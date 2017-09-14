Я помовчу. Це не для форуму. Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык. С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі. Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
та откройте любое его сообщение вот например viewtopic.php?p=2023004#p2023004 теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
Почему Сила Сибири-2 настолько стала критически важной для Газпрома? Ответ достаточно очевиден: потеря газового рынка Европы, куда шло порядка 150 млрд кубометров газа, и от которого остались буквально «жалкие» 30 млрд кубов. Минус 120 млрд кубометров при том, что весь объем добычи газа в 2023 году составил 640 млрд кубометров, а в последнем году «до СВО» 2021 объем добычи составлял 760 млрд кубометров. Собственно, эти самые 120 млрд кубометров европейского экспорта и выпали. А так как процесс динамический и инерционный, падение неизбежно продолжится и далее, хотя, конечно, и не такими темпами.
При этом падение добычи происходит на ключевых месторождениях Ямала и Западной Сибири, что уже привело к жесточайшему бюджетному голоду всех без исключения сырьевых регионов, которые ранее буквально купались в деньгах.
Логично, что задача хотя бы частичного восстановления добычи становится задачей прямого выживания. Отсюда и идея проекта Сила Сибири-2, сырьевой базой которого как раз и являются северные месторождения, которые лишились своего рынка сбыта.
Есть, конечно, идея ускоренного строительства терминалов и торговли СПГ, но она зачахла быстрее, чем была высказана - у России нет своих технологий, а импорт сейчас по известным причинам закрыт. Что успели построить - то и останется. Его бы сохранить.
Китай прекрасно понимает проблемы, с которыми столкнулись тупоголовые партнеры. и еще более прекрасно понимает, что выход здесь только один - придется продавать газ в убыток, лишь бы сохранить добычу, так как сокращение добычи - процесс крайне опасный, разбалансирующий вообще всю структуру Газпрома. Особенно, когда речь идет об объемах, приближающихся к пятой части всей добычи газа. Такое падение делает всю систему предельно неустойчивой, и любой серьезный кризис Газпрома может перейти в его обрушение, так как устойчивость компании уже стала отрицательной.
Поэтому китайские партнеры цинично ждут, когда российские братья примут все без исключения условия: минимальную цену на уровне внутренних субсидируемых поставок и отсутствие гарантий по объемам закупки. Ну, и труба за счет Газпрома, конечно. Условия абсолютно драконовские и неприемлемые, но деваться-то некуда.
fler написав:vitaliiangel, що вам заважає вмикнути автоперекладач і писати українською?
когда ваша языковая дурь пройдёт, кто то должен показать на неё пальцем. А кто покажет, если все перейдут на мову?
Якщо в Україні всі перейдуть на мову, то кацапи не зможуть заявити, що рузькомовних тут притискають і їх треба захищати/визволяти. Саме з таким лозунгом вони вдерлися в Україну у 2014р. І саме тому москальська мова в Україні повинна бути як непотріб. Дуже шкода, що ви досі не зрозуміли, що солов'їна - то наша зброя.
Запросто смогут. "Эти бандеровцы окончательно запугали народ. Они запрещают даже думать по-русски под угрозой расстрела". Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание. а повод найдётся. Или вы до сих пор считаете, что причиной 1 МВ было убийство эрцгерцога Фердинанда, а 2МВ провокация в Глейвице?
fler написав:Дуже шкода, що ви досі не зрозуміли, що солов'їна - то наша зброя.
Дякую. Зараз скажуть шо в ЗСУ спілкуються и по-русски. Так, спілкуються. Саме хрінове, одного разу серед ворогів на блок-посту я зустрів людину, яка розмовляла українською. І це не просто гугл-переклад, це дійсно була наша мова.
Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.
Моя дружина вже цим переймається... Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е) Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.
Є варіанти?
(Генератор не пропонувати)
Хороший холодильник держит холод достаточно долго.
Большинство холодильников сохраняют холод в течение 24 часов. В морозильной камере - больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру держит температуру примерно 16 часов. Даже небольшая морозильная зона в малогабаритных холодильниках - сохраняет холод до 10 часов.
http://surl.li/uepjx По-моему, тут некоторое преувеличение, но не очень большое. Там есть ещё интересные моменты. Так что лучше озаботьтесь регулятором напряжения, чтобы при частых отключениях (если они будут) холодильник не сгорел. По сохранению холода проверено на практике. Так что не заморачивайтесь. Конечно, если деньги лишние, то можно. Но особого смысла не вижу. При плановых отключениях на 10часов отключать не будут, при аварийных - никто не гарантирует, что уложатся в 10 часов, а не в несколько дней. При отключениях света гораздо болезненнее отсутствие света, отключение лифтов и электроплит в высотных домах, потери интернета, возможные потери/ухудшения мобильной связи (не зависящие от вас и с этим ничего не сделаешь). Сейчас, правда, компании улучшили работу и потери связи не так заметны. Возможно, это только у нас, а в центре/на западе не дооснастились, не знаю. Обеспечить интернет при отсутствии электричества сейчас можно довольно легко и недорого. Не знаю точно, сколько. Если Вас интересует могу узнать подробности. Для кого-то важна ещё работа телевизора.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 чер, 2024 01:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:[quote="5733581:vitaliiangel"] якщо криві руки, то вийде дорого, якщо в тємі і з прямими руками, то Болт би за 1000 грн. натягав би з олх б.у. компонентів для готового рішення фірми "пан сам клепав"
І 1к квартира, що відчувається, як трьоха, стане відчуватися як двуха з діловим сараєм з барахлом
до речі, забув сказати, що електричний бойлер тримає теплу воду довго, може простіше взяти на більший літраж.
щодо барахла, то ББЖ і акб 12В (два в одному корпусі) + стабілізатор таких же розмірів, це як 2-3 пачки паперу формату А4, і ніякого перетворення в сарай[/quote] Якщо в системі води немає (якщо високий поверх) то літраж бойлера не допоможе. Щодо барахла - ББЖ з б/в хламу на кіловат потужності хоча б (щоб стартові токи холодильника потягнуло) і акум хоча б на 100 А*год на довгий блекаут (на короткі з холодильником нема чого заморочуватися) - це аж ніяк не 2-3 пачки паперу.
Water написав:...... Я помовчу. Це не для форуму. Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык. С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі. Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
та откройте любое его сообщение вот например viewtopic.php?p=2023004#p2023004 теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
Это вы не поняли - ему запрещали на форуме писать по-украински, регулярно банили за это, поэтому он мучился, но был вынужден пользоваться языком вместо мовы.
Картинка сомнительная. Не скажу обо всём, но Харьков точно не обстреливают С-300 из Курской области и абсолютно точно обстреливают ими из Белгородской. Да и вообще, Харьков по этой картинке обстреливают только С-300 из Курской обл. и Х-22 с Азова. А это не так. Как минимум, точно были Х-59 и БПЛА.