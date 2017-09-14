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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8492849384948495
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 00:19

  Water написав:
  Hotab написав:.....Вотер був під окупацією.

Я помовчу. Це не для форуму.
Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык.
С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
Працюємо далі.

Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 00:23

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Hotab написав:.....Вотер був під окупацією.

Я помовчу. Це не для форуму.
Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык.
С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі.
Працюємо далі.

Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).

та откройте любое его сообщение
вот например
viewtopic.php?p=2023004#p2023004
теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
vitaliiangel
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  #<1 ... 8492849384948495
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