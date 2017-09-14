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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 848984908491849284938494>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:31

  fler написав:Якщо в Україні всі ...

Потужний аргумент.
Замість трьох крапок можна багато чого підставити і отоді б...
Але на жаль з розряду -- якщо б люди всєй Землі взяться за рукі моглі. Утопічний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:35

  fler написав:Дуже шкода, що ви досі не зрозуміли, що солов'їна - то наша зброя.

Дякую.
Зараз скажуть шо в ЗСУ спілкуються и по-русски.
Так, спілкуються.
Саме хрінове, одного разу серед ворогів на блок-посту я зустрів людину, яка розмовляла українською. І це не просто гугл-переклад, це дійсно була наша мова.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:36

  yanyura написав:
  Water написав:
  Hotab написав:ЯнаЮра зараз під окупацією. Він чимало розповідав.

Особисто я йому казав виїжджати, але він каже: вік вже не той, та й хто з патріотів залишиться, якщо не я.

Врать только не надо. Ответ был совсем другим, но через несколько часов он был удален кем-то из модераторов.

Можливо іншими словами, але суть була така. Чи я помиляюсь?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:Кого притесняли в русскоязычном Харькове? А бомбят больше всего его и русскоязычную Одессу. нужен внутренний враг которого вы будете ненавидеть. Идеально подходит русскоязычный украинец.

Саме на цьому питанні і будувалась москальська пропаганда, саме вони рятують російськомовний Харків, Одесу, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Ще раніше врятували Крим та Донбас.
Стосовно російськомовного українця я можу сказать шо його врятує, але не буду.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:44

Хоч ще далеко до зими, але...

Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.

Моя дружина вже цим переймається...
Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е)
Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.

Є варіанти?

(Генератор не пропонувати) :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:50

  Успіх написав:Є варіанти?
была на форуме ветка. Варианты есть, ищи на олх гелевые аккумуляторы от 100Ач. . Холодильник 2метра ЛЖ с внутренним обдувом морозилки жрёт 1квт в сутки, это 200 раз замеряно лично мной. Единственное когда включается компрессор потребление на 1 секунду вырастает в 10 раз. Это нужно учитывать. Моторчик котла смотри в мануале думаю до 100вт. вся комплектуха продаётся, но нужны руки с мозгами всё подключить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 03 чер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:54

  Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.

Моя дружина вже цим переймається...
Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е)
Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.

Є варіанти?

(Генератор не пропонувати) :D

в холодильник/морозилку напхати пластикових бутилок з водою, щоб тримали подовше "холод",
а для котла достатньо звичайни ББЖ, і до нього заземлення та старий совєцкій стабілізатор до лампового тєлєвізєра для получієнія чістага сінуса
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:56

  flyman написав:для получієнія чістага сінуса
о точно котлу нужен чистый синус иначе его мотор будет перегреваться.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:56

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Є варіанти?
была на форуме ветка. Варианты есть, ищи на олх гелевые аккумуляторы от 100Ач. . Холодильник 2метра ЛЖ жрёт 1квт в сутки, это 200 раз замеряно лично мной. Единственное когда включается компрессор потребление на 1 секунду вырастает в 10 раз. Это нужно учитывать. Моторчик котла смотри в мануале думаю до 100вт. вся комплектуха продаётся, но нужны руки с мозгами всё подключить.
Дякую.
Капець, як не все просто :(

Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?

А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:58

  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.
vitaliiangel
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