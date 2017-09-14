Додано: Вів 04 чер, 2024 11:25

UA написав: Hotab написав: UA написав: Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?

Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши. Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.

Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?

Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?

Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання. Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.

От тебя не утаишь правду.

Скрываю Ухылянтив от законных и справедливых сотрудников ТЦК.

Может после войны снимут фильм - Список UA



У людей не вывозящих 17 летних сыновей в Свободный Мир нет сердца.

У тебя детей нет?

Если бы были, другое бы было в голове. От тебя не утаишь правду.Скрываю Ухылянтив от законных и справедливых сотрудников ТЦК.Может после войны снимут фильм - Список UAУ людей не вывозящих 17 летних сыновей в Свободный Мир нет сердца.У тебя детей нет?Если бы были, другое бы было в голове.



Тем кто гонит людей на смерть из за границы каждый придумает название сам.





…ничего святого..



Питання було інше: ви з бетоном найбільш постраждалі від війни, чи чому ви тут постійно закочуєте оці істерики? Чи ви дуже емпатійні? Так емпатія має розповсюджуватись також на тих, хто замість вас обох , захищає вас і ваші сімʼї. А не оце однобоке.Куди я вас жену? І як я можу це зробити?Віталік, кому потрібна твоя надумана тобою «святість»?Яка від тебе користь хоч комусь?Державі - нуль. Ти не платиш (фактично) податків, ти не захищаєш її, ти не виконуєш функції держплсадовця.Суспільству - нуль. Ти по суті не є його членом. Сидячи 24/7 в хаті в інеті на форумі і в ТЛГ-каналах ти маргінал суспільства.Діти хоч відвідують? Ти включений в їх життя, чи тебе і звідти виштовхнули?Може ти якусь жінку робиш щасливою? Точно ні. Жодна б не терпіла інтернетзалежного, коли в тебе очі і думки роками в форумах і телезі.То які ти можеш комусь давати оцінки? Ти непотріб цієї планети.Постав собі просте питання: «чи є на цьому світі люди (структури, організації), які б відчули хоч якось, якщо тебе завтра не стане? Хтось заплаче? Хтось скаже «нам буде важко його замінити на роботі». Або « він міг ще ставки користі нам принести». Нема.