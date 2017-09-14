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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8493849484958496
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 05:17

Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети.

Про це Італію попросила сама Україна, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні в інтерв'ю італійській державній телерадіокомпанії Rai, пише Reuters.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 05:23

  ЛАД написав:Запросто смогут. :)
"Эти бандеровцы окончательно запугали народ. Они запрещают даже думать по-русски под угрозой расстрела".
Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание. а повод найдётся.
Или вы до сих пор считаете, что причиной 1 МВ было убийство эрцгерцога Фердинанда, а 2МВ провокация в Глейвице?

Більша частина дезінформації на російській мові доступ до якої з дитинства формував у частини суспільства зовсім інші ціності. Промити мізки тим же британцям Кремлю набагато важче тому що британці не знають кацапськоі мови а рашу тудей заборонили. А українці з радістю рятуються в смітниках (кацапомовних) телеграмів та розносять усе по просторах.
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  #<1 ... 8493849484958496
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