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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:09
detroytred
Поки все те, що відбувається за віконцем, є якимось дивом дивним...
Впрочєм, як і сама війна.
Але першими влаштували стогін жирні коти. Які ні самі в ЗСУ, ні їх діти. Та і родичі далекі навряд чи. А самих навіть не примусили платити хоч щось на потреби воюючої країни.
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Hotab
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:11
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:Бетон
Дивно, да? Третій рік кровопролитна війна, якої Європа не бачила з 1945 року, Бетон дивується що життя стає важчим.
Доведеться їсти червоної риби на 1 кг в місяць їсти менше, і зайвий раз пройти пішки в супермаркет, замість спалити літр бензину.
«Нема сил так страждати» (Бетон)
Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?
Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?
Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?
Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.
2 Бетон: восени-взимку 22 року всі генератори торохтіли. В цьому буде інакше? Хіба через відсутність клієнтів, а не через е/е.
В "Львів круасан" мне сказали через тариф. И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти.
Зараз резерви кінчаються, бізнес закривається. Знайомий 2 роки працював в мінус, шкода було звільняти людей. Сьогодні все, кінець
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:14
Бетон написав:
И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти.
у меня 2 арендатора закрылись в блеауты 2022. Потом вроде возобновили бизнес. Уже хотел коммерцию под жилую переделывать, на 1е этажи резко вырос спрос арендаторов с высоток.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:15
vitaliiangel написав: Бетон написав:
И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти.
у меня 2 арендатора закрылись в блеауты 2022. Потом вроде возобновили бизнес.
Наразі може бути ще жорсткіше
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:17
Water написав: Hotab написав:
Віталік зі своїми «самые ярые борцы» маленький (душонкою) маніпулятор.
Хай сам возповість за мову своїх батьків, дідусів.
UPD: Трішки не по темі.
_Mykola_ написав:
При використання ГЕЛЕВИХ(AGM) та різних автомобільних акумуляторів, є обмеження, вони повинні заряджатися струмом не більше ніж 1/10 від ємності, таким чином акумулятор у 100А, може заряджатися струмом 10А протягом 10 годин
.
Потрібно не обмеження у 1/10, а нормальний зарядний пристрій.
В автомобілі генератор видає струм від 50А та вище. Автоакумулятори живуть від 3 років і вище. Гелевий ще довше.
Пан перевіряв заряджання гелевого 100А акумулятора струмом 20-50А власноруч на практиці, чи теоретик?
Будете так робити то через десяток циклів, ваша сотка перетвориться у пятидесятку, а ще через десяток, у тридцятку, це якщо не закипить і не вибухне у гіршому випадку.
Але то ж Ваші гроші.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 04 чер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:17
Бетон
В "Львів круасан" мне сказали через тариф.
Яка у вартості круасана за 170 грн електрична складова? Хоч 10 грн є? Ну буде ще +10. А в каві за 60 грн? Є хоч 5 грн? Буде 65. Якщо не будуть ходити, так (ще раз кажу) не через оці 5 грн. Є купа інших причин.
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Hotab
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:17
Hotab написав: UA написав:
Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?
Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?
Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?
Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.
От тебя не утаишь правду.
Скрываю Ухылянтив от законных и справедливых сотрудников ТЦК.
Может после войны снимут фильм - Список UA
У людей не вывозящих 17 летних сыновей в Свободный Мир нет сердца.
У тебя детей нет?
Если бы были, другое бы было в голове.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:17
Investor_K написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти.
у меня 2 арендатора закрылись в блеауты 2022. Потом вроде возобновили бизнес.
Наразі може бути ще жорсткіше
после повышения цен? да вас будут умалять не снижать потребление. вы себе не предсталяете какие чудеса делают бабки. Откуда то появляется топливо по 50 и э.э. по 4,32. А помните топлива не было вообще в 2022? теперь бери скольк хочешь.
UA написав:
У тебя детей нет?
Если бы были, другое бы было в голове.
у него вообще ничего святого нет. идеальный солдат.
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