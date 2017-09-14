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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8496849784988499>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:43

sens

мене особисто Київстар навіть 4G працював при відключенні електроенергії,Водафон аут,Лайфсел також.


Коли зникає світло і більшість стаціонарних модемів знеструмлюється, народ переходить на мобільний інет. Швидкість його різко падає ще і з цієї причини також.
Заживити модем можна від Ксяомвського павербанка ємністю 20000 за 700 грн з Розетки через копієчний шнурок

Невелике прохання: не зловживайте надмірним цитуванням. А особливо з «ламанням» квадратних дужок, коли движок форуму не дозволяє більше трьох цитат одночасно . Це ж не важко трохи поважати читачів. (Готовий трохи побути Анатолієм Шевченко, якщо дослухаєтесь)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:55

З цінами на е/е у Польщі розібрався, фантазер?

Бетон
Дивно, да? Третій рік кровопролитна війна, якої Європа не бачила з 1945 року, Бетон дивується що життя стає важчим.
Доведеться їсти червоної риби на 1 кг в місяць їсти менше, і зайвий раз пройти пішки в супермаркет, замість спалити літр бензину.
«Нема сил так страждати» (Бетон)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:55

  Бетон написав:❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.

https://www.rubhoz.com/river/1/2
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:57

  Бетон написав:❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.


Очікування 73% виборців не пройшли даром.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:01

  Hotab написав:Бетон
Дивно, да? Третій рік кровопролитна війна, якої Європа не бачила з 1945 року, Бетон дивується що життя стає важчим.
Доведеться їсти червоної риби на 1 кг в місяць їсти менше, і зайвий раз пройти пішки в супермаркет, замість спалити літр бензину.
«Нема сил так страждати» (Бетон)

Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?
Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:01

  Бетон написав:❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.

Просто гроші в держави закінчуються. Виплати урізати рішення непопулярне, тому буде запуск інфляції.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:03

  UA написав:
  Hotab написав:Бетон
Дивно, да? Третій рік кровопролитна війна, якої Європа не бачила з 1945 року, Бетон дивується що життя стає важчим.
Доведеться їсти червоної риби на 1 кг в місяць їсти менше, і зайвий раз пройти пішки в супермаркет, замість спалити літр бензину.
«Нема сил так страждати» (Бетон)

Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?
Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.

Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?
Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?
Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.

2 Бетон: восени-взимку 22 року всі генератори торохтіли. В цьому буде інакше? Хіба через відсутність клієнтів, а не через е/е.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:04

  Бетон написав:❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.

Мабуть треба відкривати рубріку *НЕЗАБАРОМ*

"З квітня 1942 року кожен, хто бажав придбати новий металевий тюбик для зубної пасти, повинен був здати порожній. До червня 1942 року підприємства також припинили виробництво металевих офісних меблів, радіоприймачів, фонографів, холодильників, пилососів, пральних і швейних машин для цивільного населення.

Цукор був першим споживчим товаром, який був обмежений, і всі продажі припинилися 27 квітня 1942 року. Кава була обмежена загальнонаціональною нормою 29 листопада 1942 року. До кінця 1942 року талони використовувалися для дев'яти інших товарів.

Друкарські машинки, бензин, велосипеди, взуття, шовк, нейлон, мазут, м'ясо та сало, олія, сири, масло, оброблені харчові продукти (консервовані, розлиті та заморожені), сухофрукти, консервоване молоко, дрова та вугілля, джеми, желе та фруктове масло були нормовані до листопада 1943 року. "
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/09/6/7366220/

І це в найпотужнішій країні світу, яка ще й не зазнавала ударів і окупації своїх територій.
Поки все те, що відбувається за віконцем, є якимось дивом дивним...
Впрочєм, як і сама війна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук




Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.
Не треба скиглити
Faceless
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