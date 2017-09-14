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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8491849284938494>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ірина_ написав:2. Чи потрібно буде йти до ТЦК після 18 червня для отримання паперового військово-облікового документа при наявності QR-коду в електронному застосунку Резерв+, який є його аналогом?
Скоріше за все, за паперовим документом можна не йти, але не факт, що в Оберегові актуальні дані й тому їх прийдеться виправляти через візит у ТЦК :)

Скажемо так. В Оберегові є відмітки коли справа була оцифрована (скоріше за все, в останній раз оновлювалася), коли людина фізично відвідувала ТЦК, коли людина оновлювала дані через деякі канали.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:15

  Успіх написав:Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно?
им площадь нужна. те что на балконе может телефон зарядить помогут. Тогда лучше павербанк на 20Ач.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:16

  Faceless написав:
flyman написав:
  vitaliiangel написав:якщо криві руки, то вийде дорого,
якщо в тємі і з прямими руками, то Болт би за 1000 грн. натягав би з олх б.у. компонентів для готового рішення фірми "пан сам клепав"
І 1к квартира, що відчувається, як трьоха, стане відчуватися як двуха з діловим сараєм з барахлом

до речі, забув сказати, що електричний бойлер тримає теплу воду довго, може простіше взяти на більший літраж.

щодо барахла, то ББЖ і акб 12В (два в одному корпусі) + стабілізатор таких же розмірів, це як 2-3 пачки паперу формату А4, і ніякого перетворення в сарай
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується...
я хотел тебе написать что дорого, но тыж миллионер, это мы едим колбасные обрезки. в 1куе вложишься. в идеале еще солнечную панель на крышу.

Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно?

Дорого?

(Бо в мене балкон виходить майже на сам південь)

На балконі це так, павербанки зарядити. В кращому випадку в ясний день на ноутбук. І треба троха в тому тямити або купувати за дурні гроші доведеться
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:18

  Water написав:
  Успіх написав:Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?
А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується... :roll:

Так, вартує.
Ecoflow. Холодильник+котел. Є генератор, який жодного разу не використовувався.

Дякую!.
А екофлов є різні - які порадите? Щоб ціна-якість?(І "витримало" холодильник+котел)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:24

  Hotab написав:Успіх
Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?

Ти ризикуєш життям (і відповідно отримуєш) для того щоб сімʼя жила в комфорті, а не «бутилки з льодом» перекладала з морозилки в холодильник.
Купи щось типу такого
Зображення
Ну і інвертор. Проблеми зі світлом на роки. Ти ж не халамидник пляшками з підвіконня в морозилку гратись.
Дякую.
А скільки приблизно по ціні буде він разом з інвертораом?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:28

  vitaliiangel написав:им площадь нужна. те что на балконе может телефон зарядить помогут. Тогда лучше павербанк на 20Ач.
Дякую!
  Faceless написав:На балконі це так, павербанки зарядити. В кращому випадку в ясний день на ноутбук. І треба троха в тому тямити або купувати за дурні гроші доведеться
Дякую!
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:30

  sens написав:
  fler написав:Військові кажуть, що ̶п̶і̶д̶а̶р̶и̶ кацапи добре відгребли на Харківщині.
Чому я не сумнівалася :roll:

Для чого всім тут писати те що по тв марафону крутять цілодобово?

Вибачте, не дивлюся телемарафон.
Ще можу додати, що на днях чергові українські військові розробки пройшли випробування нашими фронтовиками. Те, що відібрано, піде в серійне виробництво та буде профінансовано державою. Що саме тестували не скажу, але це таке, чого раніше у нас не було, а в кацапів, на жаль, є. Тепер буде і в нас, не гірше їхніх.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:39

  АндрейМ написав:
  sashaqbl написав:Так, це було трішки завуальовано(якщо ...то). Але по факту, назвав.

Так, це було недолуго, і я не розумію чому Зеленський вважає, що йому все дозволено і все пробачиться, але він не називав Трампа лузером. Він хотів зіграти на величезному его Трампа - невже той хоче бути лузером, якщо примусить України віддати території заради мирної угоди. Тобто, він намагається вкласти в голову Трампа, що програш України буде його програшом, і у світі на нього будуть дивитися як на лузера. Звичайно, він не мав права так казати, на мою думку. Зеленський, мабуть, думав, що розмовляє мовою Трампа, і що той його зрозуміє (і я думаю, що так і є).

С Вашим анализом примерно согласен, но у Вас какое-то противоречие.
С одной стороны, "хотів зіграти на величезному его Трампа, ... думав, що розмовляє мовою Трампа, і що той його зрозуміє (і я думаю, що так і є)".
А с другой стороны, "це було недолуго, ... вважає, що йому все дозволено і все пробачиться".
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:49

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Цікаво, чи "шкіра вартує вичинки"?
А то наче, тут писали, що це досить дорого і не виплачується... :roll:

Так, вартує.
Ecoflow. Холодильник+котел. Є генератор, який жодного разу не використовувався.

Дякую!.
А екофлов є різні - які порадите? Щоб ціна-якість?(І "витримало" холодильник+котел)

EcoFlow DELTA Max 2000, без додаткових батарей.
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