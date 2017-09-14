detroytred написав:ЛАД Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.
А що заважало сказати відговорючим *я не лох...*?
Мы не знаем, что именно говорили "відговорючі". И толком не знаем, что было согласовано, а что оставалось под вопросом. Это кроме того, что "Если бы я был таким умным сразу, как моя жена потом". Хотя по тому, что было озвучено (даже тогда сразу), на мой взгляд, надо было соглашаться.
"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".
"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".