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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8493849484958496
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 05:17

Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети.

Про це Італію попросила сама Україна, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні в інтерв'ю італійській державній телерадіокомпанії Rai, пише Reuters.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 05:23

  ЛАД написав:Запросто смогут. :)
"Эти бандеровцы окончательно запугали народ. Они запрещают даже думать по-русски под угрозой расстрела".
Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание. а повод найдётся.
Или вы до сих пор считаете, что причиной 1 МВ было убийство эрцгерцога Фердинанда, а 2МВ провокация в Глейвице?

Більша частина дезінформації на російській мові доступ до якої з дитинства формував у частини суспільства зовсім інші ціності. Промити мізки тим же британцям Кремлю набагато важче тому що британці не знають кацапськоі мови а рашу тудей заборонили. А українці з радістю рятуються в смітниках (кацапомовних) телеграмів та розносять усе по просторах.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 07:06

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.

Моя дружина вже цим переймається...
Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е)
Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.

Є варіанти?

(Генератор не пропонувати) :D

Хороший холодильник держит холод достаточно долго.
Большинство холодильников сохраняют холод в течение 24 часов. В морозильной камере - больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру держит температуру примерно 16 часов. Даже небольшая морозильная зона в малогабаритных холодильниках - сохраняет холод до 10 часов.

http://surl.li/uepjx
По-моему, тут некоторое преувеличение, но не очень большое. Там есть ещё интересные моменты.
Так что лучше озаботьтесь регулятором напряжения, чтобы при частых отключениях (если они будут) холодильник не сгорел.
По сохранению холода проверено на практике. Так что не заморачивайтесь. Конечно, если деньги лишние, то можно. Но особого смысла не вижу. При плановых отключениях на 10часов отключать не будут, при аварийных - никто не гарантирует, что уложатся в 10 часов, а не в несколько дней.
При отключениях света гораздо болезненнее отсутствие света, отключение лифтов и электроплит в высотных домах, потери интернета, возможные потери/ухудшения мобильной связи (не зависящие от вас и с этим ничего не сделаешь). Сейчас, правда, компании улучшили работу и потери связи не так заметны. Возможно, это только у нас, а в центре/на западе не дооснастились, не знаю. Обеспечить интернет при отсутствии электричества сейчас можно довольно легко и недорого. Не знаю точно, сколько. Если Вас интересует могу узнать подробности.
Для кого-то важна ещё работа телевизора.

Дякую!
Теж почав в цьому напрямку думати - що холодильник і так довго тримає холод, а котел можна трохи більше розкочегарювати, поки є електрика - щоб теж вистачило тепла на довший період часу.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 07:50

  Faceless написав:Якщо в системі води немає (якщо високий поверх) то літраж бойлера не допоможе.
Щодо барахла - ББЖ з б/в хламу на кіловат потужності хоча б (щоб стартові токи холодильника потягнуло) і акум хоча б на 100 А*год на довгий блекаут (на короткі з холодильником нема чого заморочуватися) - це аж ніяк не 2-3 пачки паперу.

Який ББЖ з хламу на для якого ще холодильника? Мова була про котел. З холодильником вище повторив ЛАД іншими словами.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 07:53

  Дюрі-бачі написав:Реаліті шоу журналіст-ухилянт https://informator.ua/uk/kvitok-v-ucheb ... chastina-4

Якісь-то треш:
Паралельний всесвіт:
*Мої двоє нових знайомих – штурмовики. Один – полтавець, другий – з Миколаєва.
2022-го вони обидва пішли добровольцями захищати Україну. Два роки провели у тяжких боях, втрачаючи побратимів. І врешті-решт вирішили залишити частину та вирушити до Румунії. Серед прикордонників, які відвідують курилку, засудження за рішення залишити службу на адресу хлопців не виявляв ніхто.
"Подумай, журналісте, що взагалі відбувається, якщо ці двоє, які два роки воювали, зараз знаходяться тут", - сказав мені один із працівників у Діловому*
___________________________________
Мав би суміви, якщо б не зустрів би отакого. З 22-го доброволець, 6 гарячих місць, порізаний живіт три операції і у підсумку -- СЗЧ; учора квіточки біля багатоповерхівки поливав. Хоча далеко не штурмовик; тро потім збройні; спеціальність бмедик.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?

Коли я попер у військову частину на другий день війни добровольцем, перше що мене вразило там (бо ніколи не був у війську) це запах збройного мастила чи чогось такого в приміщеннях, бо всі були зі зброєю і ... величезна кількість жіночок, правда жіночки всі як на підбір півтора метри у висоту і стільки ж в ширину, це я так розумію канцелярія, харчоблок і т.і.. Явно користі від них в окопі не буде жодної, войовничих, дужих амазонок я там не бачив.
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