити ? Те що робили в усіх великих війнах ефективні держави. Призвати людей в порядку обовʼязку згідно закону. Якщо поточні закони не здатні забезпечити ефективну мобілізацію, то змінити закони. Для цього є більшість в ВР і досить міцна система своїх людей на посадах.

Але, натомість, влада далі гребе невелику кількість самих незахищених громадян, відправляє на неякісно організовану, застарілу і часто відверто безкорисну підготовку. Не чіпає людей, які придбали собі самі відверті схеми ухиляння. Типу опікунство, фіктивні шлюби з інвалідами, якісь справки куплені про плостостопий менінгіт з хронічною діареєю і так далі. Хоча при бажанні все це можна анулювати досить швидко.

Під коктейлем відверто бездарної мобілізаційної кампанії, дорогої ворожої дискредитаційної кампанії, а також в наслідок вродженого і набутого нарцисизму, егоїзму і хитродупості значної частини населення. Не без допомоги, відвертої тупості і мало грамотності іншої частини, вся ця кампанія мобілізації провальна.

Ну Ок, так ви не змогли, так ви не вмієте, так ви обісрались і терміни і нормативи давно завалено. Ну все, збирайте кабіну і міняйте концепцію, лагідна сила закінчується. Вводите нові юридичні норми, створюєте спеціальні ревізійні комісії з відібраних лікарів, громадських діячів, представників спецслужб. Вони оперативно перевіряють видані за період війни документи. Всі хто не має поранень в лавах сил оборони, не має достовірних історій важких захворювань. Зобовʼязані пройти цю комісію. Зробити її настільки багатопрофільною і різношорстною, щоб порішати зі всіма одночасно було, ну скажімо якщо не неможливо, то дуже і дуже дорого.

Все. Військові вас підтримають, силовий блок теж. Втрачаєте ви лише симпатії маминих квіточок, нарцисів, людєй міра, не народжених для війни і все таке. Ну і що ? В вас що вибори на носі ? Ні! В вас на носі знищення держави і суверенітету.

Якщо ці люди самі не здатні приймати дорослі рішення, то ви наділені владою робити це за них.

Якщо людина є відверто неспроможною уявити і візуалізувати що чекає на неї, її друзів, родичів та батьків з дітьми в разі оточення великого обласного центру і боїв за нього, то може вже в не слід пояснювати.

Для того щоб зрозуміти що їх чекає, треба просто проїхати на Донбас, чи в Харківську область і подивитись що лишається від міст навіть не на передовій а в ближньому тилу. Але вони не поїдуть. Добровільно не поїдуть. В кінцевому результаті вони всерівно будуть всім економічним фронтом сидіти під ФАБами в підвалі, і перехоплювати ракети, снаряди і бомби своїми податками і здивованими обличчями. Який сенс оберігати їх почуття і симпатії до вас ? Вам все рівно гайка, якщо ви не прокинетесь і не почнете діяти як уряд воєнного часу.

Це написав я, просто намагався в межах правил цієї платформи.

