Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.
Моя дружина вже цим переймається... Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е) Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.
Є варіанти?
(Генератор не пропонувати)
в холодильник/морозилку напхати пластикових бутилок з водою, щоб тримали подовше "холод", а для котла достатньо звичайни ББЖ, і до нього заземлення та старий совєцкій стабілізатор до лампового тєлєвізєра для получієнія чістага сінуса
Дякую. Тобто розумію, що таки холодильник запитувати на 10год. не вартує/дороге задоволення?
Water написав:Можливо іншими словами, але суть була така. Чи я помиляюсь?
О патриоте или патриотизме там не было и намека. Если коротко о том посте, то там, что на свою пенсию + 2 тыс. грн (только на 6 месяцев) питаться и снять даже маленькую комнату в райцентре не смогу, на любую работу в 70+ не возьмут, а жить бомжом или в комнате на 4-х (вариант в спортзале на 100+) человек меня не прельщает. О жизни в оккупации только после нашей победы.
Water написав:Можливо іншими словами, але суть була така. Чи я помиляюсь?
О патриоте или патриотизме там не было и намека. Если коротко о том посте, то там, что на свою пенсию + 2 тыс. грн (только на 6 месяцев) питаться и снять даже маленькую комнату в райцентре не смогу, на любую работу в 70+ не возьмут, а жить бомжом или в комнате на 4-х (вариант в спортзале на 100+) человек меня не прельщает. О жизни в оккупации только после нашей победы.
А ви знали що пам'ятник архітектури не підпадає на є-відновлення??? В Одесі безліч такої архітектури & яку держава не має законного бажання надати допомогу після повітряних ....
Ти ризикуєш життям (і відповідно отримуєш) для того щоб сімʼя жила в комфорті, а не «бутилки з льодом» перекладала з морозилки в холодильник. Купи щось типу такого Ну і інвертор. Проблеми зі світлом на роки. Ти ж не халамидник пляшками з підвіконня в морозилку гратись.