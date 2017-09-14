была на форуме ветка. Варианты есть, ищи на олх гелевые аккумуляторы от 100Ач. . Холодильник 2метра ЛЖ с внутренним обдувом морозилки жрёт 1квт в сутки, это 200 раз замеряно лично мной. Единственное когда включается компрессор потребление на 1 секунду вырастает в 10 раз. Это нужно учитывать. Моторчик котла смотри в мануале думаю до 100вт. вся комплектуха продаётся, но нужны руки с мозгами всё подключить.
При використання ГЕЛЕВИХ(AGM) та різних автомобільних акумуляторів, є обмеження, вони повинні заряджатися струмом не більше ніж 1/10 від ємності, таким чином акумулятор у 100А, може заряджатися струмом 10А протягом 10 годин. І, не розряджати більше ніж до 30-40%, або напруги в районі 10.5-11.5 Вольт (ця величина залежить від типу акумулятора), інакше акумулятор почне стрімко деградувати і втрачати ємність. Тому якщо гелевий акумулятор не зможете повністю безперервно заряджати, то він досить швидко вийде з ладу.
Найкращим, набезпечнішим але і найдорожчим є використання LiFeO4 акумуляторів. Вони швидко заряджаються, допускають більший розряд, та мають біля 3500-7000 тисяч циклів і швидко заряджаються високими струмами, але при виборі треба дивитися на параметри який струм видає сам блок безперебійного живлення, та може прийняти BMS акумулятора (25-40-80-100А).
По холодильнику, потужність джерела живлення повинна бути в десять разів більшою, холодильник 100Ват, тоді мінімум 1000Ват і з правильною синусоїдою, є два важливих параметри джерел живлення, це потужність і ємність.
Якщо треба універсальність, подивіться в сторону Bluetti\Ecoflow (але також бажано LiFeO4, вони більш пожежобезпечні), різних роз'ємів там багато (AC|DC), якщо треба просто джерело ДБЖ з виходом на 220В, подивіться в сторону LogicPower з зовнішнім LiFeО4 акумулятором. Ціна всього цього Вас вразить, 1Квт потужності та 100А акумулятор це від 25-30 тис. грн мінімум.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 04 чер, 2024 10:00, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод.
Отже Якщо ти знаєш що використання педераційної це додаткова причина щоб на тебе напали і далі користуєшся нею - то що в тебе з головою... Тим більше, якщо ти постійно попрікаєш Порошенка за те що той знаючи що педерація нападе-створював боєздатні ЗСУ - і цим створював підставу для нападу на нас педерації...
Труси - хрестик..
Або про Патріотів -мовчи Або від педераційної - відмовляйся.
Hotab написав:Віталік зі своїми «самые ярые борцы» маленький (душонкою) маніпулятор.
Хай сам возповість за мову своїх батьків, дідусів.
UPD: Трішки не по темі.
_Mykola_ написав:При використання ГЕЛЕВИХ(AGM) та різних автомобільних акумуляторів, є обмеження, вони повинні заряджатися струмом не більше ніж 1/10 від ємності, таким чином акумулятор у 100А, може заряджатися струмом 10А протягом 10 годин.
Потрібно не обмеження у 1/10, а нормальний зарядний пристрій. В автомобілі генератор видає струм від 50А та вище. Автоакумулятори живуть від 3 років і вище. Гелевий ще довше.
Востаннє редагувалось Water в Вів 04 чер, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Letusrock Конкретно і предметно, ви готові стати частиною кацапії?
Колись були частиною СРСР, не згадаю щось на кшталт ковіду чи воєнного стану
Проблема в том, что РФ и СССР сильно отличаются. Ну и уж в ковиде Украина точно не виновата.
Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК
ЛАД написав:Хороший холодильник держит холод достаточно долго.
Большинство холодильников сохраняют холод в течение 24 часов. В морозильной камере - больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру держит температуру примерно 16 часов. Даже небольшая морозильная зона в малогабаритных холодильниках - сохраняет холод до 10 часов.
http://surl.li/uepjx По-моему, тут некоторое преувеличение, но не очень большое. Там есть ещё интересные моменты. Так что лучше озаботьтесь регулятором напряжения, чтобы при частых отключениях (если они будут) холодильник не сгорел. По сохранению холода проверено на практике. Так что не заморачивайтесь. Конечно, если деньги лишние, то можно. Но особого смысла не вижу. При плановых отключениях на 10часов отключать не будут, при аварийных - никто не гарантирует, что уложатся в 10 часов, а не в несколько дней. При отключениях света гораздо болезненнее отсутствие света, отключение лифтов и электроплит в высотных домах, потери интернета, возможные потери/ухудшения мобильной связи (не зависящие от вас и с этим ничего не сделаешь). Сейчас, правда, компании улучшили работу и потери связи не так заметны. Возможно, это только у нас, а в центре/на западе не дооснастились, не знаю. Обеспечить интернет при отсутствии электричества сейчас можно довольно легко и недорого. Не знаю точно, сколько. Если Вас интересует могу узнать подробности. Для кого-то важна ещё работа телевизора.
++ Хороший холодильник, з повністю заповненою морозилкою, це якраз основна умова, і поради, заповнювати морозилку пластиковими бутилками, якщо вона не заповнена чимось іншим, це якраз метод, яки дозволяє значно подовжити час розмерзання, за рахунок збільшення ємності.
З власного досвіду, зимою відключення майже на три доби (температура в кімнаті падала від 22 до 18-19), з повністю заповненою морозильною камерою, розмерзлось трохи (не повністю) тільки те що було по краям, ящиків. Холодильна камера, так довго не тримає, тут годин 8 не більше, і, важливо, морозилку НЕ відкривати, кожне відкриття, зменшує час тримання холоду.
++ Встановіть реле напруги, та задайте у ньому затримку на включення біля 60-90 секунд, це убезпечить прилади які мають компрессор, і взагалі при відімкненні, Ваша техніка буде вимикатися швидше при перехідних процесах, а вмикатися пізніше, коли всі перехідні процеси закінчилися.
Успіх написав:Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.
Моя дружина вже цим переймається... Тож питання наступне: які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е) Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.
Є варіанти?
(Генератор не пропонувати)
Хороший холодильник держит холод достаточно долго.
Большинство холодильников сохраняют холод в течение 24 часов. В морозильной камере - больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру держит температуру примерно 16 часов. Даже небольшая морозильная зона в малогабаритных холодильниках - сохраняет холод до 10 часов.
http://surl.li/uepjx По-моему, тут некоторое преувеличение, но не очень большое. Там есть ещё интересные моменты. Так что лучше озаботьтесь регулятором напряжения, чтобы при частых отключениях (если они будут) холодильник не сгорел. По сохранению холода проверено на практике. Так что не заморачивайтесь. Конечно, если деньги лишние, то можно. Но особого смысла не вижу. При плановых отключениях на 10часов отключать не будут, при аварийных - никто не гарантирует, что уложатся в 10 часов, а не в несколько дней. При отключениях света гораздо болезненнее отсутствие света, отключение лифтов и электроплит в высотных домах, потери интернета, возможные потери/ухудшения мобильной связи (не зависящие от вас и с этим ничего не сделаешь). Сейчас, правда, компании улучшили работу и потери связи не так заметны. Возможно, это только у нас, а в центре/на западе не дооснастились, не знаю. Обеспечить интернет при отсутствии электричества сейчас можно довольно легко и недорого. Не знаю точно, сколько. Если Вас интересует могу узнать подробности. Для кого-то важна ещё работа телевизора.
У мене особисто Київстар навіть 4G працював при відключенні електроенергії,Водафон аут,Лайфсел також.
vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.
Очевидно, що мова - це для вас комплекс. А для тих, хто перейшов з кацапської на солов'їну - це атрибут ідентичності. Мова єднає націю, робить її міцніше. Якщо не можеш узяти в руки військову зброю на фронті, то хоча б у тилу не сци та використовуй мову, бо вона теж є зброєю.
vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет.
Чергова маніпуляція. Я все життя переважно спілкувалася російською, тому що вважала, що "немає різниці якою мовою спілкуватися", а тепер - переважно українською, тому що прийшло усвідомлення необхідності виражати свою громадянську позицію. На форумі чітко видно, що дописувачі російською (не всі, проте 90%) є прихильниками капітуляції України, сіють зраду тощо. Щодо вас особисто у мене думка, що ви не маєте громадянської позиції та не ідентифікуєте себе з Україною чи з рф, бо вам байдуже в якій країні жити, аби вашу дупу не чіпали. На жаль, "пропетлять" не вийде.