ЛАД написав:Запросто смогут. "Эти бандеровцы окончательно запугали народ. Они запрещают даже думать по-русски под угрозой расстрела". Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание. а повод найдётся. Или вы до сих пор считаете, что причиной 1 МВ было убийство эрцгерцога Фердинанда, а 2МВ провокация в Глейвице?
Більша частина дезінформації на російській мові доступ до якої з дитинства формував у частини суспільства зовсім інші ціності. Промити мізки тим же британцям Кремлю набагато важче тому що британці не знають кацапськоі мови а рашу тудей заборонили. А українці з радістю рятуються в смітниках (кацапомовних) телеграмів та розносять усе по просторах.
Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.
Моя дружина вже цим переймається... Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е) Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.
Є варіанти?
(Генератор не пропонувати)
Хороший холодильник держит холод достаточно долго.
Большинство холодильников сохраняют холод в течение 24 часов. В морозильной камере - больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру держит температуру примерно 16 часов. Даже небольшая морозильная зона в малогабаритных холодильниках - сохраняет холод до 10 часов.
http://surl.li/uepjx По-моему, тут некоторое преувеличение, но не очень большое. Там есть ещё интересные моменты. Так что лучше озаботьтесь регулятором напряжения, чтобы при частых отключениях (если они будут) холодильник не сгорел. По сохранению холода проверено на практике. Так что не заморачивайтесь. Конечно, если деньги лишние, то можно. Но особого смысла не вижу. При плановых отключениях на 10часов отключать не будут, при аварийных - никто не гарантирует, что уложатся в 10 часов, а не в несколько дней. При отключениях света гораздо болезненнее отсутствие света, отключение лифтов и электроплит в высотных домах, потери интернета, возможные потери/ухудшения мобильной связи (не зависящие от вас и с этим ничего не сделаешь). Сейчас, правда, компании улучшили работу и потери связи не так заметны. Возможно, это только у нас, а в центре/на западе не дооснастились, не знаю. Обеспечить интернет при отсутствии электричества сейчас можно довольно легко и недорого. Не знаю точно, сколько. Если Вас интересует могу узнать подробности. Для кого-то важна ещё работа телевизора.
Дякую! Теж почав в цьому напрямку думати - що холодильник і так довго тримає холод, а котел можна трохи більше розкочегарювати, поки є електрика - щоб теж вистачило тепла на довший період часу.
Faceless написав:Якщо в системі води немає (якщо високий поверх) то літраж бойлера не допоможе. Щодо барахла - ББЖ з б/в хламу на кіловат потужності хоча б (щоб стартові токи холодильника потягнуло) і акум хоча б на 100 А*год на довгий блекаут (на короткі з холодильником нема чого заморочуватися) - це аж ніяк не 2-3 пачки паперу.
Який ББЖ з хламу на для якого ще холодильника? Мова була про котел. З холодильником вище повторив ЛАД іншими словами.
Якісь-то треш: Паралельний всесвіт: *Мої двоє нових знайомих – штурмовики. Один – полтавець, другий – з Миколаєва. 2022-го вони обидва пішли добровольцями захищати Україну. Два роки провели у тяжких боях, втрачаючи побратимів. І врешті-решт вирішили залишити частину та вирушити до Румунії. Серед прикордонників, які відвідують курилку, засудження за рішення залишити службу на адресу хлопців не виявляв ніхто. "Подумай, журналісте, що взагалі відбувається, якщо ці двоє, які два роки воювали, зараз знаходяться тут", - сказав мені один із працівників у Діловому* ___________________________________ Мав би суміви, якщо б не зустрів би отакого. З 22-го доброволець, 6 гарячих місць, порізаний живіт три операції і у підсумку -- СЗЧ; учора квіточки біля багатоповерхівки поливав. Хоча далеко не штурмовик; тро потім збройні; спеціальність бмедик.
fler написав:Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?
Коли я попер у військову частину на другий день війни добровольцем, перше що мене вразило там (бо ніколи не був у війську) це запах збройного мастила чи чогось такого в приміщеннях, бо всі були зі зброєю і ... величезна кількість жіночок, правда жіночки всі як на підбір півтора метри у висоту і стільки ж в ширину, це я так розумію канцелярія, харчоблок і т.і.. Явно користі від них в окопі не буде жодної, войовничих, дужих амазонок я там не бачив.
А ти з мамою в своєму селі на межі Одеської і Миколаївської областей якою мовою розмовляв? Зараз ти вже дуже «городський», не село? Поставив в профілі Київ, хоча знову це спроба «казаться а не быть».
По трохи офтопній темі з холодильником. Оте все 0.8 кВт / добу і 20 годин тримає холод - це ж якщо його не відкривати. А як це можливо 10 годин, коли мова про сімʼю? Особисто для мене вимикання світла найбільше створювали проблеми через ліфт (не велика проблема) і відсутність води. А оце вже проблема. Бо тоді і бойлер без толку. І ця проблема лише на стадії обговорення в УК , але конкретних кроків ще не було.
Тема «жінок в армію нарівні з чоловіками» вийшла за межі здорового глузду. АндрійМ яскравий приклад не дурної людини, яка від страху за своє життя починає писати шалені дурниці, Якщо у чоловіків 80/20 (відсоток зі стелі) фізично здатні/нездатні тягнути тяготи армії, то у жінок 20/80 . Тому і призив для чоловіків обовʼязковий, а у жінок за бажанням. При цьому при нормальній організації (коли чоловіки не ховаються як миші) для отих 20% слабких чоловіків мали б діставатись лайтові ролі. А маємо що маємо через переляк 80% фізично сильних елойчиків.
тут пару сторінок один писав, що в Польщі його "щімять"
А.Муха патологічний брехливий. Людина вказала, що податки для IT в Польщі суттєво вищі ніж в Україні. . А не «щімлять», «краще/гірше» та інші побрехеньки ухилянта.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 09:24, всього редагувалось 3 разів.
Менон переконаний, що, якщо Україна, підкріплена додатковими військами і озброєнням, поверне собі більше території, і Путін зрозуміє, що його армія не зможе домогтися додаткових успіхів, у Києва буде безумовно більше важелів впливу для політичного врегулювання. Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів: 1. Російська армія захоплює ще більше земель, Захід піддається втомі від України, а Путін нав'язує Києву каральний мир: частина України стає територією РФ, решта, зберігаючи незалежність, повертається на орбіту Москви. 2. Росія контролює меншу українську територію, ніж зараз, Путін визнає, що його армія не може домогтися більшого і може втратити більше земель, відбудеться політичне врегулювання, і Україна в кінцевому підсумку вступить до ЄС і НАТО із застереженням, що Київ не допустить баз НАТО або постійної присутності іноземних військ на своїй території. 3. Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у Путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії. "Хоча, безумовно, можливі й інші сценарії, вони, за винятком першого, мають спільну рису: вимагають, щоб Україна посилила свої переговорні позиції, поклавши край імпульсу Росії, розгорнувши власний контрнаступ і повернувши собі більше територій. Для цього потрібен час, який зараз в України є: західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і найближчими місяцями його обсяги зростуть. Росія і Україна можуть зрештою провести переговори з політичного врегулювання. Але зараз не час їх ініціювати", - підсумував аналітик у публікації. https://www.unian.ua/war/peregovori-z-r ... ws_in_post
І одночасно: У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад. Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. "У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну менше 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg. https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html
От які реальні розклади? Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.* Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Вроде как адекватно обычно все говорил, но тут уже перебор.
Українців, які перебувають у країнах ЄС, потрібно направити на передову, заявив відставний генерал НАТО Бен Ходжес.
"У вас багато людей, мільйони жінок і чоловіків призовного віку, які могли б служити в армії. Але замість цього вони в Німеччині, Польщі, Румунії та на самій Україні. Вони повинні служити. Це потрібно виправити", - сказав він.
То есть он уже и женщин всех наших призывного возраста хочет отправить воевать? Похоже, у страха (не перед выполнением будапештского меморандума, а перед тем, что придется столкнуться с кацапскими войсками на территории, где действует 5-я статья) глаза велики...