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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 чер, 2024 00:19
Water написав: Hotab написав:
.....Вотер був під окупацією.
Я помовчу. Це не для форуму.Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык.
С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
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ЛАД
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Додано: Вів 04 чер, 2024 00:23
ЛАД написав: Water написав: Hotab написав:
.....Вотер був під окупацією.
Я помовчу. Це не для форуму.Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык.
С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
та откройте любое его сообщение
вот напримерviewtopic.php?p=2023004#p2023004
теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
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vitaliiangel
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