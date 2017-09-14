Hotab написав:Бетон Дивно, да? Третій рік кровопролитна війна, якої Європа не бачила з 1945 року, Бетон дивується що життя стає важчим. Доведеться їсти червоної риби на 1 кг в місяць їсти менше, і зайвий раз пройти пішки в супермаркет, замість спалити літр бензину. «Нема сил так страждати» (Бетон)
Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии? Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни? Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили? Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.
2 Бетон: восени-взимку 22 року всі генератори торохтіли. В цьому буде інакше? Хіба через відсутність клієнтів, а не через е/е.
В "Львів круасан" мне сказали через тариф. И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти. Зараз резерви кінчаються, бізнес закривається. Знайомий 2 роки працював в мінус, шкода було звільняти людей. Сьогодні все, кінець
Hotab написав:Віталік зі своїми «самые ярые борцы» маленький (душонкою) маніпулятор.
Хай сам возповість за мову своїх батьків, дідусів.
UPD: Трішки не по темі.
_Mykola_ написав:При використання ГЕЛЕВИХ(AGM) та різних автомобільних акумуляторів, є обмеження, вони повинні заряджатися струмом не більше ніж 1/10 від ємності, таким чином акумулятор у 100А, може заряджатися струмом 10А протягом 10 годин.
Потрібно не обмеження у 1/10, а нормальний зарядний пристрій. В автомобілі генератор видає струм від 50А та вище. Автоакумулятори живуть від 3 років і вище. Гелевий ще довше.
Пан перевіряв заряджання гелевого 100А акумулятора струмом 20-50А власноруч на практиці, чи теоретик? Будете так робити то через десяток циклів, ваша сотка перетвориться у пятидесятку, а ще через десяток, у тридцятку, це якщо не закипить і не вибухне у гіршому випадку. Але то ж Ваші гроші.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 04 чер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Яка у вартості круасана за 170 грн електрична складова? Хоч 10 грн є? Ну буде ще +10. А в каві за 60 грн? Є хоч 5 грн? Буде 65. Якщо не будуть ходити, так (ще раз кажу) не через оці 5 грн. Є купа інших причин.
Поки все те, що відбувається за віконцем, є якимось дивом дивним... Впрочєм, як і сама війна.
Але першими влаштували стогін жирні коти. Які ні самі в ЗСУ, ні їх діти. Та і родичі далекі навряд чи. А самих навіть не примусили платити хоч щось на потреби воюючої країни.
Їх теж можна зрозуміти.
Я от перечитав оту всю статтю і не побачив ключового --- от як владі вдалося запевнити американців оте все робити, з отим всим погодитися? В казку про роль отих мультиків, фільмів, машин з рупорами, закликами, зверненнями кінозірок, посадовців і т.д. --- я.не.вірю. Бо Джек Лондон та ін. показали, що янкі мають великий досвід не вірити ікому, і просто на міфічні слова не поведуться.
Як же влада змогла достукатися, точніше що вона запропонувала отакезного що нарід повірив і повівся? На думку приходить лише --- влада змогла довести населенню, що все окупиться сторицею ... що країна стане наддержавою, що програвші заплатять з лихвою, буде навар... Наріду після Великої Депресії... І він повірив... Тому такий результат, відклик.
А в нас? А в нас це було ... після революції Гідності. Гори можна було зворитити. Але... А зараз? А зараз вже мало хто повіре... В тому числі і "жирні коти"... І навар не обіцяють..., аби вижити за щастя. Хто ж поведеться? Хто ж повірить? Тому й такий результат.
UA написав:Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии? Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни? Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили? Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.
От тебя не утаишь правду. Скрываю Ухылянтив от законных и справедливых сотрудников ТЦК. Может после войны снимут фильм - Список UA
У людей не вывозящих 17 летних сыновей в Свободный Мир нет сердца. У тебя детей нет? Если бы были, другое бы было в голове.
Питання було інше: ви з бетоном найбільш постраждалі від війни, чи чому ви тут постійно закочуєте оці істерики? Чи ви дуже емпатійні? Так емпатія має розповсюджуватись також на тих, хто замість вас обох , захищає вас і ваші сімʼї. А не оце однобоке.
Тем кто гонит людей на смерть из за границы каждый придумает название сам.
Куди я вас жену? І як я можу це зробити?
…ничего святого..
Віталік, кому потрібна твоя надумана тобою «святість»? Яка від тебе користь хоч комусь? Державі - нуль. Ти не платиш (фактично) податків, ти не захищаєш її, ти не виконуєш функції держплсадовця. Суспільству - нуль. Ти по суті не є його членом. Сидячи 24/7 в хаті в інеті на форумі і в ТЛГ-каналах ти маргінал суспільства. Діти хоч відвідують? Ти включений в їх життя, чи тебе і звідти виштовхнули? Може ти якусь жінку робиш щасливою? Точно ні. Жодна б не терпіла інтернетзалежного, коли в тебе очі і думки роками в форумах і телезі. То які ти можеш комусь давати оцінки? Ти непотріб цієї планети. Постав собі просте питання: «чи є на цьому світі люди (структури, організації), які б відчули хоч якось, якщо тебе завтра не стане? Хтось заплаче? Хтось скаже «нам буде важко його замінити на роботі». Або « він міг ще ставки користі нам принести». Нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 11:46, всього редагувалось 2 разів.