fler написав:Підкажіть мені, б-ласка, в якій країні ви бачили таке диво, де відсоток (корисних) жінок в армії більший, ніж відсоток чоловіків?
Коли я попер у військову частину на другий день війни добровольцем, перше що мене вразило там (бо ніколи не був у війську) це запах збройного мастила чи чогось такого в приміщеннях, бо всі були зі зброєю і ... величезна кількість жіночок, правда жіночки всі як на підбір півтора метри у висоту і стільки ж в ширину, це я так розумію канцелярія, харчоблок і т.і.. Явно користі від них в окопі не буде жодної, войовничих, дужих амазонок я там не бачив.
А ти з мамою в своєму селі на межі Одеської і Миколаївської областей якою мовою розмовляв? Зараз ти вже дуже «городський», не село? Поставив в профілі Київ, хоча знову це спроба «казаться а не быть».
По трохи офтопній темі з холодильником. Оте все 0.8 кВт / добу і 20 годин тримає холод - це ж якщо його не відкривати. А як це можливо 10 годин, коли мова про сімʼю? Особисто для мене вимикання світла найбільше створювали проблеми через ліфт (не велика проблема) і відсутність води. А оце вже проблема. Бо тоді і бойлер без толку. І ця проблема лише на стадії обговорення в УК , але конкретних кроків ще не було.
Тема «жінок в армію нарівні з чоловіками» вийшла за межі здорового глузду. АндрійМ яскравий приклад не дурної людини, яка від страху за своє життя починає писати шалені дурниці, Якщо у чоловіків 80/20 (відсоток зі стелі) фізично здатні/нездатні тягнути тяготи армії, то у жінок 20/80 . Тому і призив для чоловіків обовʼязковий, а у жінок за бажанням. При цьому при нормальній організації (коли чоловіки не ховаються як миші) для отих 20% слабких чоловіків мали б діставатись лайтові ролі. А маємо що маємо через переляк 80% фізично сильних елойчиків.
тут пару сторінок один писав, що в Польщі його "щімять"
А.Муха патологічний брехливий. Людина вказала, що податки для IT в Польщі суттєво вищі ніж в Україні. . А не «щімлять», «краще/гірше» та інші побрехеньки ухилянта.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 09:24, всього редагувалось 3 разів.
Менон переконаний, що, якщо Україна, підкріплена додатковими військами і озброєнням, поверне собі більше території, і Путін зрозуміє, що його армія не зможе домогтися додаткових успіхів, у Києва буде безумовно більше важелів впливу для політичного врегулювання. Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів: 1. Російська армія захоплює ще більше земель, Захід піддається втомі від України, а Путін нав'язує Києву каральний мир: частина України стає територією РФ, решта, зберігаючи незалежність, повертається на орбіту Москви. 2. Росія контролює меншу українську територію, ніж зараз, Путін визнає, що його армія не може домогтися більшого і може втратити більше земель, відбудеться політичне врегулювання, і Україна в кінцевому підсумку вступить до ЄС і НАТО із застереженням, що Київ не допустить баз НАТО або постійної присутності іноземних військ на своїй території. 3. Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у Путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії. "Хоча, безумовно, можливі й інші сценарії, вони, за винятком першого, мають спільну рису: вимагають, щоб Україна посилила свої переговорні позиції, поклавши край імпульсу Росії, розгорнувши власний контрнаступ і повернувши собі більше територій. Для цього потрібен час, який зараз в України є: західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і найближчими місяцями його обсяги зростуть. Росія і Україна можуть зрештою провести переговори з політичного врегулювання. Але зараз не час їх ініціювати", - підсумував аналітик у публікації. https://www.unian.ua/war/peregovori-z-r ... ws_in_post
І одночасно: У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад. Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. "У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну менше 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg. https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html
От які реальні розклади? Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.* Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Вроде как адекватно обычно все говорил, но тут уже перебор.
Українців, які перебувають у країнах ЄС, потрібно направити на передову, заявив відставний генерал НАТО Бен Ходжес.
"У вас багато людей, мільйони жінок і чоловіків призовного віку, які могли б служити в армії. Але замість цього вони в Німеччині, Польщі, Румунії та на самій Україні. Вони повинні служити. Це потрібно виправити", - сказав він.
То есть он уже и женщин всех наших призывного возраста хочет отправить воевать? Похоже, у страха (не перед выполнением будапештского меморандума, а перед тем, что придется столкнуться с кацапскими войсками на территории, где действует 5-я статья) глаза велики...
Наша відповідь:
*Наш кореспондент розмовляв про перспективи використання і розвитку безпілотних систем з полковником Павлом Хазаном, який тривалий час був безпосередньо причетний до розвитку безпілотних та роботизованих систем у ЗСУ. — Я думаю, що майбутнє за безпілотними та роботизованими системами. Наша мета як людей, які займаються розвитком таких систем та їх застосуванням, зробити так, щоб зрештою у нас воювали дрони. Кінцева мета: ми маємо замінити солдата на робота. Звичайно, це така далекоглядна мета, на сьогодні ми поки що солдатів роботами замінити не можемо, але ж ми маємо максимально застосовувати безпілотні і роботизовані системи там, де це можна зробити.* https://armyinform.com.ua/2024/05/28/mu ... skyh-bpla/
Я помовчу. Це не для форуму. Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык. С тех пор кто пишет на форуме на великом и могучем... Не обижайтесь, але для мене це москалі. Працюємо далі.
Пробачте, але якщо саме це було для Вас в окупації найогидніше, то це трошки смішно. А може і не трошки, бо не впевнений, шо Ви не розмовляли російською до початку війни років 30-40 (а можливо і більше).
ЛАД написав:Это вы не поняли - ему запрещали на форуме писать по-украински, регулярно банили за это, поэтому он мучился, но был вынужден пользоваться языком вместо мовы.
Вы не поняли что я вам пытался донести. Возможно это доходит только в оккупации, когда этот язык пройдется сапожищем или фсб 3 часа спрашивает на языке где ты квашеную капусту спрятал.
И для себя задайте один вопрос. Вы украинцы чи москалі? Почему, если вы украинцы, вы так любите великий и могучий и так ненавидите українську мову? То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить, что вы такой весь из себя украинец, проживший всю жизнь в русскоязычном городе. Для примера, есть в Германии город, жители которого разговаривают на французском языке, сильно этим гордятся, при этом тихо ненавидят немецкий язык? А потом приходят "в гости" французы и спрашивают где они спрятали la Choucroute?
vitaliiangel написав:Та от моя дружина побачила на сусідньому будинку на двох балконах сонячні панелі і каже, чи це вигідно? Дорого? (Бо в мене балкон виходить майже на сам південь)
Все залежить від того як будете встановлювати ці сонячні панелі. Ззовні\всередині(через склопакет) балкону. Це відіграє ключову роль.
З практики, через одинарний склопакет без напилення, з кутом нахилу 5 градусів, у безхмарну погоду монокристалічна панель 100Ват, дає 35-40 Ват енергії, якщо її винести на зовнішню сторону, то буде 60-65 Ват, це у майже вертикальному положені, якщо кут нахилу зробити біля 30 градусів (він відрізняється від пори року або від місця де буде встановлюватись, ідеальний кут це 90 градусів до кута падіння сонячного проміння) то можна ще збільшити генерацію, десь до 80-85 Ватів, але це в ідеалі, кут падіння протягом часу змінюється...
У хмарну погоду, та зимою, відповідно 5-10 Ват максимум. Дуже важливо чи буде затінення панелі, якщо декілька панелей, то вони бажано щоб були з однієї партії, та одного номіналу, якщо різні, то об'єднувати на стороні акумулятора черз свої сонячні контроллери.
Генерація 10 ватів на годину, за 5 годин дозволяє зарядити ноутбук та мобільні, але це за умови що контроллер, або девайс, який буде перетворювати сам не буде споживати багато енергії. Великі зарядні станції мають доволі суттєве власне споживання, тому в таких умовах треба переключатись на щось більш економічне, або навіть на простий сонячний контроллер без батареї який буде заряджати мобільні або пауербанки напряму через usb, а потмі вже з цього пауербанку заряджати ноутбук, якщо ноутбук та пауербанк підтримує Power Delivery.
vitaliiangel написав:сколько бы воды не утекло, ваше имя, пол, родина, культура, родители - остаются неизменными. Конечно у вас есть право поменять пол, родину и культуру, но унижать другие культуры запредельно аморально и низко.
Це ти москалям розповіси за довгою "невимушеною" розмовою.
чаще всего взрослым людям приходиться обьяснять простые вещи. и еще одно наблюдение. Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.
А шо долярчик? Його місто окупували бендерівці, які коли чули російську мову, на якій місто розмовляло, бандерівці розстрілювали цих людей?
Віталік зі своїми «самые ярые борцы» маленький (душонкою) маніпулятор. Бо долярчика згадав, а про Будівельника не став. «и в этом он весь такой»(с)