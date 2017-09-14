hxbbgaf написав:Вроде как адекватно обычно все говорил, но тут уже перебор.
Українців, які перебувають у країнах ЄС, потрібно направити на передову, заявив відставний генерал НАТО Бен Ходжес.
"У вас багато людей, мільйони жінок і чоловіків призовного віку, які могли б служити в армії. Але замість цього вони в Німеччині, Польщі, Румунії та на самій Україні. Вони повинні служити. Це потрібно виправити", - сказав він.
То есть он уже и женщин всех наших призывного возраста хочет отправить воевать? Похоже, у страха (не перед выполнением будапештского меморандума, а перед тем, что придется столкнуться с кацапскими войсками на территории, где действует 5-я статья) глаза велики...
Наша відповідь:
*Наш кореспондент розмовляв про перспективи використання і розвитку безпілотних систем з полковником Павлом Хазаном, який тривалий час був безпосередньо причетний до розвитку безпілотних та роботизованих систем у ЗСУ. — Я думаю, що майбутнє за безпілотними та роботизованими системами. Наша мета як людей, які займаються розвитком таких систем та їх застосуванням, зробити так, щоб зрештою у нас воювали дрони. Кінцева мета: ми маємо замінити солдата на робота. Звичайно, це така далекоглядна мета, на сьогодні ми поки що солдатів роботами замінити не можемо, але ж ми маємо максимально застосовувати безпілотні і роботизовані системи там, де це можна зробити.* https://armyinform.com.ua/2024/05/28/mu ... skyh-bpla/
Я помовчу. Це не для форуму. Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык. С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі. Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
vitaliiangel написав:та откройте любое его сообщение вот например viewtopic.php?p=2023004#p2023004 теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
Можливо з 2012, точніше з 2014 року багато води витекло? Чи ти у болоті?
ЛАД написав:Это вы не поняли - ему запрещали на форуме писать по-украински, регулярно банили за это, поэтому он мучился, но был вынужден пользоваться языком вместо мовы.
Вы не поняли что я вам пытался донести. Возможно это доходит только в оккупации, когда этот язык пройдется сапожищем или фсб 3 часа спрашивает на языке где ты квашеную капусту спрятал.
И для себя задайте один вопрос. Вы украинцы чи москалі? Почему, если вы украинцы, вы так любите великий и могучий и так ненавидите українську мову? То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить, что вы такой весь из себя украинец, проживший всю жизнь в русскоязычном городе. Для примера, есть в Германии город, жители которого разговаривают на французском языке, сильно этим гордятся, при этом тихо ненавидят немецкий язык? А потом приходят "в гости" французы и спрашивают где они спрятали la Choucroute?
vitaliiangel написав:та откройте любое его сообщение вот например viewtopic.php?p=2023004#p2023004 теперь переобулся и язык на котором сам долго разговаривал поносит. такой и маму родную продаст, если вокруг на то будет всеобщее одобрение.
Можливо з 2012, точніше з 2014 року багато води витекло? Чи ти у болоті?
сколько бы воды не утекло, ваше имя, пол, родина, культура, родители - остаются неизменными. Конечно у вас есть право поменять пол, родину и культуру, но унижать другие культуры запредельно аморально и низко.
чаще всего взрослым людям приходиться обьяснять простые вещи. и еще одно наблюдение. Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.
vitaliiangel написав:Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно? Дорого? (Бо в мене балкон виходить майже на сам південь)
Все залежить від того як будете встановлювати ці сонячні панелі. Ззовні\всередині(через склопакет) балкону. Це відіграє ключову роль.
З практики, через одинарний склопакет без напилення, з кутом нахилу 5 градусів, у безхмарну погоду монокристалічна панель 100Ват, дає 35-40 Ват енергії, якщо її винести на зовнішню сторону, то буде 60-65 Ват, це у майже вертикальному положені, якщо кут нахилу зробити біля 30 градусів (він відрізняється від пори року або від місця де буде встановлюватись, ідеальний кут це 90 градусів до кута падіння сонячного проміння) то можна ще збільшити генерацію, десь до 80-85 Ватів, але це в ідеалі, кут падіння протягом часу змінюється...
У хмарну погоду, та зимою, відповідно 5-10 Ват максимум. Дуже важливо чи буде затінення панелі, якщо декілька панелей, то вони бажано щоб були з однієї партії, та одного номіналу, якщо різні, то об'єднувати на стороні акумулятора черз свої сонячні контроллери.
Генерація 10 ватів на годину, за 5 годин дозволяє зарядити ноутбук та мобільні, але це за умови що контроллер, або девайс, який буде перетворювати сам не буде споживати багато енергії. Великі зарядні станції мають доволі суттєве власне споживання, тому в таких умовах треба переключатись на щось більш економічне, або навіть на простий сонячний контроллер без батареї який буде заряджати мобільні або пауербанки напряму через usb, а потмі вже з цього пауербанку заряджати ноутбук, якщо ноутбук та пауербанк підтримує Power Delivery.
vitaliiangel написав:сколько бы воды не утекло, ваше имя, пол, родина, культура, родители - остаются неизменными. Конечно у вас есть право поменять пол, родину и культуру, но унижать другие культуры запредельно аморально и низко.
Це ти москалям розповіси за довгою "невимушеною" розмовою.
чаще всего взрослым людям приходиться обьяснять простые вещи. и еще одно наблюдение. Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.
А шо долярчик? Його місто окупували бендерівці, які коли чули російську мову, на якій місто розмовляло, бандерівці розстрілювали цих людей?