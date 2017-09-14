Ти ризикуєш життям (і відповідно отримуєш) для того щоб сімʼя жила в комфорті, а не «бутилки з льодом» перекладала з морозилки в холодильник. Купи щось типу такого Ну і інвертор. Проблеми зі світлом на роки. Ти ж не халамидник пляшками з підвіконня в морозилку гратись.
Дякую. А скільки приблизно по ціні буде він разом з інвертораом?
fler написав:Військові кажуть, що ̶п̶і̶д̶а̶р̶и̶ кацапи добре відгребли на Харківщині. Чому я не сумнівалася
Для чого всім тут писати те що по тв марафону крутять цілодобово?
Вибачте, не дивлюся телемарафон. Ще можу додати, що на днях чергові українські військові розробки пройшли випробування нашими фронтовиками. Те, що відібрано, піде в серійне виробництво та буде профінансовано державою. Що саме тестували не скажу, але це таке, чого раніше у нас не було, а в кацапів, на жаль, є. Тепер буде і в нас, не гірше їхніх.
sashaqbl написав:Так, це було трішки завуальовано(якщо ...то). Але по факту, назвав.
Так, це було недолуго, і я не розумію чому Зеленський вважає, що йому все дозволено і все пробачиться, але він не називав Трампа лузером. Він хотів зіграти на величезному его Трампа - невже той хоче бути лузером, якщо примусить України віддати території заради мирної угоди. Тобто, він намагається вкласти в голову Трампа, що програш України буде його програшом, і у світі на нього будуть дивитися як на лузера. Звичайно, він не мав права так казати, на мою думку. Зеленський, мабуть, думав, що розмовляє мовою Трампа, і що той його зрозуміє (і я думаю, що так і є).
С Вашим анализом примерно согласен, но у Вас какое-то противоречие. С одной стороны, "хотів зіграти на величезному его Трампа, ... думав, що розмовляє мовою Трампа, і що той його зрозуміє (і я думаю, що так і є)". А с другой стороны, "це було недолуго, ... вважає, що йому все дозволено і все пробачиться".