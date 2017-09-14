Успіх написав:

які є варіанти автономного електроживлення, щоб від цього працював хоч 10 годин холодильник і котел(котел газовий, але моторчик і екран на ньому працює від е/е)

Думаю, що потрібно для нормальної роботи холодильника і котла разом потужність близько 1 кВт/год.



Є варіанти?

Не знаю на якій гілці писати - але і тут якось бачив, що писали, і на гілці КРЖН - також.Моя дружина вже цим переймається...Тож питання наступне:(Генератор не пропонувати)