Почему Сила Сибири-2 настолько стала критически важной для Газпрома? Ответ достаточно очевиден: потеря газового рынка Европы, куда шло порядка 150 млрд кубометров газа, и от которого остались буквально «жалкие» 30 млрд кубов. Минус 120 млрд кубометров при том, что весь объем добычи газа в 2023 году составил 640 млрд кубометров, а в последнем году «до СВО» 2021 объем добычи составлял 760 млрд кубометров. Собственно, эти самые 120 млрд кубометров европейского экспорта и выпали. А так как процесс динамический и инерционный, падение неизбежно продолжится и далее, хотя, конечно, и не такими темпами.



При этом падение добычи происходит на ключевых месторождениях Ямала и Западной Сибири, что уже привело к жесточайшему бюджетному голоду всех без исключения сырьевых регионов, которые ранее буквально купались в деньгах.



Логично, что задача хотя бы частичного восстановления добычи становится задачей прямого выживания. Отсюда и идея проекта Сила Сибири-2, сырьевой базой которого как раз и являются северные месторождения, которые лишились своего рынка сбыта.



Есть, конечно, идея ускоренного строительства терминалов и торговли СПГ, но она зачахла быстрее, чем была высказана - у России нет своих технологий, а импорт сейчас по известным причинам закрыт. Что успели построить - то и останется. Его бы сохранить.



Китай прекрасно понимает проблемы, с которыми столкнулись тупоголовые партнеры. и еще более прекрасно понимает, что выход здесь только один - придется продавать газ в убыток, лишь бы сохранить добычу, так как сокращение добычи - процесс крайне опасный, разбалансирующий вообще всю структуру Газпрома. Особенно, когда речь идет об объемах, приближающихся к пятой части всей добычи газа. Такое падение делает всю систему предельно неустойчивой, и любой серьезный кризис Газпрома может перейти в его обрушение, так как устойчивость компании уже стала отрицательной.



Поэтому китайские партнеры цинично ждут, когда российские братья примут все без исключения условия: минимальную цену на уровне внутренних субсидируемых поставок и отсутствие гарантий по объемам закупки. Ну, и труба за счет Газпрома, конечно. Условия абсолютно драконовские и неприемлемые, но деваться-то некуда.