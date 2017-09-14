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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84908491849284938494>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:59

  flyman написав:
  Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.

Моя дружина вже цим переймається...
Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е)
Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.

Є варіанти?

(Генератор не пропонувати) :D

в холодильник/морозилку напхати пластикових бутилок з водою, щоб тримали подовше "холод",
а для котла достатньо звичайни ББЖ, і до нього заземлення та старий совєцкій стабілізатор до лампового тєлєвізєра для получієнія чістага сінуса
Дякую.
Тобто розумію, що таки холодильник запитувати на 10год. не вартує/дороге задоволення?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:00

  fler написав:Військові кажуть, що ̶п̶і̶д̶а̶р̶и̶ кацапи добре відгребли на Харківщині.
Чому я не сумнівалася :roll:

Для чого всім тут писати те що по тв марафону крутять цілодобово?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:00

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.

якщо криві руки, то вийде дорого,
якщо в тємі і з прямими руками, то Болт би за 1000 грн. натягав би з олх б.у. компонентів для готового рішення фірми "пан сам клепав"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Можливо іншими словами, але суть була така. Чи я помиляюсь?

О патриоте или патриотизме там не было и намека. Если коротко о том посте, то там, что на свою пенсию + 2 тыс. грн (только на 6 месяцев) питаться и снять даже маленькую комнату в райцентре не смогу, на любую работу в 70+ не возьмут, а жить бомжом или в комнате на 4-х (вариант в спортзале на 100+) человек меня не прельщает. О жизни в оккупации только после нашей победы.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:05

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.

якщо криві руки, то вийде дорого,
якщо в тємі і з прямими руками, то Болт би за 1000 грн. натягав би з олх б.у. компонентів для готового рішення фірми "пан сам клепав"

вот б/у аккумуляторы это серия вредные советы. Там может быть износ 90% а цена в 2р. ниже нового. Да и 50% износа за 50% цены = ноль экономии.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:06

  Успіх написав:Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?
А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується... :roll:

Так, вартує.
Ecoflow. Холодильник+котел. Є генератор, який жодного разу не використовувався.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:06

  yanyura написав:
  Water написав:Можливо іншими словами, але суть була така. Чи я помиляюсь?

О патриоте или патриотизме там не было и намека. Если коротко о том посте, то там, что на свою пенсию + 2 тыс. грн (только на 6 месяцев) питаться и снять даже маленькую комнату в райцентре не смогу, на любую работу в 70+ не возьмут, а жить бомжом или в комнате на 4-х (вариант в спортзале на 100+) человек меня не прельщает. О жизни в оккупации только после нашей победы.

А ви знали що пам'ятник архітектури не підпадає на є-відновлення??? В Одесі безліч такої архітектури & яку держава не має законного бажання надати допомогу після повітряних ....
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:09

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.

якщо криві руки, то вийде дорого,
якщо в тємі і з прямими руками, то Болт би за 1000 грн. натягав би з олх б.у. компонентів для готового рішення фірми "пан сам клепав"
І 1к квартира, що відчувається, як трьоха, стане відчуватися як двуха з дідовим сараєм з барахлом
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:12

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.

Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно?

Дорого?

(Бо в мене балкон виходить майже на сам південь)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:13

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Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?

Ти ризикуєш життям (і відповідно отримуєш) для того щоб сімʼя жила в комфорті, а не «бутилки з льодом» перекладала з морозилки в холодильник.
Купи щось типу такого
Зображення
Ну і інвертор. Проблеми зі світлом на роки. Ти ж не халамидник пляшками з підвіконня в морозилку гратись.
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  #<1 ... 84908491849284938494>
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