Додано: Вів 04 чер, 2024 09:33

Успіх написав: vitaliiangel написав: Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно?

Дорого?

(Бо в мене балкон виходить майже на сам південь) Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно?Дорого?(Бо в мене балкон виходить майже на сам південь)

Все залежить від того як будете встановлювати ці сонячні панелі.Ззовні\всередині(через склопакет) балкону. Це відіграє ключову роль.З практики, через одинарний склопакет без напилення, з кутом нахилу 5 градусів, у безхмарну погоду монокристалічна панель 100Ват, дає 35-40 Ват енергії, якщо її винести на зовнішню сторону, то буде 60-65 Ват, це у майже вертикальному положені, якщо кут нахилу зробити біля 30 градусів (він відрізняється від пори року або від місця де буде встановлюватись, ідеальний кут це 90 градусів до кута падіння сонячного проміння) то можна ще збільшити генерацію, десь до 80-85 Ватів, але це в ідеалі, кут падіння протягом часу змінюється...У хмарну погоду, та зимою, відповідно 5-10 Ват максимум. Дуже важливо чи буде затінення панелі, якщо декілька панелей, то вони бажано щоб були з однієї партії, та одного номіналу, якщо різні, то об'єднувати на стороні акумулятора черз свої сонячні контроллери.Генерація 10 ватів на годину, за 5 годин дозволяє зарядити ноутбук та мобільні, але це за умови що контроллер, або девайс, який буде перетворювати сам не буде споживати багато енергії. Великі зарядні станції мають доволі суттєве власне споживання, тому в таких умовах треба переключатись на щось більш економічне, або навіть на простий сонячний контроллер без батареї який буде заряджати мобільні або пауербанки напряму через usb, а потмі вже з цього пауербанку заряджати ноутбук, якщо ноутбук та пауербанк підтримує Power Delivery.