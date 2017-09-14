Додано: Вів 04 чер, 2024 08:20

Менон переконаний, що, якщо Україна, підкріплена додатковими військами і озброєнням, поверне собі більше території, і Путін зрозуміє, що його армія не зможе домогтися додаткових успіхів, у Києва буде безумовно більше важелів впливу для політичного врегулювання.Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів:1. Російська армія захоплює ще більше земель, Захід піддається втомі від України, а Путін нав'язує Києву каральний мир: частина України стає територією РФ, решта, зберігаючи незалежність, повертається на орбіту Москви.2. Росія контролює меншу українську територію, ніж зараз, Путін визнає, що його армія не може домогтися більшого і може втратити більше земель, відбудеться політичне врегулювання, і Україна в кінцевому підсумку вступить до ЄС і НАТО із застереженням, що Київ не допустить баз НАТО або постійної присутності іноземних військ на своїй території.3. Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у Путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії."Хоча, безумовно, можливі й інші сценарії, вони, за винятком першого, мають спільну рису: вимагають, щоб Україна посилила свої переговорні позиції, поклавши край імпульсу Росії, розгорнувши власний контрнаступ і повернувши собі більше територій. Для цього потрібен час, який зараз в України є: західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і найближчими місяцями його обсяги зростуть. Росія і Україна можуть зрештою провести переговори з політичного врегулювання. Але зараз не час їх ініціювати", - підсумував аналітик у публікації.І одночасно:У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. "У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну менше 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.От які реальні розклади?Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.*Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.