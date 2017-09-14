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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8498849985008501>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:По холодильнику, потужність джерела живлення повинна бути в десять разів більшою, холодильник 100Ват, тоді мінімум 1000Ват і з правильною синусоїдою, є два важливих параметри джерел живлення, це потужність і ємність.

особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:03

  Hotab написав:Бетон

В "Львів круасан" мне сказали через тариф.


Яка у вартості круасана за 170 грн електрична складова? Хоч 10 грн є? Ну буде ще +10. А в каві за 60 грн? Є хоч 5 грн? Буде 65. Якщо не будуть ходити, так (ще раз кажу) не через оці 5 грн. Є купа інших причин.

По круасанах трохи інша аріфметика буде. Щоб ви о восьмій ранку придбали свіжу булочку, треба приблизно о четвертій замісити тісто, дати йому настоятися у теплі, і о сьомій ставити у електропіч. Це якщо продавати на місці, без доставки, бо там будуть інші графіки. Так от, тістозмішувальна машина, шкаф для розстойки та електропіч працюють на електриці. Під час процесу на дві години вимикають світло. І ви не встигаєте або замісити тісто, або випекти хліб/круасан. Працівників потрібно переводити на інші графіки роботи, прив'язані до відключення. А графіки міняються хіба не кожен день, сюрприз-сюрприз. Щось вчасно не буде випечене та не продасться свіжим, або і взагалі, тісто перестоїть та піде в сміття, бо не зможуть запустити піч. Ну і т.д. Насправді, для харчопромисловості це дупа. І будуть закладати "на електрику" дебело.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:09

  ЛАД написав:Так, может, дело всё-таки не в языке?

Та невже? Чому тоді на кацапії вилучили звідусіль та спалили всі україномовні видання?
Чому волають буряти, тувінци та інші народи, що мешкають на рф, що їх мови утискають, не дозволяють вести ними діловодство, дітям у школі викладають факультативно і т.д?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:14

whois2010

Під час процесу на дві години вимикають світло. І ви не встигаєте або замісити тісто, або випекти хліб/круасан.


Бетон вказав саме «підняття тарифів» як причину. А не регулярні (нерегулярні) відключення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:20

Напад росії і білорусі на Україну

whois2010 написав:
  Hotab написав:Бетон

В "Львів круасан" мне сказали через тариф.


Яка у вартості круасана за 170 грн електрична складова? Хоч 10 грн є? Ну буде ще +10. А в каві за 60 грн? Є хоч 5 грн? Буде 65. Якщо не будуть ходити, так (ще раз кажу) не через оці 5 грн. Є купа інших причин.

По круасанах трохи інша аріфметика буде. Щоб ви о восьмій ранку придбали свіжу булочку, треба приблизно о четвертій замісити тісто, дати йому настоятися у теплі, і о сьомій ставити у електропіч. Це якщо продавати на місці, без доставки, бо там будуть інші графіки. Так от, тістозмішувальна машина, шкаф для розстойки та електропіч працюють на електриці. Під час процесу на дві години вимикають світло. І ви не встигаєте або замісити тісто, або випекти хліб/круасан. Працівників потрібно переводити на інші графіки роботи, прив'язані до відключення. А графіки міняються хіба не кожен день, сюрприз-сюрприз. Щось вчасно не буде випечене та не продасться свіжим, або і взагалі, тісто перестоїть та піде в сміття, бо не зможуть запустити піч. Ну і т.д. Насправді, для харчопромисловості це дупа. І будуть закладати "на електрику" дебело.
Тісто привозять заморожене, вже у формі курвасанів. Їм треба спекти (не дуже довго), а потім вони розігрівають коли вже замовлення роблять. Тобто є пічка і мікрохвильовки. Але пертися в кафе в 4 ранку точно не треба
На виробництві де роблять тісто забезпечити живлення простіше, ніж для кожного кафе
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:25

  Faceless написав:Тісто привозять заморожене, вже у формі курвасанів. Їм треба спекти (не дуже довго), а потім вони розігрівають коли вже замовлення роблять. Тобто є пічка і мікрохвильовки. Але пертися в кафе в 4 ранку точно не треба
На виробництві де роблять тісто забезпечити живлення простіше, ніж для кожного кафе

Я писав про виробництва. Підскажіть, як "забезпечити живлення простіше" для екструдерів, ліній шокової заморозки, холодильників, електропечей, різних міксерів та сушарок? А ще є процеси, які мають бути непреривними. Це вже не кажучі про допоміжні конвеєри, насоси, вентиляцію і т.д. Бо там десятки і сотні кіловат потрібні
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:26

  Hotab написав:
Питання було інше: ви з бетоном найбільш постраждалі від війни, чи чому ви тут постійно закочуєте оці істерики? Чи ви дуже емпатійні? Так емпатія має розповсюджуватись також на тих, хто замість вас обох , захищає вас і ваші сімʼї. А не оце однобоке.

Тут все просто.
Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях лучше, чем политтехнолог Януковича Миша Подоляк.
ПС Брать на работу политтехнолога уже приводившего Заказчика к фиаско это признак чего?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:32

  Water написав:
  ЛАД написав:Это вы не поняли - ему запрещали на форуме писать по-украински, регулярно банили за это, поэтому он мучился, но был вынужден пользоваться языком вместо мовы.

Вы не поняли что я вам пытался донести.
Возможно это доходит только в оккупации, когда этот язык пройдется сапожищем или фсб 3 часа спрашивает на языке где ты квашеную капусту спрятал.

И для себя задайте один вопрос. Вы украинцы чи москалі? Почему, если вы украинцы, вы так любите великий и могучий и так ненавидите українську мову?
То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить, что вы такой весь из себя украинец, проживший всю жизнь в русскоязычном городе.
Для примера, есть в Германии город, жители которого разговаривают на французском языке, сильно этим гордятся, при этом тихо ненавидят немецкий язык? А потом приходят "в гости" французы и спрашивают где они спрятали la Choucroute?

Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным.
Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". Это вы придумываете. Не знаю, зачем. Как видите, я спокойно общаюсь по-украински. И когда собеседник говорит по-украински, тоже перехожу. И это не связано с любовью или нелюбовью к языку, это элементарная вежливость.
Я понял, о чём Вы говорите, но "прошёлся сапожищем" всё же не язык, а ФСБ и росс. армия. Понимаю, что возмущают принуждение и запреты. Но это так же работает и в обратную сторону.
А вообще, "языковый вопрос" надоел ещё несколько лет назад на политветке. И не стоит каждый раз разворачивать "дискуссию о профсоюзах" снова и снова.
"Вопрос" по сути выеденного яйца не стоит и в Европе, в кот. мы стремимся, был бы решён легко и просто. Государственный язык человек обязан знать, но и запрещать другие языки не стоит.

P.s. И я с гораздо бОльшим уважением отнесусь к русскоговорящему бойцу ВСУ, чем к тому украиноязычному, которого Вы "зустріли на блок-посту". Вы, уверен, тоже. Так что главный вопрос не в языке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:41

  whois2010 написав:Я писав про виробництва. Підскажіть, як "забезпечити живлення простіше" для екструдерів, ліній шокової заморозки, холодильників, електропечей, різних міксерів та сушарок? А ще є процеси, які мають бути непреривними. Це вже не кажучі про допоміжні конвеєри, насоси, вентиляцію і т.д. Бо там десятки і сотні кіловат потрібні

whois2010, ви впали з луни? Такі підприємства у нас не вимикають або попереджають про вимкнення заздалегідь.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:43

UA

Тут все просто.
Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях


Є хоч якісь докази цього твердження?
Від Бетона лише плач і істерики. Від вас критика і тролінг. Пропозицій (реальних) жоден не надавав.
Бетон напічканий фейками, нісенітницями, дурницями і ІПСО. Був багаторазово спійманий на нерозумінні предмету і всім відомих фактів.
«Чому вам потрібно вірити?» тм
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