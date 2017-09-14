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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8492849384948495>
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:53

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Так, це було недолуго,

на цьому можна закінчити.
І слова "Зеленський" і "думав" не варто вживати в одному реченні.

Вы уверены, что можете об этом квалифицированно судить?
И в том, что никто не скажет так о вас?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:55

  sens написав:
  Hotab написав:Letusrock
Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?

Колись були частиною СРСР, не згадаю щось на кшталт ковіду чи воєнного стану

Проблема в том, что РФ и СССР сильно отличаются.
Ну и уж в ковиде Украина точно не виновата.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 чер, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 22:55

  Water написав:EcoFlow DELTA Max 2000, без додаткових батарей
Дякую!

Але воно трохи дороге... :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:07

  detroytred написав:
  d44 написав:
  detroytred написав:ЛАД
Якщо перекласти з дипломатичного, то саме просто назвав (лузером))
Шов третій рік дипломатії. Я не здивуюся, якщо Зеленський прилюдно почне крити матом все "прогресивне людство" І він 100% буде правий. Якщо ніхто не збирався разом перемагати путіна, то навіщо було відговорювати від "мірової" у Стамбулі. Не просто ж так юхло вийшов з півночі навесні 22-го.

А що заважало сказати відговорючим *я не лох...*?

Мы не знаем, что именно говорили "відговорючі". И толком не знаем, что было согласовано, а что оставалось под вопросом.
Это кроме того, что "Если бы я был таким умным сразу, как моя жена потом".
Хотя по тому, что было озвучено (даже тогда сразу), на мой взгляд, надо было соглашаться.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:08

Мало ментов, которых силком на войну не затащишь (все помнят видео из Днепра), хотят создать еще одну полицию - военную.
https://vchaspik.ua/ua/node/570208
https://nv.ua/ukraine/events/voennaya-p ... 24047.html
Без решения суда вламываться в квартиры? А ни у кого не возникло вопросов, что могут быть злоупотребления и грабежи?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 03 чер, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новини з якоїсь паралельної реальності
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7459023/
"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".

Не можуть справитись з емоціями.
Тут теж, вдарив жінку, скоро будуть просто різати на вулицях.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7458992/
не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, у свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців.

І всі цивільні у них такі погані люди, жінки також.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:37

  BIGor написав:Новини з якоїсь паралельної реальності
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7459023/
"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".

Не можуть справитись з емоціями.
Тут теж, вдарив жінку, скоро будуть просто різати на вулицях.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7458992/
не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, у свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців.

І всі цивільні у них такі погані люди, жінки також.

тут пару сторінок один писав, що в Польщі його "щімять"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:44

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Так, це було недолуго,

на цьому можна закінчити.
І слова "Зеленський" і "думав" не варто вживати в одному реченні.

Вы уверены, что можете об этом квалифицированно судить?
И в том, что никто не скажет так о вас?

Трамп лузєр ... нагадало "в кого нема лярду - може іти ..."
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 чер, 2024 23:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:45

Завтра в 9:10, по-моему, по Громадському радио будут рассказывать про новую полицию, которую хотят создавать.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Реаліті шоу журналіст-ухилянт https://informator.ua/uk/kvitok-v-ucheb ... chastina-4
Дюрі-бачі
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